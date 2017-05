архив



13.05.17 "The National Interest"

Ссылка на оригинал США - 13 мая 2017 г. “Першинг” M-26 против Т-34 или Как в Корее был развеян миф о непобедимости русского танка How America's and Russia's Best Tanks Went to War in Korea (and Russia Lost) Как лучшие танки Америки и России воевали в Корее (и русские потерпели поражение) May 13, 2017

[Северо]Корейская Народная армия (НКА) громила почти все, что было на ее пути во время первых сражений Корейской войны. Противостоящие ей южнокорейские и американские силы, слабые и неподготовленные, оказались, в конце концов, внутри периметра, образовавшегося вокруг небольшого портового города Пусан. Периметр непрерывно усиливался за счет подкреплений и перегруппировки войск, делалось это с прицелом на возможный прорыв и контрнаступление. Одним из подразделений, отправленных на усиление периметра Пусана, была 1-я бригада морской пехоты, временная часть, созданная специально для быстрого вхождения в бой, с тем чтобы иметь время на формирование 1-й дивизии морской пехоты. Для поддержки бригада включала в себя небольшую группу танков «Першинг» М-26. Эти танки были спешно приведены в полную боеготовность, чтобы противостоять советским танкам Т-34 северокорейцев, которые до сих пор почти беспрепятственно действовали против легких танков и противотанкового оружия, имевшегося у их противников. Эти два типа танков никогда ранее не встречались в бою, но была надежда, что 90-мм пушка и толстая броня сделают “Першинг” М-26 достойным противником советской машины.

Взятие горной гряды “Безымянная” По мере увеличения численности американской армии, давление северокорейцев на периметр Пусана ослабевало . К середине августа американцы были готовы отбросить КНА от города. Морским пехотинцам 5-й дивизии было поручено занять горный хребет Обонг-Ни, известный им как «Безымянный». Их поддерживали четыре М-26 первого взвода, роты А 1-го танкового батальона морской пехоты. Взводом руководил лейтенант Гранвиль Свит. Морским пехотинцам противостояла 4-я пехотная дивизия НКА при поддержке батальона 109-го танкового полка. Дневные атаки закончились, и на ночь американцы перешли в обороне. Танки отошли в глубину для дозаправки, но в 8 часов вечера они получили кодовое сообщение «Flash Purple», что обозначало начинающуюся танковую атаку. Когда все закончили заправку, лейтенант Свит приказал своим танкам выдвинуться вперед. Он выбрал узкое место на дороге и поставил три своих танка бок о бок, чтобы они, если противник уничтожит их, заблокировали узкий проход и остановили продвижение противника. У его танка возникли проблемы с механизмом подъема орудия, поэтому он остался в стороне. Дефиле было близко к повороту дороги, и наступающая вражеская бронетехника оказалась бы в пределах досягаемости орудий, прежде чем они заметили бы “Першинги”.

Прямо сквозь Т-34 По дороге двигались четыре Т-34-85, они приближались к американской пехоте, угрожая ворваться в разрыв между позициями двух подразделений. Американские солдаты стреляли по танкам из безоткатных орудий и базук. Внешние топливные баки танков уже горели, но ни один из них не был подбит. Они продвинулись до поворота дороги. Когда четыре опаленных танка повернули за угол, они увидели М-26. Так была обставлена сцена первого танкового сражения между морскими пехотинцами и НКА. Танк А34 сержанта Сесила Фуллертона, начал стрелять первым, бронебойными, одним за другим. Фуллертон пожаловался своему стрелку, сержанту Стэнли Тарновски, что он промахнулся. А Тарновский, был одним из лучших наводчиков в роте; Он не промахнулся. Все три снаряда прошили Т-34. Один из них ударил возле пулеметов и прежде чем пройти насквозь, убил наводчика и ранил заряжающего. Морские пехотинцы на близлежащем холме подумали, что это их обстреливают, когда три снаряда взорвались поблизости. Танк вскоре остановился.

Не проблема для американских 90 мм Второй танк Т-34 обошел первый и сразу же получил несколько попаданий, в том числе одно в башню, что заставило его повернуться и сделать несколько безрезультатных выстрелов в сторону холма. Третий Т-34 начал стрелять в “Першинги” из-за разбитых корпусов своих собратьев. Морские пехотинцы ответили огнем, попав в него семь раз. Трое из экипажа выскочили из танка и убежали в сгущающиеся сумерки, но стрельба из стрелкового оружия с соседнего участка заставила их залечь. Последний Т-34, которым командовал командир батальона северокорейцев, отступил назад по дороге, но вскоре был подбит армейцами из базуки. Экипажи М-26 продолжали стрелять по Т-34, чтобы поджечь их, пока лейтенант Свит не приказал им остановиться. Во время боя “Першинги” несколько раз загорались. Торопясь выйти на огневые позиции, экипажи в спешке заправляли танки и разлили горючее на броне. Дульный выброс огня при выстреле из их 90-мм пушек поджигал раскаленную горючую смесь, а затем следующий выстрел задувал огонь, но только затем чтобы следующий выстрел заставлял его вспыхнуть снова. Наблюдавшей за боем пехоте было действительно странно видеть это. Танковое сражение закончилось, и все сомнения в эффективности Першинга были развеяны. Броня Т-34 оказалась не проблемой для американской 90-мм пушки. М-26 и их экипажи справились со своей задачей, и аура непобедимости Т-34 была навсегда развеяна. Будущие бои только лишний раз показали, что американский танк, должным задействованный, превосходил его.



