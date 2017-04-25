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опубликовано редакцией на Переводике 25.04.17 02:08 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович США

"CARTOON GALLERY" Политическая карикатура от USNews.com

Надпись на корабле - "Русский шпионский корабль".

"Русские ПО НАСТОЯЩЕМУ проверяют Вас сейчас, сэр..."





Трамп - "Людям нужно перестать зацикливаться на моих русских связях"





Вверху "Множество журналистов не оставляют Трампа в покое"

Внизу "Интересно, как это может быть"





Майк Флинн (бывший сотрудник Трампа) держит в руках заявление об уходе и говорит: "Господин президент, это была большая честь для меня - служить Вам"

Путин "Мне будет не хватать тебя, товарищ"





Билл О'Рейли - "Он убийца"

Трамп "Он такой милый"





Трамп "Владимир, я только хочу сказать что я тебя очень сильно уважаю"











- Что у него написано на шапке?

- А ты как думаешь?





- А как насчет моих... (хнык-хнык) политических ран?











- Кто Я?

Красными точками отмечены офшорные счета



Он чует слабость





Обама "Эй, ты взорвал моих повстанцев!!!"

Путин "Нет, я не взрывал"





Обама "Владимир, ты выглядишь просто смешно"





Проводит "красную линию"

Надпись на стене "ВЛИЯНИЕ СОЕДИНЁННЫХ ШТАТОВ"





Существа созданные для низких температур











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