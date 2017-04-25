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опубликовано редакцией на Переводике 25.04.17 02:08
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Политическая карикатура от USNews.com


Надпись  на  корабле  -  "Русский  шпионский корабль".
"Русские  ПО  НАСТОЯЩЕМУ  проверяют  Вас  сейчас, сэр..."


Трамп - "Людям  нужно  перестать  зацикливаться  на  моих  русских  связях"


Вверху "Множество  журналистов  не  оставляют  Трампа  в  покое"
Внизу  "Интересно,  как  это  может  быть"


Майк Флинн (бывший  сотрудник Трампа)  держит  в  руках  заявление  об  уходе  и  говорит: "Господин  президент, это  была  большая  честь  для  меня  -  служить  Вам"
Путин "Мне  будет  не  хватать  тебя,  товарищ"


Билл О'Рейли  -  "Он убийца"
Трамп  "Он  такой милый"


Трамп "Владимир,  я  только  хочу  сказать  что  я  тебя  очень  сильно  уважаю"





- Что  у  него  написано  на  шапке?
- А  ты  как  думаешь?


- А  как  насчет  моих... (хнык-хнык)  политических  ран?





- Кто  Я?
Красными  точками  отмечены  офшорные  счета

Он  чует  слабость


Обама "Эй,  ты  взорвал  моих  повстанцев!!!"
Путин  "Нет,  я  не  взрывал"


Обама "Владимир,  ты  выглядишь  просто  смешно"


Проводит  "красную  линию"
Надпись  на  стене "ВЛИЯНИЕ  СОЕДИНЁННЫХ ШТАТОВ"


Существа  созданные  для  низких  температур





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теги: США  
   
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