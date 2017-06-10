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дата публикации 10.06.17 05:35 скаут: Игорь Львович “Postimees”,

"Экс-глава ФБР: Россия атаковала тысячи объектов в США, чтобы повлиять на исход выборов" Эстония - 08 июня 2017 г. Экс-глава ФБР: Россия атаковала тысячи объектов в США, чтобы повлиять на исход выборов Джеймс Коми. | ФОТО: JONATHAN ERNST/Reuters В комитете Сената США по разведке начались слушания, на которых дает показания Джеймс Коми, уволенный 9 мая с поста директора ФБР президентом страны Дональдом Трампом.

Сначала члены комитета Сената по разведке объяснили, почему на слушания был приглашен Джеймс Коми; они сказали, что хотели бы услышать от него ответы на вопросы о беседах с Трампом и о возможном вмешательстве России в выборы президента США осенью 2016 года. После коротких выступлений нескольких сенаторов также с короткой речью выступил сам Коми, сообщает Newsru.com. "Я свое заявление уже подал и не буду его повторять", - сказал он. По словам Коми, когда он находился в должности главы ФБР, президент Трамп часто ему говорил, что он "хорошо справляется", что многие в бюро относятся к нему с уважением. Однако, как сказал Коми во время своей речи в сенате, он был крайне удивлен, когда Белый дом начал объяснять причины его увольнения. Было заявлено, что он плохо справляется со своей работой, что, по словам Коми, сильно его оскорбило. Он пояснил, что почувствовал себя опороченным и опозоренным перед коллективом. Затем Коми принес клятву, и начались вопросы со стороны сенаторов. "Есть ли у вас сомнения, что Россия пыталась вмешаться в выборы?" - спросил сенатор. "Нет", - ответил Джеймс Коми. "Есть ли у вас сомнения, что Россия стоит за вторжением в файлы голосующих?" - продолжил сенатор. "Нет", - ответил Коми. "Вы уверены, что никакие голоса не были изменены в 2016 году?" - спросил сенатор. "У меня не было никаких доказательств на тот момент, когда я был в должности", - сказал Коми. По словам экс-директора ФБР, впервые он узнал о массированных попытках России вмешаться во внутреннюю политику США посредством кибератак летом 2015 года. "Когда вам стало известно о первой кибератаке со стороны России?" - спросил сенатор. "В конце лета 2015 года было первое вторжение со стороны России. Это была массивная атака, направленная на правительственные и околоправительственные институты. Против сотен, может быть, тысяч объектов, чтобы повлиять на исход выборов", - ответил Коми. "Здесь нет сомнений, что Россия вмешалась в наши выборы. Они это сделали решительно, продуманно и используя значительные технические ресурсы. Приказ был отдан с самого верха. Это настолько не фейковые новости, насколько это возможно. Это был враждебный акт со стороны России", - заявил Коми. На вопрос сенатора-демократа от штата Калифорния Дайянны Файнштейн, повлияло ли, по мнению Коми, "российское расследование" на его увольнение, экс-директор ФБР заявил: "Да, потому что я видел, как президент лично говорил об этом". В это же время Коми заявил, что ни Трамп, ни представители Белого дома, ни руководство Минюста США никогда не просили его прекратить расследование о вмешательстве РФ в президентские выборы. На слушаниях в сенате Коми также рассказал о том, что Трамп просил его публично заявить, что глава государства не является объектом расследования возможного вмешательства России в избирательную кампанию. На это Коми заявил президенту, что он посмотрит, что можно сделать. При этом он пояснил, что сама формулировка "мы посмотрим, что можно сделать" была "слегка малодушным способом" закончить разговор.

Вскоре после окончания разговора Коми рассказал о диалоге с президентом своим коллегам из ФБР. "Президент США попросил вас прекратить расследование. Что подумали об этом ваши коллеги?" - поинтересовался сенатор у Коми. "Они были шокированы, они были очень взволнованы", - ответил он. Бывший директор ФБР признал, что после диалогов с Трампом, во время которых речь заходила о расследовании российских кибератак, он документировал общение с президентом, потому что отдельные заявления главы государства вызвали у него беспокойство. В частности, одна из таких записей содержала просьбу президента прекратить расследование в отношении Майкла Флинна, который на тот момент занимал должность помощника главы государства по вопросам национальной безопасности. "В пятницу после моего увольнения президент написал в твиттере, что мне стоит надеяться, что не существует записей наших разговоров. В понедельник я проснулся посреди ночи, потому что меня не сразу осенило, что могут быть свидетельства, записи разговоров. Я решил, что нужно вынести мои записи в публичное поле, и попросил своего друга показать их содержание журналистам", - объяснил Коми. По его словам, он передал запись, в которой содержалась просьба Трампа прекратить расследование в отношении Флинна, "своему хорошему другу, профессору юриспруденции из Колумбийского университета", чтобы уже тот раскрыл содержание разговора Коми и Трампа журналистам. Позднее в американской прессе появилось множество публикаций на этот счет. Коми подчеркнул, что если бы он сам напрямую передал прессе записку, то "это походило бы на кормление чаек на пляже". Он надеялся, что публикация этих документов "приведет к назначению Минюстом США специального прокурора" для координации расследования утверждений о вмешательстве РФ в прошлогодние президентские выборы, что и произошло. Бывший директор ФБР также акцентировал внимание сенаторов на том, что Трамп мог солгать о содержании их разговоров. На вопрос о том, зачем он делал подробные записи после бесед с президентом, Коми пояснил: "Потому что знал, что он может солгать. Мне нужны были письменные документы". 13 февраля Флинн был вынужден уйти в отставку из-за того, что не в полной мере проинформировал вице-президента США Майкла Пенса о своих контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. СМИ сообщали о телефонных переговорах, на которых Флинн якобы намекал на возможность отмены антироссийских санкций. Трамп внезапно отправил Коми в отставку 9 мая, заявив, что тот не подходит для своей должности. Коми был назначен на должность руководителя одной из ключевых американских спецслужб летом 2013 года при предыдущей администрации США во главе с президентом-демократом Бараком Обамой. Противники Трампа связали шокировавшую общественность отставку с активизацией "российского расследования", в связи с чем к слушаниям в конгрессе было приковано повышенное внимание.





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