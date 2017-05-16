2 новости которыми переполнены (в буквальном смысле “с горкой”) англоязычные СМИ

От переводчика: “Путин сыграл на фортепиано” (это мировая пресса) и “Трамп передал русским совершенно секретную информацию прямо в Овальном кабинете Белого дома” (на эту тему вещают из каждого американского утюга). Из “мульона” публикаций я выбрал парочку покороче, просто чтобы вы имели представление как это выглядит

Трамп, прямо в Овальном кабинете, раскрыл русским совершенно секретную разведывательную информацию





Джефф Масон Jeff Mason и Патриция Зингерли Patricia Zengerle | WASHINGTON





Президент США Дональд Трамп, во время встречи с министром иностранных дел России на прошлой неделе, передал ему совершенно секретную информацию о планируемой Исламским государством операции, сообщили в понедельник два американских чиновника, знакомых с ситуацией.

По словам чиновников, информация была предоставлена Соединенным Штатам их союзником по борьбе с группировкой террористов.

Белый дом назвал эти утверждения ложными. «Президент только обсудил общие угрозы, с которыми столкнулись обе страны», - сказала заместитель советника по национальной безопасности Дина Пауэлл.

Реагируя на новость, впервые опубликованную в Washington Post, сенатор-демократ Дик Дурбин назвал поведение Трампа «опасным и безрассудным». Глава комитета по иностранным делам Сената республиканец Боб Коркер сказал, что если это правда, то это «очень и очень тревожит».

Один из чиновников сказал, что информация была под грифом «Совершенно секретно» и хранилась в безопасном «отсеке», к которому имеют доступ лишь несколько сотрудников разведки.

После того, как Трамп, как сказал один из чиновников, “спонтанно” раскрыл информацию, чиновники немедленно позвонили в ЦРУ и Агентство национальной безопасности, которые имеют соглашения с рядом разведывательных служб государств-союзников и сообщили им о том, что произошло.

Хотя президент имеет право раскрывать даже самую секретную информацию по собственному желанию, в этом случае он сделал это, не посоветовавшись с союзником, который эту информацию предоставил, что грозит поставить под угрозу то, что они назвали давним соглашением об обмене разведывательными данными, заявили представители США.

The Washington Post сообщила, что Трамп поделился информацией с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и российским послом Сергеем Кисляком.

«Президент и министр иностранных дел рассмотрели общие угрозы террористических организаций в отношении авиации», - сказал советник по национальной безопасности Х. Р. Макмастер, который участвовал в совещании. «Никоим образом, никак не обсуждались какие-либо разведывательные источники или методы, и не было раскрыто никаких военных операций, которые еще не были известны публично».

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон сказал в своем заявлении, что Трамп и Лавров обсудили широкий круг вопросов, «среди которых были общие усилия и проблемы в отношении борьбы с терроризмом».

УГРОЗА ИСЛАМСКОГО ГОСУДАРСТВА

Во время встречи в Овальном кабинете с Лавровым и Кисляком, Трамп отошел от сценария и начал подробно описывать угрозу со стороны ИГ, связанную с использованием портативных компьютеров на самолетах, сообщили чиновники газете.

В своих беседах с российскими официальными лицами Трамп, по-видимому, хвастался своими знаниями о нависших угрозах, говоря им, что ему сообщают «огромное количество разведывательной информации каждый день», сообщил чиновник знакомый с содержанием беседы, сообщает WPost.

Американские официальные лица сообщили агентству Reuters, что американские агентства разрабатывают планы по расширению запрета на полеты пассажиров, перевозящих портативные компьютеры, на полеты в США из нескольких стран в зонах конфликтов из-за новой информации о том, что боевики совершенствуют методы установки бомб в ноутбуках.

Инфографика от Washington Post: Схема связей окружения Трампа с русскими





Авторитарный пианист: Владимир Путин, во время своего визита в Китай играет мелодии советских песен

Авторитарный пианист: Владимир Путин, во время своего визита в Китай играет мелодии советских песен

1 day ago / Press Association 2017

Президент России Владимир Путин, известный своими “дворовыми” пристрастиями, во время своего визита в Китай, продемонстрировал свою более утонченную сторону, он сел играть на фортепьяно.

Путин находится в Пекине с государственным визитом, для обсуждения плана создания инфраструктуры возрождения древнего Шелкового пути, стоимостью 1 трлн долларов США.

Выступив утром на саммите, г-н Путин отправился на встречу с президентом Китая Си Цзиньпином в его резиденцию.

Китайский президент Си Цзиньпин (в центре) пожимает руку президенту России Владимиру Путину вместе с женой Си Пэн Лиюань (Wang Zhao / AP)

Российские информационные агентства говорят, что Путин обычно опаздывает на встречи, но на этот раз заставили ждать его.

Итак, Владимир Путин сыграл несколько песен на фортепиано г-на Си. Российское государственное телевидение показало отрывки, по крайней мере, двух мелодий, которые он сыграл - “Московские окна” и «Город над вольной Невой” - обе принадлежат к советской классике.

Ранее г-н Путин уже демонстрировал свои музыкальные таланты. В 2010 году он вышел на сцену на благотворительном концерте с джазовой группой, чтобы сыграть и исполнить Blueberry Hills.

Но в последние годы г-н Путин, занятый аннексией Крыма, кризисом на востоке Украины и ролью России в Сирии, предпочитал демонстрировать свою мужественность с помощью распространяемых Кремлем фотографиях его охоты и рыбалки.

статью прочитали: 2 человек