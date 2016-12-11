Прибалтийский блэкаут: без России, но при свечах

«Если ничего не менять, то в Литве чуть больше, чем через десять лет будет нехватка электроэнергии, и одних смычек ЛЭП для обеспечения страны электроэнергией будет недостаточно», — заявил министр энергетики Литвы Рокас Масюлис. В 2001 году было создано энергокольцо БРЭЛЛ, которое объединило республику Белоруссия, Россию, Литву, Латвию и Эстонию в единую энергетическую систему. Благодаря этому энергосистемы пяти стран стали работать в синхронном режиме, на единой частоте тока 50 Гц, что позволило обмениваться электроэнергией и поддерживать друг друга при возникновении внештатной ситуации. Но шло время и кое-кто начал брыкаться, мол, слишком велика наша энергетическая зависимость от России, пора это дело прекращать. И решила Литва в 2006 году совместно с Эстонией, Латвией и Польшей построить свою собственную АЭС – Висагинскую. Даже потенциальных инвесторов тогда нашли: ими стали такие энергетические гиганты, как EDF, Enel и RWE. Но настал 2008 год, в Литве сменилась власть, и вопрос развития атомной энергетики отошел на задний план. Были там, конечно, в процессе какие то попытки, помню, в феврале 2010 года министерство энергетики Литвы сообщило о 25 инвесторах, которые пожелали серьезно вложиться в строительство Висагинской АЭС, но уже к концу года все накрылось медным тазом и ни одного реального инвестора на горизонте не осталось.



На этом фоне Польша вообще покинула проект, а Латвия с Эстонией пожелали увидеть заключение об его экономической обоснованности, которого нет по сей день, хотя оно уже никому и не нужно. Из-за несогласованности мнений литовских политических лидеров, а также негативного отношения жителей страны (на референдуме 65% литовцев проголосовали против строительства Висагинской АЭС), проект решено было закрыть.

Но на этом проблемы не закончились. В 2009 году в соответствии с соглашением о вступлении Литвы в ЕС, по требованию Брюсселя в стране закрывается Игналинская АЭС, которая не только вырабатывала 70% потребляемого в Литве электричества, но и позволяла экспортировать электроэнергию в другие страны.

Таким образом, Прибалтика из энергоизбыточного региона превратилась в энергодефицитный. И, конечно, сразу встал вопрос «как жить дальше». Вообще, по уму, тут может быть четыре варианта:

1) развивать атомную энергетику;

2) добывать сланцевый газ;

3) создавать электросмычки с соседями;

4) импортировать сжиженный газ.

Первый вариант, понятно, безвозвратно канул в лету. Второй тоже оказался больше теоретическим, чем практическим. Литовцев год кормили сказками о «сланцевой революции», до тех пор, пока, выигравшая тендер на разведку и добычу сланцевого газа на территории Литвы американская кампания Chevron не упаковала чемоданы и не убежала из Прибалтики.





Что там у нас осталось? Смычки? Ну да, в 2015 году в Литве торжественно были открыты две электросмычки, с Польшей и Швецией, но на этом все благополучно и закончилось, потому что на дальнейшее развитие этого проекта денег нет. Ну и на десерт – сжиженный газ… как показала практика с литовским СПГ-терминалом в Клайпеде – это вообще провал, потому что ни о каком доступе к более дешевым энергоресурсам здесь речи не идет.

И снова возникает тот же вопрос – «как жить дальше»?

По мнению экспертов, к 2025 – 2030 годам объем недостачи электричества в Литве, Латвии и Эстонии достигнет 500 мегаватт. Если же эти страны еще покинут энергокольцо БРЭЛЛ, то недостача будет еще больше. А ведь думай власти прибалтийских государств головой, да еще и своей, то могли бы себя ограничить от такого рода проблем.

Например, что им мешает заключить договор на подведение мощностных сетей к своим границам с Россией или с Белоруссией, где сейчас строятся новые АЭС? Ничего, кроме навязчивых политических предрассудков и поводка старших «партнеров». Но, похоже, руководство Литвы, Латвии и Эстонии не собирается заглядывать даже в обозримое будущее и решило делать дела здесь и сейчас, идя на откровенную конфронтацию с Россией, которую они называют «ненадежным партнером», при этом львиную долю электроэнергии в полном объеме и точно в срок получают именно от нее.

Ну-ну… Дети им точно спасибо за жизнь при свечах не скажут. А она, если что, становится все более и более реалистичной в свете последних событий – в телефонном разговоре Трамп посоветовал президенту Латвии, Литвы и Эстонии ЗАТКНУТЬСЯ и бросил трубку, не желая продолжать общение.

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