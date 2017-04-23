Здоровенный чеченец разыскал закидавшего краской советский памятник Гергё Комароми

Здоровенный чеченец разыскал закидавшего краской советский памятник Гергё Комароми



За одни только сутки уже более 50 тысяч просмотров имело на Youtube видео, на котором представившийся Магомедом рослый житель Грозного беседует в одном из павильонов на площади Свободы с Гергё Комароми. Тема – метание красок в памятник советским героям (слово осквернение принципиально не употребляется – перев.), в связи с чем Могамед потребовал извинений от Комароми, который до этого был оштрафован по ускоренному судебному разбирательству по статье хулиганство.











Комароми так и поступил. Как он рассказал, на основании ответной реакции ему уже стало ясно, что выбран ненадлежащий объект для выражения протеста против правительства Орбана, и вообще он на протяжении всей своей жизни борется за мирное сосущетвование.





Комароми нам пояснил, что Магомед живёт в Венгрии и разыскал его в интернете. Согласно его рассказу, разговор был мирным, и хоть по многим вопросам взгляды не совпадали, он уже и сам признал, что акция многим не понравилась, даже посольство отреагировало. Комароми утверждал, что во всём “подчёркнуто не было угрожающего характера”, они “хорошо поговорили”.



Но то, что из “какой-то там краски” подняли такой шум, усилило его убеждение в том, что

к России приближаться не следует.



Комароми на собственной ФБ-страничке всё описал ещё более подробно.



Немного об обстоятельствах инцидента, а также некоторая часть комментариев к статье.

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