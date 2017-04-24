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опубликовано редакцией на Переводике 24.04.17 04:54
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Пентагон заявил что США готовы сбивать российские и сирийские самолеты в Сирии

В понедельник  Пентагон предупредил Сирию и Россию, что США готовы сбивать  самолеты, которые, по мнению Вашингтона, угрожают американским советникам в северной Сирии.

Предупреждение последовало после того, как на прошлой неделе американские истребители попытались вступить  в  бой с  самолетами сирийских  ВВС, столкновения удалось избежать, поскольку самолеты  сирийских  правительственных  сил  ушли до прибытия американцев.

Пресс-секретарь Пентагона капитан Джефф Дэвис заявил в пятницу, что американские истребители попытались  перехватить сирийские самолеты, после того, как они  бомбили этот район.  Это  было  сделано  для защиты американских советников (термин, который  американские военные часто используют для обозначения  своих спецназовцев), работающих  с  курдскими силами.

В понедельник,  другой представитель Пентагона Питер Кук сказал: «Мы будем продолжать рекомендовать  сирийскому режиму держаться подальше от этих районов».

«Мы будем защищать наших людей на местах и ​​делать все  что необходимо для  их  защиты» - сказал Кук журналистам.

«Это не бесполетная зона» - сказал он,  и  добавил, что «для  сирийского  режима  будет разумным избегать районов, где действуют коалиционные силы».

Отвечая на вопрос о России, Кук сказал, что США  также  будут  поступать и  с российскими самолетами, которые с прошлого года наносят удары по целям ДАИШ  в Сирии по просьбе  руководства  этой  страны.

«Если они угрожают американским силам, мы  всегда имеем право защищать своих военных» - сказал Кук.

Госсекретари  Джон Керри и Хиллари Клинтон  заявляли  в  свое  время, что они поддерживают  создание  “бесполётных  зон”, но президент Обама  неохотно  выделял  ресурсы и войска  для обеспечения таких  мер.

В пятницу Пентагон сообщил, что два сирийских штурмовика СУ-24 атаковали курдские силы, проходившие подготовку под  руководством  спецназа США вблизи северо-восточного сирийского  города Хасаки, но к тому моменту когда туда  прибыли  американские самолеты,  они  уже  ушли.

Главное командование Сирийской арабской армии ответило  что курдские силы «нападали на государственные учреждения, похищали  нефть и хлопок, препятствовали  проверкам,  захватывали безоружных гражданских лиц,  распространяли хаос и нестабильность».



статью прочитали: 57 человек

   
теги: Сирия  
   
Комментарии 
Цитировать Имя
Виктор Иванов, 24.04.2017 05:26:30
Следует понимать так, что нелегально действующие на территории звездно полосатые бандиты пытаются установить свои порядки в захваченных анклавах.
Ничем не отличаются от Джабхат ан Нусра или ДАЕШ.
Очень опасно. Кончится плохо.

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