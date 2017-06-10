Задержанный русский утверждает, что официальные представители Соединенных Штатов склоняли его к лжесвидетельству

В октябре 2015 года, чешскими властями в сотрудничестве с ФБР был задержан гражданин России Евгений Никулин, ему инкриминировались кражи информации с компьютеров LinkedIn, Dropbox и других компаний.

В настоящее время, он ожидает своей участи в камере пражской тюрьмы.

Соединенные Штаты требуют его выдачи, но того же самого добивается и Россия. Русские хотят судить его за относительно небольшое преступление - кражу 3450 долларов у жителя Москвы.

Ранее на этой неделе пражский городской суд вынес решение о том что Никулин может быть экстрадирован либо в США или либо в Россию, но Никулин обжаловал это решение потому что действительно не хочет быть выдан Соединенным Штатам.

Правительство США, по видимому, имеет определенные планы в отношении его:

Адвокаты Никулина заявили, что США выдвинули обвинения [против него] основанные на показаниях агента ФБР, и предположили что США добиваются его выдачи по политическим мотивам - с целью использовать его в качестве пешки в расследовании предполагаемого вмешательства русских хакеров в выборы в США. Никулин на суде утверждал, что к нему дважды - в ноябре и в феврале, в отсутствие его предыдущего адвоката приходили официальные представители Соединённых Штатов. Он сказал, что они убеждали его лжесвидетельствовать о том что он участвовал в хакерской атаке на DNC (Democratic National Committee - Национальный комитет Демократической партии) по заказу российских властей. Он сказал, что в обмен на это, власти США дадут ему много денег и предоставят возможность жить в Соединенных Штатах. «Я отказался это делать,» сказал Никулин.

Давайте будем честными: все стороны, участвующие в этой истории имеют веские причины лгать. Никулин, очевидно, не хочет быть отправлен в США, независимо от того в каких преступлениях его обвиняют и, как нам представляется, он ничего не теряет, когда утверждает, что запрос о выдаче политически мотивирован.

Но была ли ему действительно предложена федеральным правительством сделка в обмен на признание взлома компьютеров DNC? Мы не были бы удивлены. И ФБР имеет длинный послужной список случаев использования такого рода тактики, чтобы связать концы с концами.

Мы предполагаем, что мораль этой истории заключается в следующем: утверждения о взломе DNC стали настолько абсурдны, что они даже нашли своё отражение в случае с экстрадицией 29-летнего русского попавшего в ловушку в Праге.

Другая мораль этой истории: никогда не заключайте сделки с ФБР.

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