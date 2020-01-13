В России, соперничество в области гиперзвука, приводит к подозрениям и арестам

Richard Stone Science 10 Jan 2020:

Vol. 367, Issue 6474, pp. 136

DOI: 10.1126/science.367.6474.136

Исследователи поделившиеся результатами своей работы сталкиваются с обвинениями в государственной измене.

По мере обострения соперничества в области гиперзвукового оружия международное научное сотрудничество распадается, иногда с тяжелыми последствиями для исследователей. Почти 10 лет назад российский аэрокосмический инженер Виктор Кудрявцев сотрудничал с Европой по проекту Transhyberian - гиперзвукового проекта стоимостью 565 000 евро, финансируемого в основном Европейским союзом. Но летом 2018 года Федеральная служба безопасности России (ФСБ) арестовала его и, несколько месяцев спустя, его коллегу-физика Романа Ковалева. Оба были обвинены в государственной измене за утечку гиперзвуковых секретов в «исследовательский центр НАТО». Если их признают виновными, им грозит до 20 лет тюрьмы.

Обвинения приводят в замешательство наблюдателей, которые указывают, что военная экспертная комиссия одобрила публикацию вклада России в Transhyberian. (Координирующая организация проекта - Институт динамики жидкостей фон Кармана в Бельгии, связана с НАТО, но не проводит секретных исследований). Решение ФСБ о засекречивании работ было принято через 5 лет после завершения проекта ЕС. «Абсолютно незаконный ретроактивный подход… повышает уязвимость» российских ученых, работающих в областях, которые могут иметь военное или иное деликатное применение, говорит Борис Альтшулер, физик-теоретик и правозащитник из Физического института им. П.Н. Лебедева Российской академии наук.





Участие в международных исследованиях гиперзвука привело русского инженера Виктора Кудрявцева в тюрьму. ФОТО: НАТАЛИЯ ДЕМИНА / ТРВ-НАУКА





Начатый в июне 2011 года двухлетний проект был посвящен изучению явления, которое мешает космическим кораблям вновь войти в атмосферу Земли. На гиперзвуковых скоростях ламинарный воздушный поток над поверхностью может внезапно стать турбулентным, создавая интенсивные скачки температуры на поверхности летательного аппарата. Чтобы изучить эти тепловые колебания, команда Transhyberian выполнила эксперименты в аэродинамической трубе и компьютерное моделирование в бельгийском институте, Немецком аэрокосмическом центре и трех российских учреждениях, включая Центральный научно-исследовательский институт машиностроения или ЦНИИМаш, центр разработки космических аппаратов и ракет в городе Королев, где работают оба арестованных ученых. Исследование показало, что локальный нагрев или охлаждение поверхности может помочь контролировать скачки температуры - открытие, которое может улучшить конструкцию гиперзвукового самолета.

В качестве координатора проекта для ЦНИИМаша, Кудрявцев передал результаты исследований зарубежным партнерам. Отчеты были утверждены военной Федеральной службой по техническому и экспортному контролю, говорит адвокат Кудрявцева, известный юрист-правозащитник Иван Павлов. Герман Деконинк, который занимается международными отношениями Института фон Кармана, отмечает, что все ссылки в российских докладах были опубликованы в открытой литературе.

По словам Деконинка, проект направлен на укрепление сотрудничества между Россией и Европейским союзом в области гиперзвука. Но дружба прекратилась в 2014 году после того, как Европа осудила вторжение России в Крым. Отношения еще более обострились в 2018 году, когда западные аналитики, сославшись на провалы испытаний, скептически встретили российские заявления о гиперзвуковом оружии страны. Россия тогда засекретила большую часть своих гиперзвуковых исследований, и Кудрявцев был отправлен в московскую Лефортовскую тюрьму.

В ноябре 2018 года, ему было запрещено встречаться с визитерами после отказа от сделки со следствием, требовавшим от него признать свою вину и «подставить коллегу», говорит Павлов. В апреле 2019 года, Европейский суд по правам человека принял решение обязывающее Россию оказать медицинскую помощь Кудрявцеву, 76-летнему больному человеку. Он был освобожден из тюрьмы 27 сентября 2019 года после того, как у него диагностировали метастатический рак легких, говорит его сын Ярослав Кудрявцев, ученый-полимерщик. «Они просто вывели его на улицу со всеми своими вещами». Виктору Кудрявцеву сказали не покидать Подмосковье до суда.

«Ментально Виктор крепок, он не сотрудничает со следователями», - говорит его сын. Не сумев выдавить признание из Виктора Кудрявцева, в июне ФСБ арестовала Ковалева. Сообщается, что он также отказался признать себя виновным или обвинить коллег и содержится в Лефортово. В июле 2019 года служба безопасности арестовала третьего ученого ЦНИИМАш - Сергея Мещерякова, который участвовал в другом международном проекте. Он также обвиняется в государственной измене и находится под домашним арестом после сердечного приступа после ареста. Власти не сообщают, когда три исследователя предстанут перед судом.

Альтшулер говорит, что нужно поднимать шум за пределами России. «Сильная реакция на Западе является эффективным практическим инструментом для повышения уровня принятия решений по этому делу», - говорит он. Комитет заинтересованных ученых, некоммерческая организация по правам человека, работает над тем, чтобы привлечь внимание к тяжелому положению ученых. 29 октября 2019 года Институт фон Кармана заявил, что «не может найти никаких следов раскрытия секретной информации» командой Кудрявцева. Он попросил Европейскую комиссию поработать над этим вопросом вместе с Россией.

Поддержка приветствуется, говорит Ярослав Кудрявцев. По его словам, «простая публичная декларация Института фон Кармана» могла бы убедить многих ученых занять свою позицию.

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