Вашему вниманию предлагается инвестиционное портофолио “Конец света”





Вашему вниманию предлагается инвестиционное портофолио “Конец света”









Александер Грин Alexander Green, Chief Investment Strategist, The Oxford Club May 12, 2017 Investment Wisdom





За последние пару недель я обсудил наш федеральный долг в 19,9 триллиона долларов и дополнительные 106 триллионов долларов необеспеченной задолженности по социальному обеспечению, Medicare и Medicaid.

Это едва ли новая проблема.

Но наши избранные якобы представители отказываются делать то единственное, что может вернуть нас в нормальное состояние: реформировать вышедшие из-под контроля бюджетные расходы.

Почему? Потому что они знают - это повредит их шансам на повторное избрание.

История неоднократно доказывала, что долги могут поставить нацию на колени. Вспомним Римскую империю, Оттоманскую, Советский Союз, Аргентину, Грецию и Пуэрто-Рико - и это лишь некоторые из них.

В какой-то момент наши кредиторы, в том числе и зарубежные страны, которые держат треть нашего непогашенного долга, могут сказать «достаточно». Если они перестанут покупать наши казначейские облигации и начнут массово их сбрасывать, это уничтожит нашу экономику и финансовые рынки.

На протяжении многих лет я утверждал, что Конгресс никогда не “поймает Тельму и Луис” (Thelma & Louise) и не толкнет нас кувыркаться в пропасть с утеса.

Да, конечно, они не сделают этого намеренно. Но это не значит, что этого не может произойти совсем.

Политическая атмосфера в Вашингтоне отравлена. Лидеры двух основных партий не могут договориться даже о том, что заказать на обед ... а уж тем более, о том - как исправить Medicare.

Кроме того, никто не знает, когда критическая точка может быть достигнута. Когда валютные трейдеры чувствуют запах дыма, реакция следует мгновенно. И вы не можете обезвредить бомбу национального долга в короткие сроки.

Итак, как инвестор, что вы должны делать?

По причинам, которые я более подробно рассмотрю в следующей статье, ответ заключается не в том, чтобы все превратить в золото - традиционный метод хеджирования инфляции.

Да, у вас должно быть некоторое количество золота или золотых акций. Может случиться крах валюты и резко вырасти инфляция. Но, с таким же успехом, может произойти и прямо противоположное.

Государственный долг Японии, например, почти в три раза превышает размер ее экономики. Тем не менее, результатом, по крайней мере на сегодняшний день, была дефляция, а не инфляция. Иена - одна из самых сильных валют в мире.

Поэтому мой инвестиционный портфель «Конец света» предназначен для хеджирования ваших ставок. Идея состоит не в том, чтобы сделать что-то героическое. Целью является защита, безопасность и сохранение капитала.

Имея это в виду, вы могли бы ...

Вложить 20% ваших авуаров в инвестиционный портфель ценных бумаг разной срочности, застрахованных по рейтингу ААА безналоговых облигаций. (Обязательно покупайте облигации, привязанные к конкретному государству, если вы находитесь в государстве/штате с высокими налогами). Портфель ценных бумаг разной срочности означает варьирование ваших активов между краткосрочными и среднесрочными облигациями. (Я бы не стал покупать долгосрочные облигации в современном мире. На мой взгляд, они несут в себе риск бездоходности). Облигации - это ваша защита от дефляции и повышения налогов.

Вложить 20% ваших авуаров в облигации, номинированные в иностранной валюте. Они дают вам защиту от падающего доллара и - подобно муниципальным облигациям - предлагают гарантированный возврат основной суммы.

Поместить 40% в портфель скорректированных с учетом инфляции казначейских обязательств, также имеющих рейтинг AAA. (По налоговым соображениям они лучше всего будут выглядеть на вашем пенсионном счете.) Это ваша защита от инфляции, так как дядя Сэм может включить печатный станок, чтобы оплачивать счета, - это движение, вероятнее всего, будет инфляционным.

Поместить 20% в глобальный портфель акций оборонных предприятий, «голубых фишек», акций с выплатой дивидендов. Я имею в виду пищевые компании, компании здравоохранения, коммунальные службы, оборонных подрядчиков, золотодобывающие компании и тому подобное. Это может обеспечить рост и доход. Зачем вообще включать в портфель обыкновенные акции? История показывает, что ничто не может даже приблизиться к доходам, получаемым от диверсифицированного портфеля обыкновенных акций. Ни недвижимость, ни облигации, ни золото, ни деньги. И это безопаснее. За последние 200 лет разрыв между облигациями и акциями в размере 80-20 был менее рискованным, чем портфель облигаций на 100%. (Это тоже страховка для благополучия. В конце концов, мы можем вообще избегнуть Армагеддона).

Я хочу подчеркнуть, что никто не знает, когда наша проблема задолженности перерастет в полномасштабный финансовый кризис и перерастет ли вообще . Это зависит от всего - от результатов выборов до экономического роста, от налоговых ставок и сокращения расходов до реформ (или их отсутствия).

Прогнозисты говорят нам в течение уже многих лет, что долг утопит нас. Но мы держимся на плаву. И возможно, продержимся еще много лет.

Прибыль, по крайней мере, до сих пор доставалась оптимистам, к которым я себя причисляю.

Многие умные инвесторы полагают, что долг приведет нас к краху. Многие умные инвесторы считают, что этого не произойдет.

Например, Уоррен Баффет относится к последней категории. Он настаивает на том, что американская изобретательность и производительность позволят нам найти выход из этой ситуации.

И действительно, энергичный экономический рост может стать нашим спасением. Как я часто указываю, рост на 3% это лучше, чем на 2% не на 1% . Это на 50% лучше. (И рост 4% будет вдвое лучше).

Вы можете вспомнить, что за восемь лет работы Билла Клинтона мы имели многолетний профицит бюджета. Однако люди часто забывают, что экономический рост в течение его президентства составлял в среднем 3,5% в год и превысил 4% в каждом году его второго срока.

Это далеко от незначительного роста ВВП на 0,7% в первом квартале и среднего роста на 2% в год за последнее десятилетие .

Если это действительно «новый нормальный рост», то это плохое предзнаменование.

Если долг, в конечном итоге, вызовет финансовую нестабильность, то все может внезапно и непредсказуемо рухнуть. В таком случае Портфолио «Конец света» - или что-то в этом роде - поможет сохранить и защитить ваш заработанный тяжелым трудом капитал.

Этот вопрос заслуживает вашего серьезного рассмотрения - и больше времени, чем я мог посвятить ему в этих последних четырех столбцах.

Чтобы больше узнать по этому вопросу, я рекомендую прочитать «This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly Carmen M. Reinhart и Kenneth S. Rogoff, «The Coming Generational Storm by Laurence J. Kotlikoff и Scott Burns и «The Debt Bomb бывшего сенатора Tom Coburn.

Ни одна из этих книг не является новой. Это означает, что проблема становится еще более серьезной, чем они описывают.

И хотя Конгресс недавно принял законопроект о здравоохранении, который предусматривает скромные реформы для Medicaid, ни лидеры Конгресса, ни президент Трамп не предложили какого-либо существенного плана, чтобы обуздать расходы, сбалансировать бюджет или получить права на проведение реформ.

Сделать Америку великой снова? Он может начать с того, что снова сделает ее способной выполнять свои финансовые обязательства.

Хорошего Вам инвестирования,

Alex

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