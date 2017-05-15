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опубликовано редакцией на Переводике 15.05.17 14:59
скаут: Miroslav;
 
 

Владимир Путин заставит русофобов «ответить рублем»

Российский лидер решил оградить экономику государства от попыток «разорвать её в клочья». Точнее, усовершенствовал модель работы в области финансов, чтобы она в полной мере отвечала современным требованиям экономической защиты государства и благоприятно сказывалась на финансовом климате страны в целом.

Сегодня президент РФ Владимир Путин утвердил стратегию экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года. В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, определяются вызовы и угрозы экономике, а также цели, основные направления и задачи государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности.

Согласно утвержденному указу, правительству необходимо в течение трех месяцев разработать меры необходимые для реализации стратегии и обеспечить их выполнение.

Примечательно, что одним из нововведений государственной стратегии безопасности, утвержденной Владимиром Путиным, станет «совершенствование механизма принятия ответных мер в случае применения иностранными государствами и международными организациями санкций и других дискриминационных ограничений в отношении российских юридических и (или) физических лиц и отраслей экономики РФ».

Таким образом, российский лидер дает четкий сигнал о том, что все попытки санкционных нападений на Россию и её граждан будут пресечены, а обидчики «ответят рублем». В Стратегии регламентированы ответные меры.

Кроме того, среди главных экономических угроз говорится об ограничении доступа к иностранным финансовым ресурсам и современным технологиям, подверженности финансовой системы РФ глобальным рискам, а также уязвимости информационной инфраструктуры финансово-банковской системы и многое другое.

В целом, Владимиром Путиным принято необходимое решение, так как предыдущая стратегия экономической безопасности была принята в 1996 году. За это время на мировой арене много чего изменилось, и политика защищенности экономики РФ нуждалась в доработке. Российский лидер наладил работу относительно этого вопроса.

Антон Орловский


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теги: Владимир Путин, Россия  
   
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