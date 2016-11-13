Цензор. нет — клоака цензуры и пропаганды

Как–то неприятно становится, когда издание, которое хочет быть якобы серьезным, позиционирует себя в качестве серьезного, на деле является пустой болтовней, которая работает по указке. Пропаганда, вранье — все это присутствует на Цензоре. И еще посмели так назваться, как не стыдно. Позор таким изданиям, огромный такой позор.

. СМИ не должны такими быть. Благо хоть существует рейтинг недоверия, где есть те СМИ, которые и впрямь доверия не вызывают!

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