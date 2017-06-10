навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
10.06.17   Редакция

Задержанный русский утверждает, что официальные представители Соединенных Штатов склоняли его к лжесвидетельству

(0)
 
10.06.17  

Ваш принтер шпионит за вами, и вот как он это делает

(0)
08.06.17   Редакция

Сеть Вольтер раскрыла связь саммита Бильдербергского клуба с Катарским кризисом

(0)

последние за вчера, 09.06.17  
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
10.06.17 10:43    
Олька Просто стихи (755)
10.06.17 03:03    
Kuzlo Джеймс Джонс. Отныне и вовек (4)
09.06.17 13:06    
GoldStar С наступающим! (4)
09.06.17 07:34    
roodme физическая красота - что это такое? (35)
08.06.17 13:26    
3674721 Красивая сказка (1)
08.06.17 12:59    
GoldStar Запреты во благо (2)
06.06.17 14:33    
pollyru91 Отдых (19)
02.06.17 21:13    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (177)
 
опубликовано редакцией на Переводике 10.06.17 16:11
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Задержанный русский утверждает, что официальные представители Соединенных Штатов склоняли его к лжесвидетельству

В октябре 2015 года,  чешскими  властями  в сотрудничестве с ФБР был задержан   гражданин России  Евгений Никулин, ему  инкриминировались  кражи  информации с  компьютеров  LinkedIn, Dropbox и других компаний.

В настоящее время,  он  ожидает  своей  участи  в  камере  пражской  тюрьмы.  

Соединенные Штаты  требуют  его  выдачи,  но того  же  самого  добивается  и  Россия. Русские хотят судить  его за относительно небольшое  преступление - кражу  3450 долларов  у жителя Москвы.

Ранее на этой неделе пражский городской суд вынес решение о  том  что  Никулин  может  быть   экстрадирован  либо  в  США или  либо  в  Россию, но Никулин обжаловал  это  решение  потому что  действительно  не хочет быть  выдан   Соединенным  Штатам.

Правительство США,  по  видимому,  имеет  определенные  планы  в  отношении  его:

Адвокаты Никулина заявили, что США выдвинули  обвинения [против  него]  основанные  на  показаниях  агента ФБР, и предположили  что  США  добиваются  его  выдачи  по политическим  мотивам -  с  целью  использовать его в качестве пешки в расследовании  предполагаемого  вмешательства   русских   хакеров в  выборы  в  США.

Никулин на  суде  утверждал, что к  нему  дважды - в ноябре и в феврале,   в отсутствие его предыдущего адвоката  приходили официальные  представители  Соединённых  Штатов.  Он сказал, что они убеждали  его  лжесвидетельствовать о  том  что он  участвовал  в хакерской атаке на DNC (Democratic National Committee - Национальный  комитет  Демократической  партии)  по заказу российских властей. Он сказал,  что  в  обмен  на  это,  власти  США  дадут   ему много денег и  предоставят  возможность  жить   в Соединенных Штатах.

«Я отказался это делать,» сказал Никулин.

Давайте будем честными: все  стороны, участвующие  в  этой  истории  имеют  веские  причины лгать. Никулин, очевидно, не хочет быть отправлен  в США, независимо от  того   в  каких  преступлениях  его  обвиняют  и,  как  нам  представляется,   он  ничего  не  теряет,  когда  утверждает, что запрос о выдаче  политически мотивирован.

Но была  ли  ему  действительно  предложена  федеральным  правительством  сделка  в  обмен  на  признание  взлома  компьютеров DNC? Мы не были бы удивлены. И ФБР имеет длинный послужной список  случаев  использования такого рода тактики, чтобы связать концы с концами.

Мы предполагаем, что мораль этой истории заключается в следующем: утверждения  о  взломе  DNC стали настолько абсурдны,  что  они даже нашли своё  отражение в случае с  экстрадицией  29-летнего  русского   попавшего в   ловушку в Праге.

Другая мораль этой истории: никогда не заключайте  сделки с ФБР.



статью прочитали: 74 человек

   
теги: Чехия  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2017
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2017  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 