архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 25.11.16 23:30 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “NEO - New Eastern Outlook”,

"For Washington, Destroying Syria is a Bipartisan Agenda http://journal-neo.org/2016/11/19/for-washington-destroying-syria-is-a-bipartisan-agenda/" Глобальная сеть - 19 ноября 2016 г. Для Вашингтона разрушение Сирии является поддержанным обеими партиями планом Тони Карталуччи С приходом нового президента множатся надежды на прорыв в сирийском конфликте. Однако эти надежды, вероятно, неоправданны. Недавние американские планы по разрушению Сирии начали равиваться не во время администрации президента США Барака Обамы, а фактически во время президентства Джорджа Буша, и были просто продолжены и явно расширены при президенте Обаме.

Эксперты и высокопоставленные политики как "слева", так и "справа" в западном политическом спектре приводили аргументы за продолжение и даже расширение войны США с Сирией, просто используя в качестве прикрытия различные узкопартийные интерпретации. Однако, в конце концов, свержение ближневосточной страны - а в ином случае - ее поступательное и методичное разделение и уничтожение, остается главной развязкой для Вашингтона. Избранный президент Трамп окружен рьяными милитаристами Предвыборной кампанией избранного президента в последние два года или около того открыто руководили представители политического истеблишмента Вашингтона, которых часто называют неоконсерваторами. Сюда относится и бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в администрации Билла Клинтона Джеймс Вулси, ярый сторонник войны США с Ираном, являвшийся советником Трампа по национальной безопасности, обороне и разведке, сообщал сайт Politico. Вместе с Вулси Трамп пригласил или же добивался расположения других членов так называемого неоконсервативного истеблишмента, включая бывшего посла США в ООН Джона Болтона, бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани и бывшего спикера палаты представителей США Ньюта Гингрича. К ним присоединяется медийная знаменитость Стивен Бэннон из издания Breitbart News, "правого прикрытия" истеблишмента, окопавшегося в том, что является независимыми и все более влиятельными альтернативными средствами массовой информации. Вулси, Болтон, Джулиани и Гингрич, все они годами лоббировали как сторонники войны с Ираном, включая лоббирование напрямую в пользу занесенной Госдепартаментом в "черный список" иностранных террористических организаций "Моджахедин-э-Халк" (МЕК) как средства для поддержки действенной, вооруженной и фанатичной марионетки, с помощью которой можно ненапрямую вести войну против Ирана, аналогично тому, как США используют в настоящее время Саудовскую Аравию, Катар, Турцию и такие марионеточные группы как "Джебхат аль-Нусра" и самопровозглашенное "Исламское государство" (ИГИЛ), чтобы вести опосредованную войну против Сирии. Разрушение Сирии было спланировано при Буше, осществлено при Обаме, является необходимым для войны с Ираном... На самом деле война с Сирией была давно определена политическим руководством США как основная предпосылка для того, чтобы начать войну против Ирана. О включении Сирии в "Ось зла" в эпоху Буша было объявлено союзником Трампа, Джоном Болтоном во времена администрации Буша в 2002 году. "Би-Би-Си" в статье 2002 года под заголовком "США расширяют "Ось зла"" сообщал: Соединенные Штаты добавили Кубу, Ливию и Сирию к странам, которые, как США утверждают, намеренно стремятся к получению химического или биологического оружия. В речи, озаглавленной "За пределами Оси зла", заместитель госсекретаря США Джон Болтон сказал, что эти три страны можно сгруппировать с другими так называемыми "странами-изгоями" - Ираком, Ираном и Северной Кореей - в том, что они активно пытаются разработать оружие массового уничтожения. Он также предупредил, что США примут меры. И США действительно приняли меры, совершенно разрушив Ливию и набросившись на Сирию, только не во время восьмилетнего президентства Буша, а при администрации его преемника, начиная с 2011 года. И хотя опосредованная война США с Сирией началась в 2011 году при Обаме, почва уже готовилась в 2007 году при Буше. В статье 2007 года журналиста Сеймура Херша, получившего Пулицеровскую премию, "Перенацеливание: Не выгодна ли новая политика администрации нашим врагам в войне с терроризмом?" прямо указывалось, что (курсив автора): Чтобы противодействовать Ирану, который является по преимуществу шиитским, администрация Буша решила по сути изменить конфигурацию своих приоритетов на Ближнем Востоке. В Ливане администрация сотрудничает с правительством Саудовской Аравии, которое является суннитским, в тайных операциях, целью которых является ослабление "Хезболлах", шиитской организации, поддерживаемой Ираном. США также приняли участие в тайных операциях, нацеленных против Ирана и его союзника, Сирии. Побочным результатом этой деятельности стало усиление суннитских экстремистских групп, которые проповедуют воинствующий Ислам, враждебно настроены к Америке и поддерживают Аль-Каиду. Херш в своем 9-страничном материале