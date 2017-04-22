В Ираке отпущены похищенные охотники, среди них саудовцы

Снимок с видео, предоставленного иракским Министерством внутренних дел 21 апреля 2017 года, показывает катарцев, которые были похищены во время охоты в южном Ираке в 2015 году, садящимися в самолет в багдадском аэропорту после их освобождения. АФП/Иракское Министерство внутренних дел/НО

РИЯД: Два саудовца были в числе охотников, в основном катарцев, освобожденных после 16 месяцев из заложников в Ираке, сообщили саудовские СМИ.

26 охотников, которых поначалу считали катарцами, были отправлены в Доху в пятницу после того, как их передали иракским властям.

Базирующаяся в Джидде газета "Okaz" назвала двух саудовцев - Салима бин Абдулхади аль-Мерри и Мохаммеда Абдуллаха аль-Мерри - и сообщила, что ожидается, что они прилетят домой, в королевство, в субботу.

Официальное саудовское пресс-агентство также стало называть охотников как "катарцев и саудовцев" в субботу, но не сообщило других подробностей.

С представителем Министерства иностранных дел связаться не удалось.

Охотники, среди которых, как считают, были один или больше известных членов катарской королевской семьи, были похищены в южном Ираке в декабре 2015 года.

Формального заявления об ответственности за это никто не сделал, но многие связывали похищение с шиитскими вооруженными отрядами, связанными с Тегераном.

Источник в Багдаде сказал, что освобождение заложников было частью более широкой сделки, в рамках которой также прошла эвакуация тысяч мирных шиитов из двух контролируемых правительством городов в северной Сирии, которые находились в осаде со стороны повстанцев в течение более двух лет.

У Катара тесные связи с повстанцами и он оказал содействие сделке об эвакуации вместе с Ираном.

По этому соглашению сотни мирных жителей и бойцов также покинули удерживаемые повстанцами районы рядом с Дамаском, осажденные про-правительственными силами.

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