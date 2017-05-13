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опубликовано редакцией на Переводике 13.05.17 20:20
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

“Першинг” M-26 против Т-34 или Как в Корее был развеян миф о непобедимости русского танка

How America's and Russia's Best Tanks Went to War in Korea (and Russia Lost)

Как  лучшие  танки  Америки  и  России  воевали  в  Корее  (и  русские  потерпели  поражение)

May 13, 2017


[Северо]Корейская Народная армия (НКА)  громила  почти все, что было на ее пути во время первых сражений  Корейской  войны. Противостоящие  ей  южнокорейские и американские силы, слабые и неподготовленные, оказались,  в  конце  концов,  внутри периметра, образовавшегося  вокруг небольшого портового города Пусан. Периметр    непрерывно  усиливался  за  счет  подкреплений  и  перегруппировки  войск,  делалось  это  с  прицелом  на возможный прорыв и контрнаступление. Одним из подразделений, отправленных  на  усиление  периметра  Пусана, была 1-я бригада  морской  пехоты,  временная  часть, созданная специально для быстрого вхождения в бой, с  тем  чтобы  иметь время на  формирование  1-й дивизии  морской  пехоты. Для  поддержки  бригада включала в себя небольшую группу танков «Першинг» М-26.

Эти танки были спешно приведены  в  полную боеготовность, чтобы противостоять советским танкам Т-34 северокорейцев, которые до сих пор  почти беспрепятственно действовали  против легких танков и противотанкового оружия,  имевшегося  у  их противников. Эти  два типа  танков никогда  ранее  не встречались в бою, но  была  надежда, что 90-мм пушка и толстая броня  сделают  “Першинг” М-26  достойным  противником  советской  машины.


Взятие горной  гряды “Безымянная”

По мере увеличения численности американской армии,  давление  северокорейцев  на периметр Пусана ослабевало . К середине августа американцы  были готовы отбросить КНА  от  города. Морским пехотинцам 5-й  дивизии  было поручено занять  горный хребет Обонг-Ни, известный им  как «Безымянный». Их поддерживали четыре М-26 первого взвода, роты А 1-го танкового батальона морской пехоты. Взводом руководил лейтенант Гранвиль Свит. Морским пехотинцам противостояла 4-я пехотная дивизия НКА  при  поддержке  батальона 109-го танкового полка.

Дневные  атаки  закончились, и на  ночь  американцы перешли  в  обороне. Танки отошли  в  глубину для дозаправки, но в 8 часов вечера они получили кодовое  сообщение «Flash Purple», что  обозначало  начинающуюся  танковую атаку.  Когда  все  закончили  заправку,  лейтенант Свит приказал своим танкам  выдвинуться  вперед. Он выбрал узкое место на дороге и поставил три  своих танка бок о бок,  чтобы   они, если противник уничтожит их,  заблокировали  узкий  проход  и остановили  продвижение противника. У его танка возникли проблемы с  механизмом  подъема  орудия, поэтому он остался в стороне. Дефиле было близко к повороту  дороги, и наступающая  вражеская  бронетехника  оказалась  бы в пределах досягаемости  орудий, прежде чем они заметили  бы  “Першинги”.


Прямо сквозь Т-34

По дороге  двигались четыре Т-34-85,  они  приближались к   американской пехоте, угрожая  ворваться  в  разрыв  между позициями  двух  подразделений. Американские солдаты  стреляли по танкам из  безоткатных  орудий  и  базук. Внешние топливные баки  танков  уже  горели, но ни один из них не был подбит. Они продвинулись  до  поворота  дороги. Когда четыре  опаленных  танка  повернули за угол, они увидели М-26. Так  была  обставлена  сцена первого танкового сражения между морскими пехотинцами и НКА.

Танк А34  сержанта  Сесила Фуллертона, начал  стрелять  первым,   бронебойными,  одним  за  другим.  Фуллертон пожаловался своему стрелку, сержанту Стэнли Тарновски, что он промахнулся. А  Тарновский, был одним из лучших  наводчиков  в  роте; Он не промахнулся. Все три  снаряда прошили  Т-34. Один из них ударил возле пулеметов  и  прежде  чем  пройти  насквозь, убил  наводчика и ранил  заряжающего. Морские пехотинцы на близлежащем холме  подумали, что  это их обстреливают, когда три снаряда  взорвались  поблизости.  Танк вскоре остановился.


Не  проблема  для американских  90 мм

Второй танк Т-34 обошел первый  и сразу же получил  несколько  попаданий, в том числе одно  в башню,  что  заставило  его повернуться  и  сделать  несколько  безрезультатных  выстрелов  в  сторону  холма.  Третий Т-34 начал стрелять в “Першинги”  из-за  разбитых  корпусов  своих  собратьев. Морские пехотинцы ответили огнем,  попав  в  него  семь раз. Трое из экипажа  выскочили из  танка  и  убежали в сгущающиеся  сумерки, но стрельба из стрелкового оружия  с  соседнего участка заставила их залечь. Последний  Т-34, которым  командовал командир батальона  северокорейцев, отступил  назад по дороге, но вскоре был подбит  армейцами  из  базуки. Экипажи М-26 продолжали стрелять по  Т-34, чтобы поджечь их, пока лейтенант Свит не  приказал им остановиться.

Во время боя “Першинги”  несколько  раз  загорались.  Торопясь  выйти  на  огневые  позиции,  экипажи  в  спешке  заправляли  танки  и  разлили  горючее  на  броне.  Дульный выброс  огня  при  выстреле  из  их 90-мм пушек поджигал  раскаленную горючую смесь, а затем следующий выстрел  задувал огонь,  но  только  затем  чтобы  следующий  выстрел  заставлял  его  вспыхнуть  снова. Наблюдавшей  за  боем  пехоте было действительно странно видеть  это.  

Танковое сражение закончилось, и все сомнения в эффективности Першинга были развеяны. Броня Т-34 оказалась не проблемой для американской 90-мм пушки. М-26 и их экипажи справились со  своей  задачей, и аура непобедимости Т-34 была навсегда развеяна. Будущие бои только  лишний  раз  показали, что американский танк, должным задействованный, превосходил его.



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теги: Корейская война  
   
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