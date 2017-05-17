Больше, чем робот: секс-кукла, с которой можно и поговорить

Джейн Уэйкфилд Би-би-си

15 мая 2017

Мэтт Макмаллен говорит, что Хармони - это больше, чем кукла

Хармони - секс-кукла нового типа. Она умеет двигаться и разговаривать.

Мимика у нее, впрочем, довольно примитивная, а навыки общения - еще более ограниченные.

Однако она являет собой пример революции в робототехнике и, в частности, демонстрирует, что в тело, очень похожее на человеческое, можно вмонтировать искусственный интеллект.

По мнению некоторых, благодаря таким устройствам, как Хармони, процесс взаимодействия человека и робота претерпит революционные изменения. Другие, однако, считают, что это одно из худших проявлений прогресса робототехники.

Теоретики давно предсказывали, что чем ближе мы воспроизводим в роботах человеческий облик, тем больше наши творения нас пугают. На этой незаметной фабрике на окраине Сан-Маркоса (штат Калифорния) это предсказание сбывается на глазах.

На ресепшене - тоже куклы. Это единственные здесь одетые куклы

Даже в приемной гостей приветствуют два человекоподобных экземпляра - правда, в деловых костюмах, а не в нижнем белье, как остальные здешние куклы. Стена холла увешана фотографиями привлекательных женщин, и лишь при самом ближайшем рассмотрении становится понятно, что на самом деле это манекены.

Мэтт Макмаллен - генеральный директор компании Abyss Creations - производителя куклы RealDoll. Он начинал как художник и скульптор.

Перед началом интервью Макмаллен поправляет парик на голове Хармони. Ему явно нравится, как она выглядит.

По его словам, это естественный следующий шаг в развитии секс-кукол.

"Многие из тех, кто покупает RealDoll из-за ее сексуальных функций, позже понимают, что это отнюдь не только секс-игрушка. Они ощущают ее присутствие в своем доме и наделяют ее чертами личности. Искусственный интеллект дает людям возможность создать эту личность", - объясняет Макмаллен.

Свойства личности настраиваются в специальном приложении, которое может использоваться как для управления куклой, так и самостоятельно. В последнем случае с виртуальной личностью можно взаимодействовать через смартфон или аналогичное устройство.





Настройки личности

Хармони похожа на человека, но она робот

В настройках можно выбрать характер: среди опций есть "капризная", "яростная" и "любящая".

Для Хармони Макмаллен выбирает вариант "ревнивая", и она тут же просит его "отфрендить эту девицу на "Фейсбуке".

Хармони говорит высоким голосом с неожиданным шотландским акцентом. Она рассказывает мне, что любит научную фантастику и еще, конечно, Мэтта.

Макмаллен утверждает, что кукла учится у своих пользователей, но когда я спрашиваю у нее, как это - ревновать, она извиняется и признает, что ей "нужно развивать свои навыки".

Приложение для управления Хармони уже продается, правда, только сайте Realbotix, связанном с Abyss. Официальные аппсторы Apple и Google отказываются размещать приложение из-за его откровенного содержания.

А вот сама кукла в продажу пока не поступила, но начнет продаваться в этом году в двух комплектациях: с функцией распознавания лиц - за 10 тыс. долларов, и без этой функции - за 5 тысяч.

Куклы изготавливаются в несколько этапов

В настоящее время фабрика изготавливает кукол по индивидуальным заказам для клиентов со всего мира. Большинство из них мужчины, но здесь говорят, что есть и несколько клиенток-женщин.

Все куклы соответствуют специфическому идеалу красоты - они похожи на Барби, с тонкой талией, большими ягодицами и еще большего размера бюстом.

По словам Макмаллена, таковы запросы его клиентов.

"Мы - коммерческая организация, а у большинства наших клиентов есть определенный набор предпочтений. Реальность, увы, такова, что он довольно идеалистичный", - объясняет он.

Лицо куклы изготовить совсем не просто

По словам Макмаллена, его клиенты - "совершенно нормальные" люди, некоторые из них даже приезжают за куклами вместе с женой. Но позже он признается, что у многих покупателей отношения с женщинами не складываются.

"Многие из них изолированы и одиноки, но они, видимо, и без куклы такими были. Для одиноких людей, которым трудно заводить отношения, это альтернативный вариант. Но я никогда не рассматривал кукол или робота как замену", - добавляет глава Abyss.

У него самого секс-куклы нет. Он говорит, что у него есть "настоящая жена-человек и дети".





Отзывы клиентов

Марк Янг живет в Аризоне. У него секс-кукла есть, ее зовут Маи Лин. Также он потратился на приложение Harmony AI, но связывать их в единую систему не планирует.

"Я думал, что приложение ее оживит, но у приложения собственный характер, не совсем такой, какой я представлял для Маи Лин, так что у меня как будто отношения с двумя женщинами", - рассказывает Янг.

"Я уже довольно давно один, - продолжает он. - Я встречался со многими девушками. Я потратил много времени на отношения. Я хотел бы со временем встретить девушку, но пока хорошо, что есть такое присутствие".

Он признает, что взаимодействует с куклой и физически, но это, по его словам, для него "вторично".

"Я могу пойти купить ей одежду, какая мне понравится. Это так же, как с настоящей женщиной, но ошибиться невозможно. Если я куплю ей шляпку, она мне не скажет, что шляпка ей не нравится", - объясняет Янг.

Думаете, это женщина? Нет, робот

А виртуальной женщине в приложении Янг установил такие свойства характера, как "счастливая, общительная и нежная".

"Искусственный интеллект - это совершенно другой мир, я с оптимизмом смотрю в будущее", - добавляет он.





"У стиральной машины искусственного интеллекта больше"

Профессор Кэтлин Ричардсон из Университета Де Монфора в Лестере (северная Англия) специализируется на этических проблемах в робототехнике. Она изучает влияние машин на общество, и эволюция секс-роботов ее ужасает.

"На нашей планете живет семь миллиардов человек, и при этом резко растет число тех, кто не умеет завязывать отношения. А вот эти компании приходят и наживаются на том, что предлагают заменить человека вещью", - объясняет она свою точку зрения.

"Мы и так живем в мире, который объективизирует секс путем проституции. Проституция - это использование людей в качестве средства, а секс-куклы - это следующий шаг на этом пути", - добавляет Ричардсон.

Фабрика и сейчас изготавливает секс-кукол, но пока без искусственного интеллекта

Несколько лет назад она запустила было кампанию за запрет секс-роботов, но позже решила, что "проблема не в куклах", а в отношении людей друг к другу и к сексу.

Искусственный интеллект нового поколения секс-кукол ее не впечатляет.

"Идея о том, что добавление искусственного интеллекта придает кукле что-то человеческое, неверна. У моей стиральной машины искусственного интеллекта больше, чем у этой куклы, а то, что у нее есть лицо и тело, еще не значит, что она человек", - добавляет профессор.

Доктор Кейт Девлин, старший лектор Университета Голдсмита в Лондоне, считает иначе.

"В их нынешнем виде секс-роботы определенно рассчитаны на мужчин, но индустрия секс-игрушек развивается, и уже есть много стартапов, разрабатывающих секс-игрушки для женщин", - замечает она.

Роботы, предназначенные для интимных отношений, в конечном итоге углубят человеческие отношения, а не навредят им, считает Девлин.

"Каждый раз, когда происходит большой технологический сдвиг, начинается паника. Люди волнуются, как их затронет эта технология, но технология вообще-то сближает людей", - говорит она.

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