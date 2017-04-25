Политическая карикатура от USNews.com

Надпись на корабле - "Русский шпионский корабль".
"Русские ПО НАСТОЯЩЕМУ проверяют Вас сейчас, сэр..."
Трамп - "Людям нужно перестать зацикливаться на моих русских связях"
Вверху "Множество журналистов не оставляют Трампа в покое"
Внизу "Интересно, как это может быть"
Майк Флинн (бывший сотрудник Трампа) держит в руках заявление об уходе и говорит: "Господин президент, это была большая честь для меня - служить Вам"
Путин "Мне будет не хватать тебя, товарищ"
Билл О'Рейли - "Он убийца"
Трамп "Он такой милый"
Трамп "Владимир, я только хочу сказать что я тебя очень сильно уважаю"
- Что у него написано на шапке?
- А ты как думаешь?
- А как насчет моих... (хнык-хнык) политических ран?
- Кто Я?
Красными точками отмечены офшорные счета
Он чует слабость
Обама "Эй, ты взорвал моих повстанцев!!!"
Путин "Нет, я не взрывал"
Обама "Владимир, ты выглядишь просто смешно"
Проводит "красную линию"
Надпись на стене "ВЛИЯНИЕ СОЕДИНЁННЫХ ШТАТОВ"
Существа созданные для низких температур
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