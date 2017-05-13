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Лиха беда - начало...

4 tons of garbage collected in China's Everest cleanup

4  тонны  мусора  собрано  на  китайской  стороне  Эвереста

By THE ASSOCIATED PRESS    BEIJING — May 11, 2017,The Associated Press


В  понедельник, 8 мая 2017 года, агентство Синьхуа  опубликовало  фотографию  как люди собирают мусор на северном склоне горы  Джомолунгма в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая. Рабочие и добровольцы собрали четыре тонны мусора с китайской северной стороны горы Эверест в первые пять дней операции по очистке, сообщили государственные СМИ в четверг, 11 мая 2017 года. (Awang Zhaxi / Xinhua via AP)

В первые пять дней операции по очистке  территории,  рабочие и добровольцы собрали с китайской северной стороны горы Эверест четыре тонны мусора -  сообщили  государственные СМИ в четверг.

В  надежде  найти  окончательное  решение  проблемы, местные власти в  автономном районе Тибета  создают  станции для сортировки, переработки и уничтожения мусора, который включает в себя банки, пластиковые пакеты, оборудование для печей, палатки, кислородные баллоны и другие принадлежности для альпинизма  - сообщает официальное информационное агентство Синьхуа.

Девятидневная операция  по  очистке  территории, начавшаяся в субботу, проводится  на  тропах  и  кемпингах   между  отметками   5200 и 6500 м (17 000 и 21 300 футов).

Одна  часть  Эвереста находится в Китае,  другая - в Непале. Каждый год около 60 000 альпинистов и экскурсоводов посещают китайскую северную сторону горы, которую  в  Китае  называют  тибетским названием  Джомолунгма.

На  непальском  склоне  горы,   организаторы альпинистских экспедиций, во время сезона весеннего восхождения,  начали  отправлять с альпинистами   партии  огромных мусорных мешков, чтобы собрать мусор, который затем может быть  доставлен вертолетами обратно в базовый лагерь.




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теги: Китай  
   
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