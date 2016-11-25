Политика Путина vs сырьевой экспорт

Если верить объективной реальности, то перед Россией сегодня стоит глобальная задача. Нужно как минимум отказаться от сырьевой экономики, и как максимум реализовать все проекты по импортозамещению. По этому поводу Владимир Путин сделал важное заявление на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, которое прошло сегодня, 25 ноября.





Согласно его мнению, стране сейчас нужна такая система, которая позволила бы расширить несырьевой экспорт. И президент тут прав. Ибо на сегодняшний день у России есть относительно немного примеров успешного экспорта такого типа продукции.





К успешному экспорту можно отнести оружие и авиацию, где наша страна весьма преуспела. Многие союзные с Россией государства отдают предпочтение тут именно российскому качеству. Например, одна только Индия в октябре 2016-го года заключила ряд контрактов с нашей страной на сумму 5,8 млрд долларов. Или же Китай, в ближайшем будущем РФ поставит ему 24 истребителя Су-35. Их стоимость оценивается в 2,5 млрд долларов.





Конечно, прибыль от контрактов такого рода внушительна и является важной составляющей российской экономики, но это далеко не все, что мы можем предложить зарубежным рынкам. Расширив сферы экспорта, Россия укрепит не только свое и финансовое положение, но и положение производителя на мировом рынке в целом.





Для того, чтобы эту задачу реализовать, необходимо создать систему гос. поддержки отечественных экспортёров. Чтобы люди, занимающиеся созданием продукции, имели стимул для роста.

Сотни промышленных гигантов, тысячи высококвалифицированных инженеров и учёных, готовых вкладываться в новые решения производства, - всего это в стране есть для того, чтобы вывести Россию в лидеры по экспорту различных товаров и услуг.





Сегодня важно представить российский рынок, как надёжную и перспективную площадку для будущих контрактов с другими странами. Благодаря государственной системе финансирования российских несырьевых экспортёров, будет расти и потенциал.





Все необходимые рычаги для создания благоприятной среды у страны уже есть. Нужно только правильно их использовать.

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