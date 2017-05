Лиха беда - начало...

4 тонны мусора собрано на китайской стороне Эвереста

By THE ASSOCIATED PRESS BEIJING — May 11, 2017,The Associated Press





В понедельник, 8 мая 2017 года, агентство Синьхуа опубликовало фотографию как люди собирают мусор на северном склоне горы Джомолунгма в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая. Рабочие и добровольцы собрали четыре тонны мусора с китайской северной стороны горы Эверест в первые пять дней операции по очистке, сообщили государственные СМИ в четверг, 11 мая 2017 года. (Awang Zhaxi / Xinhua via AP)

В первые пять дней операции по очистке территории, рабочие и добровольцы собрали с китайской северной стороны горы Эверест четыре тонны мусора - сообщили государственные СМИ в четверг.

В надежде найти окончательное решение проблемы, местные власти в автономном районе Тибета создают станции для сортировки, переработки и уничтожения мусора, который включает в себя банки, пластиковые пакеты, оборудование для печей, палатки, кислородные баллоны и другие принадлежности для альпинизма - сообщает официальное информационное агентство Синьхуа.

Девятидневная операция по очистке территории, начавшаяся в субботу, проводится на тропах и кемпингах между отметками 5200 и 6500 м (17 000 и 21 300 футов).

Одна часть Эвереста находится в Китае, другая - в Непале. Каждый год около 60 000 альпинистов и экскурсоводов посещают китайскую северную сторону горы, которую в Китае называют тибетским названием Джомолунгма.

На непальском склоне горы, организаторы альпинистских экспедиций, во время сезона весеннего восхождения, начали отправлять с альпинистами партии огромных мусорных мешков, чтобы собрать мусор, который затем может быть доставлен вертолетами обратно в базовый лагерь.

