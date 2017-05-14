Эсминец “Дональд Кук”: разоблачение российской фальшивки

Джордж Леопольд GEORGE LEOPOLD MAY 12, 2017





С момента своего возникновения в небе Европы во время Второй мировой войны радиоэлектронная борьба всегда была игрой в кошки-мышки. Теперь, похоже, Россия добавляет к ней еще один ключевой элемент: Dezinformatsiya.

Согласно подробному сообщению, опубликованному на этой неделе, предполагаемый удар «электронной бомбы», нанесенный российским истребителем в апреле 2014 года по эсминцу USS “Дональд Кук” был мистификацией.





Лаборатория цифровых криминалистических исследований (Digital Forensic Research Lab), являющаяся подразделением Атлантического совета в Вашингтоне, разоблачила очевидную фальшивку распространенную в рамках российской кампании информационной войны.





В дни после инцидента на Черном море, в российских печатных изданиях и социальных сетях были распространены ничем не обоснованные утверждения о том, что самолет Су-24, «оборудованный новейшим комплексом радиоэлектронной борьбы “Хибины”», сумел подавить и отключить радары и другие электронные системы эсминца “Дональд Кук”.

Исследователи, сотрудники лаборатории выяснили, среди всего прочего, что комплекс “Хибины” не устанавливается на самолетах Су-24.

По словам не кого иного, как производителя российских систем РЭБ, известного как «Концерн радиоэлектронных технологий», входящего в состав государственного предприятия «Ростех», этот комплекс устанавливается только на самолетах Су-30, Су-34 и Су-35.

«Изготовитель «Хибин» сам уже разоблачил эту историю» - сделали заключение исследователи из США. «Это была либо катастрофическая ошибка, сделанная от большого усердия, либо преднамеренный обман». Большинство экспертов согласны с тем что, вероятнее всего, это было второе.

Действительно, военные аналитики США ранее уже ставили под сомнение утверждения о том, что российская система РЭБ подавила радар и электронику корабля США.

Высказывая скептицизм по поводу инцидента с облетом российским самолетом эсминца “Дональд Кук”, Отдел по изучению иностранных армий (Army's Foreign Military Studies Office) отметил, что Россия «действительно обладает растущим потенциалом РЭБ, и политическое и военное руководство понимает важность технического прогресса в этом типе военных действий».

Однако аналитики Отдела также полагают, что инцидент в Черном море был частью более крупной операции в ведущейся Россией информационной войне. Их аналитический отчет называется: "Russian EW or IW?" («Русское оружие - электронное или информационное?»)

Основываясь на последних данных о том, что российская РЭБ-атака была информационным вбросом, большая часть западных военных аналитиков указывает на информационное оружие. Более того, откровенная российская фальшивка насчет “электронной бомбы” может быть даже более точно охарактеризована как “маскировка”, или военный обман - другая российская специальность.

Исследователи во главе с Бен Ниммо, старшим научным сотрудником по информационной защите Лаборатории цифровых криминалистических исследований, подчеркнули, что изощренный обман под названием «электронная бомба» подчеркивает тот факт, что российские государственные СМИ «сознательно сообщали сфабрикованную информацию в целях прославления России (и ее специалистов по радиоэлектронной борьбе ) И [продолжали] насмехаться над Соединенными Штатами» даже после того, как фальшивка была разоблачена.

Иллюстрируя всё возрастающий объем применения приемов информационной войны, исследователи отметили, что эта сфальсифицированная новость также «наводит на мысль, что Кремль, вероятно, вовсе не так уверен в своих высокотехнологичных вооруженных силах, как он об этом часто с гордостью заявляет» - добавляют исследователи.

Инцидент также подчеркивает роль западных СМИ в распространении фейковых новостей, которые служат целям информационной войны Москвы.





Сообщения британских таблоидов, заключили они, были «основным фактором проникновения запущенных в оборот фальшивок на Запад».

(В нашем отчете об инциденте в Черном море 2014 года отмечалось, что первоначальные сообщения о нем были опубликованы в финансируемой Кремлем газете и что Отдел по изучению иностранных армий с большим скептицизмом рассматривал эти и западные сообщения).





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