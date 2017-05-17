«Русский со сковородкой» влюбил в себя китаянок Ханчжоу

Опубликовано 2017/05/15

Фото: CNS У молодых девушек китайского города Ханчжоу — новая пассия: «русский со сковородкой».



Речь идет о «странствующем кулинаре» Дмитрии Доронине, который приехал в КНР изучать китайскую кухню и культуру, а затем планирует вернуться на родину и открыть там китайский ресторан, сообщает новостная служба CNS. На одном из ночных рынков Ханчжоу Дмитрий готовит жареную свинину с рисом, продавая сие яство по смешной цене — за 5 юаней (меньше доллара) за порцию. Китайским репортерам признался: для него это не способ заработать, а практика. Главные потребители кулинарных изысков россиянина — местные молодухи, которые толпами стекаются посмотреть на красавчика с северных широт. У Дмитрия уже есть клуб поклонниц: одна из них не так давно купила у него аж 50 порций свинины за раз.



Фото: CNS В беседе с ЭКД Дмитрий признался, что китайские медиа «немного приврали»: ресторан в России он открывать не собирается. Не совсем правдой оказалось и то, что готовит он исключительно из любви к кулинарному искусству.



«Разлетевшиеся по китайским медиа фотографии — постановочные. Это была пиар-акция для одного бренда кухонной утвари, организованная компанией Alibaba», — признался наш собеседник.



Фото: CNS Впрочем, множественные ошибки в китайских СМИ сути дела не меняют: Дмитрию нравится в Поднебесной и нравится китайская кулинария.

«Китай очень люблю, и готовить люблю», — говорит он. Сейчас герой облетевшей китайские медиа фотосессии работает в КНР на одну из автралийских продакшн-компаний и одновременно учится: пишет докторскую по менеджменту. В Китае он собирается прожить еще как минимум три года, так что клуб поклонниц «русского со сковородкой» распускать пока рано.



Фото: CNS