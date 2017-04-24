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опубликовано редакцией на Переводике 24.04.17 11:29
скаут: Gisha;
 
 

Экономика РФ: Россияне верят в стабилизацию ситуации, об этом за них «говорят» цифры



Кристин Лагард - директор распорядитель фонда сказала: 

«Мы считаем, что после нескольких трудных лет российская экономика снова будет расти». 

По ее словам, МВФ достаточно высоко оценивает действия российских властей, учитывая сложные финансово-экономические условия. 

«Когда цены (на нефть) внезапно рухнули - с уровня, превышавшего порой $100 за баррель, до $27-28 за баррель, - со стороны российской экономики последовал всесторонний ответ», - сказала Лагард.  

Правильно принятые финансово-бюджетные меры позволили сохранить контроль над инфляцией. Денежно- кредитная политика так же была выбрана в правильном направлении, учитывая плавающий курс валюты. Как отмечают специалисты, именно это и помогло выбраться из очень тяжелой финансовой ситуации. 

Ведь в тот период цены на нефть упали в 4 раза, а санкции стали ответом на занятие Крыма. Учитывая все эти факторы, экономика нашей страны стала уязвима. Но она сумела с этой «негативной» территории 2015-16 годов перейти на территорию, которая, как мы считаем, в 2017 году будет «позитивной». 

Вносить какие либо уточнения Кристин Лагард не стала, но отметила, что речь идет о росте более чем 1%. Но по некоторым источникам известно, что в 2017-2018 годах ожидается рост на уровне 1,4 %. 

Что же касается самих граждан России, то и они тоже более позитивно смотрят на вопрос об экономике нашей страны. 32,4% жителей считают, что ожидается стабилизация. 

Для сравнения, в марте прошлого года в это верили всего 20 % граждан. Такие данные приводит РАНХ и ГС по итогам проведенного опроса. При этом доля пессимистов, считающих, что спад в экономике продлится один-два года, сократилась с 42 до 29 процентов. 

Не смотря на то, что для России были весьма сложные времена, она смогла это преодолеть. Это видят как простые жители нашей страны, так и представители международной финансовой организации, такие результаты получились благодаря грамотному подходу к ситуации со стороны властей. Им, пусть и не без труда, удалось стабилизировать ситуацию и создать условия для дальнейшего роста.РоссР

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