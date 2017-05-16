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опубликовано редакцией на Переводике 16.05.17 04:52
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

2 новости которыми переполнены (в буквальном смысле “с горкой”) англоязычные СМИ

От  переводчика:   “Путин  сыграл  на  фортепиано” (это  мировая  пресса)  и  “Трамп  передал  русским  совершенно  секретную  информацию  прямо  в  Овальном  кабинете  Белого  дома” (на  эту  тему  вещают  из  каждого  американского  утюга).  Из  “мульона”  публикаций  я  выбрал  парочку  покороче,  просто  чтобы  вы  имели  представление  как это  выглядит


Trump revealed intelligence secrets to Russians in Oval Office: officials

Трамп,   прямо  в   Овальном  кабинете,  раскрыл  русским  совершенно  секретную  разведывательную  информацию


Джефф  Масон Jeff Mason   и  Патриция  Зингерли  Patricia Zengerle | WASHINGTON


Президент США Дональд Трамп, во время встречи  с министром иностранных дел России на прошлой неделе,  передал  ему  совершенно секретную информацию о планируемой  Исламским государством  операции, сообщили в понедельник два американских  чиновника, знакомых  с  ситуацией.

По словам  чиновников,  информация была предоставлена Соединенным  Штатам  их союзником по  борьбе с группировкой  террористов.

Белый дом назвал  эти утверждения  ложными. «Президент только обсудил общие угрозы, с которыми столкнулись обе страны», - сказала заместитель советника по национальной безопасности Дина Пауэлл.

Реагируя на новость, впервые опубликованную  в  Washington Post, сенатор-демократ Дик Дурбин назвал поведение Трампа «опасным и безрассудным». Глава комитета по иностранным делам Сената республиканец  Боб Коркер  сказал,  что  если  это  правда,  то  это  «очень  и  очень  тревожит».

Один из чиновников сказал, что  информация  была  под  грифом  «Совершенно секретно» и  хранилась  в безопасном «отсеке», к которому имеют доступ лишь несколько сотрудников разведки.

После того, как Трамп,  как  сказал  один  из  чиновников,  “спонтанно”  раскрыл  информацию, чиновники  немедленно позвонили в ЦРУ и Агентство национальной безопасности,  которые  имеют  соглашения с рядом  разведывательных служб  государств-союзников  и сообщили им  о  том, что произошло.

Хотя президент имеет право раскрывать даже самую секретную информацию по собственному желанию, в этом случае он сделал это, не посоветовавшись с союзником, который  эту  информацию  предоставил, что грозит поставить под угрозу то, что они назвали давним соглашением об обмене разведывательными данными, заявили представители США.

The Washington Post сообщила, что Трамп поделился информацией с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и российским послом Сергеем Кисляком.

«Президент и министр иностранных дел рассмотрели общие угрозы террористических организаций в отношении авиации», - сказал советник по национальной безопасности Х. Р. Макмастер, который участвовал в совещании. «Никоим  образом,  никак  не обсуждались какие-либо разведывательные источники или методы, и не было раскрыто никаких военных операций, которые еще не были известны публично».

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон  сказал в своем заявлении, что Трамп и Лавров обсудили широкий круг вопросов, «среди которых были общие усилия и проблемы  в отношении борьбы с терроризмом».

УГРОЗА  ИСЛАМСКОГО  ГОСУДАРСТВА

Во время встречи в  Овальном  кабинете с Лавровым и Кисляком, Трамп отошел от сценария и начал подробно  описывать  угрозу  со  стороны  ИГ, связанную  с использованием портативных компьютеров на самолетах, сообщили чиновники  газете.

В своих беседах с российскими официальными лицами Трамп, по-видимому, хвастался своими знаниями о нависших  угрозах, говоря им, что ему  сообщают  «огромное  количество  разведывательной  информации каждый день», сообщил чиновник  знакомый  с  содержанием  беседы, сообщает WPost.

Американские официальные лица сообщили агентству Reuters, что американские агентства  разрабатывают планы по расширению запрета на полеты  пассажиров, перевозящих портативные компьютеры, на полеты в США из нескольких стран в зонах конфликтов из-за новой информации о том, что  боевики  совершенствуют методы установки бомб в  ноутбуках.


Инфографика  от  Washington Post:  Схема  связей  окружения  Трампа  с  русскими

Here’s what we know so far about Team Trump’s ties to Russian interests



Piano strongman: Vladimir Putin plays Soviet songs during China visit

Авторитарный  пианист:  Владимир  Путин,  во  время  своего  визита  в  Китай  играет  мелодии  советских  песен  

Авторитарный  пианист:  Владимир  Путин,  во  время  своего  визита  в  Китай  играет  мелодии  советских  песен  

1 day ago / Press Association 2017

Президент России Владимир Путин, известный своими  “дворовыми”  пристрастиями,  во время своего визита в Китай,  продемонстрировал свою более  утонченную сторону,  он сел играть на фортепьяно.

Путин находится в Пекине с государственным визитом,  для  обсуждения  плана  создания  инфраструктуры  возрождения  древнего  Шелкового  пути,  стоимостью 1 трлн долларов США.

Выступив утром на саммите, г-н Путин отправился на встречу с президентом Китая Си Цзиньпином в его резиденцию.

Китайский президент Си Цзиньпин (в центре) пожимает руку президенту России Владимиру Путину вместе с женой Си Пэн Лиюань (Wang Zhao / AP)

Российские информационные агентства говорят, что Путин обычно опаздывает на встречи, но на этот раз  заставили ждать  его.

Итак, Владимир Путин сыграл несколько песен на фортепиано  г-на Си. Российское государственное телевидение показало отрывки, по крайней мере, двух мелодий, которые он сыграл - “Московские окна” и «Город над  вольной  Невой” -  обе  принадлежат  к  советской  классике.

Ранее  г-н  Путин   уже  демонстрировал свои музыкальные таланты. В 2010 году он вышел на сцену на благотворительном концерте с джазовой группой, чтобы  сыграть  и исполнить Blueberry Hills.

Но в последние годы г-н Путин, занятый аннексией Крыма, кризисом на востоке Украины и ролью России в Сирии, предпочитал демонстрировать свою мужественность с  помощью   распространяемых  Кремлем фотографиях его охоты и рыбалки.



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теги: Владимир Путин, США  
   
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