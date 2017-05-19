Импичмент, которого не ожидал Трамп

Ох, похоже, несладко придется Дональду Трампу в ближайшее время. Он вроде как пытается доказать, что именно он нужен Америке, но, тем не менее, находятся те, кто видит его скорый уход.

И вот уже седьмой город поддерживает инициативу отобрать у Дональда Трампа президентский пост. На этот раз резолюцию о поддержке любых расследований, результаты которых могут стать основанием для импичмента президента США Дональда Трампа, приняли в Лос-Анджелесе. (Ранее соответствующие документы были одобрены в Ричмонде, Аламиде, Беркли, Шарлотт, Кембридже, Леверетте.)

«ПОСТАНОВИТЬ, по согласованию с мэром города, что принятием настоящей резолюции городской совет Лос-Анджелеса вносит в свою Федеральную законодательную программу на 2017—2018 гг. положение о ПОДДЕРЖКЕ любых законодательных инициатив по проведению расследования с целью выяснить, имело ли место нарушение запрета на приём вознаграждений из-за рубежа со стороны президента Дональда Трампа, равно как и иные тяжкие преступления или правонарушения, которые могут послужить основанием для начала процедуры импичмента», — говорится в документе.

Среди основных причин, по которым Дональда Трампа хотят лишить власти, является нарушение Конституции США. Якобы он, пользуясь своим положением, получает вознаграждения от иностранных государств.

Кроме того, американскому президенту инкриминируют связи с Россией. Якобы Дональд Трамп координирует свои действия с Кремлем, и что именно с помощью российских властей американец выиграл выборы.

Впрочем, доказательств в измене родины или в финансовых махинациях на Трампа ни у кого нет. Есть только доводы, предположения и нарастающее давление СМИ. Всё как любят американцы – главное поднять шумиху. И очевидно, таким образом, американского президента просто напросто хотят «выжать» со своего поста. Как в своё время это сделали с Ричардом Никсоном. А резолюция – это сигнал, мол, давай Дональд по-хорошему.

Что же будет «по-плохому» остается предполагать. Однако, так или иначе, сама резолюция и суматоха вокруг Дональда Трампа – это отличная возможность посмотреть кто такой Трамп. Это своего рода «проверка на вшивость».

Антон Орловский