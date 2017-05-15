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опубликовано редакцией на Переводике 15.05.17 02:12
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Египет отклонил предложение России о размещении постов российских служб безопасности в аэропортах страны

13/05/2017   Al-Masry Al-Youm


Как сообщил в субботу источник в министерстве гражданской авиации Египта, его страна отклонила предложение о размещении постов российских  служб  безопасности в тех   аэропортах  Египта, которые принимают российские  самолеты.

Неназванный  источник  сообщил российскому информационному агентству «Спутник»: «В ходе консультаций по соглашению о безопасности полетов между двумя странами Россия предложила  разместить  на постоянной основе посты российских  служб  безопасности  в  тех  египетских аэропортах  которые  принимают  рейсы  из  России».

«Однако это предложение не было принято, тем более что Египет выполняет все процедуры  обеспечения  безопасности в аэропортах  ​​с момента входа (самолета) в воздушное пространство Египта  и  до момента вылета  в обратном направлении» - сообщил источник.

«Вопрос о постоянном  присутствии  сотрудников  служб  безопасности из-за границы   в аэропортах  затрагивает  суверенитет государства, и я думаю, что это не приемлемо для любого египетского гражданина. Можно найти  альтернативные  способы  достижения желаемых целей, а именно   -  для обеспечения безопасности пассажиров и авиации» - сказал источник.

Он отметил, что двери  для консультаций по-прежнему открыты,  есть желание возобновить  воздушное сообщение между двумя странами  и  внести, тем  самым,  вклад в развитие двусторонних отношений во всех областях.

В  марте Россия и Египет договорились об окончательной версии протокола по авиационной безопасности, что позволило двум странам возобновить воздушное сообщение.

Однако государственное российское информационное агентство ТАСС сообщило,  что  министр транспорта России Максим  Соколов   сказал, что единственными нерешенными вопросами   являются   дата и место подписания документа.

Хотя российское правительство одобрило протокол по авиационной безопасности между Москвой и Каиром, подготовленный Министерством транспорта России, никаких конкретных сроков возобновления прямых рейсов с Египтом пока не установлено.

В середине февраля российское правительство ратифицировало протокол с Египтом о соблюдении  правил безопасности полетов  гражданской авиации, говорится в заявлении опубликованном  на  официальном сайте.

Согласно протоколу, в соответствии с заявлением, российским авиационным экспертам был поручен контроль за степенью соответствия  правилам  процедур  обеспечения безопасности полетов в египетских аэропортах.

Россия установила условия для полетов в Египет, которые должны  возобновиться  после  их  приостановки  вследствие  катастрофы  российского самолета в октябре 2015 года, в результате которой  погибли 224 пассажира и экипаж   находившиеся  на борту, пассажиры   были,   в основном, российские туристы.

После  катастрофы несколько стран потребовали, чтобы в египетских аэропортах,  для  рассмотрения  возможности  возобновления  прямых  полетов,  были приняты определенные меры безопасности.  

Россия, которая прекратила все рейсы в Египет и из Египта после инцидента 2015 года, в 2016 году  направила несколько групп  российских  экспертов   для проверки мер безопасности принятых  в  аэропортах  Египта.

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теги: Египет  
   
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