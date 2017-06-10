Дани не будет: Россия перестала платить ПАСЕ

Пока наши либералы поднимают стопки

за «святые» (для них) 90-е годы

, когда они продавали и сдавали страну даже не за копейки, а за благодарственное похлопывание по плечу, Россия сделала еще один шаг от этой позорной эпохи, и заблокировала перечисление взноса в бюджет Совета Европы.

Как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, «Заблокировали перечисление. Там же идет по этапам финансирование, и треть, оставшаяся на конец года, не перечисляется, и все», – сказал Володин, добавив что заблокированная сумма составляет около 11 млн евро. Между тем, всего 10 дней назад решение было другим, как ранее писало наше агентство, член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов заявил, что Россия продолжит платить взносы в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), хотя и не будет участвовать в ее работе. Более того, Россия и дальше будет спонсировать все проекты ПАСЕ, такие как ЕСПЧ. Заявление, мягко говоря, вызвало массу вопросов, но на прошлой неделе, во время выступления на форуме в Петербурге, точки расставил президент России. «Повторяю, в мире не так много стран, которые обладают суверенитетом. Россия очень дорожит тем, что мы этим суверенитетом обладаем. Но не как игрушкой. Суверенитет нужен для защиты интересов и для собственного развития»,сказал Владимир Путин 2 июня, а уже 6 мы перестали вкладывать в один из столпов «демократической» оккупации — дани Западу, которую нам навязал муж Наины – Борис Ельцин, и его клика.

Что это означает? А означает это, прежде всего, что Россия отказывается и далее оплачивать банкет русофобов в самом ПАСЕ, а также Европейский суд по правам гомосексуалистов и обиженных Навальных, «защитников прав» отдельных категорий человеков и открытых иностранных агентов. Пока только на треть, но это только пока. Рубикон был перейден, а значит, в высоких московских кабинетах уже не надеются быть услышанными с той стороны. Правда, касательно ПАСЕ, то нас там и не слышали никогда, с самого момента появления там России, организация занималась исключительно «принуждением варваров к выполнению их указаний»,

более подробно здесь.

А главное, Россия отказывается платить дальше дань в ежегодные 30 миллионов евро (всего туда Россия заплатила свыше 800 миллионов).

Но в данном случае дело не в деньгах и решение, пусть и далось непросто (лобби западников-либералов из откровенной пятой колоны у нас по прежнему сильно), но стало в ряд других решений по укрепление суверенитета державы, как и выход из «соглашения по плутонию» или недавно принятые «Стратегии» информационной и экономической безопасности. Главное теперь не сделать разворот и не начать снова оплачивать поливание грязью России из своего кармана.