перечислял то, как финансовая, политическая и материальная подержка уже приносила пользу экстремистским организациям, связанным с этим расширяющимся сговором, организациям, которые вскоре будут непосредственно вовлечены в сирийский конфликт 2011 года, включая "Братьев-мусульман" и вооруженные боевые группы, связанные с Аль-Каидой. Американские аналитические центры, финансируемые корпорациями и финансистами, включая Институт Брукингса, еще в 2009 году также раскрыли, что либо принуждение, либо свержение сирийского правительства, а также нейтрализация "Хезболлах" являются основными предпосылками для возможной атаки и свержения иранского правительства, как говорится в их подробном докладе "Какой путь в Персию? - Варианты новой американской стратегии в отношении Ирана". Передача власти Трампу включает перезагрузку риторики о сирийско-иранской "Оси зла" Следует заметить, что политические союзники Трампа из рядов вашингтонской неоконсервативной партии лоббировали в пользу террористов МЕК не далее как в июле этого года. В Париже, Франция, Болтон, Гингрич и Джулиани плечом к плечу с саудовской королевской семьей призывали к "смене режима" в Тегеране. Заметив, что ликвидация Сирии и "Хезболлах" является основной предпосылкой для этой "смены режима", это должно вызвать беспокойство в отношении приходящей администрации избранного президента Трампа. В связи с непреклонной интервенцией России в Сирии по запросу Дамаска и при положительном результате сирийского конфликта для Москвы как ключевого для российской национальной безопасности, вряд ли между США и Россией может действительно произойти настоящее сближение. Надежда на то, что Трамп объединит усилия США с Россией, следует толковать как политический маневр наподобие теперь очевидно лицемерной "перезагрузки", которой занималась Хиллари Клинтон в качестве госсекретаря США в 2009 году. Когда, будучи госсекретарем, Клинтон позировала для фотографий с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, держа в руках кнопку с надписью "перезагрузка", американские высокопоставленные политики уже были значительно вовлечены в планирование не только политических беспорядков в самой России посредством использования финансируемых США оппозиционных групп, но и полностью спланировали ликвидацию традиционных союзников России на Ближнем Востоке и в Северной Африке (БВСА), в Восточной Европе и центральной Азии посредством наступающего пожара "арабской весны". С приходом Трампа на должность президента США западные СМИ пытаются воспользоваться предвыборными обещаниями, сделанными самим Трампом, в отношении "безопасных зон" в Сирии и использовать в своих интересах кризис с беженцами, вызванный интервенциями США в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. В статье Си-Эн-Эн, написанной консервативной медийной знаменитостью Сарой "СИ" Капп и озаглавленной "Сирия: вопрос, который мы больше не можем игнорировать", перекомпоновываются основные тезисы эпохи Обамы, чтобы они совпадали с предвыборными обещаниями Трампа. Что показательно, в статье говорится (курсив автора): Трамп дал ясно понять во время выборов, что он не примет ни одного сирийского беженца. В то время как это не та позиция, которую я бы поддержала, но я могу жить с этим, потому что невпускание беженцев в страну важно для него и, по-видимому, для его многих сторонников. И, наконец, гуманным и практичным решением является обеспечение безопасной зоны внутри Сирии, чтобы другие страны, включая нашу, не имели кризиса с беженцами вообще. Более того, одной из самых простых вещей, которую мы можем сделать - и самой значительной - является предоставление сирийцам безопасного способа вернуться домой. Это также то, с чем могут согласиться Трамп и возглавляемый республиканцами Конгресс. Однако "безопасные зоны" не являются новой идеей. Они также никак не связаны с решением гуманитарной катастрофы, разворачивающейся в Сирии. Они были предложены теми же самыми создателями сирийского конфликта из внешнеполитических кругов США и предназначались не для того, чтобы помочь завершить войну или защитить беженцев, а чтобы "обескровить Сирию" до смерти как функционирующее государство, намеренно затягивая боевые действия как можно дольше. Еще в 2012 году Институт Брукингса в документе под названием "Докладная записка по Ближнему Востоку №21: Спасая Сирию: оценка вариантов смены режима" американское политическое руководство открыто декларировало свои намерения по созданию таких "безопасных зон", заявив: Альтернативой является концентрирование дипломатических усилий сначала на том, как прекратить насилие и как получить гуманитарный доступ, как это делается под руководством Аннана. Это может привести к созданию зон безопасности и гуманитарных коридоров, которые придется поддержать ограниченной военной силой. Это, конечно, не будет соответствовать целям США в отношении Сирии и может сохранить Асада у власти. Однако, начиная с этой точки отсчета, является возможным, что широкая коалиция с соответствующим международным мандатом сможет добавить дальнейшие принудительные действия к своим усилиям. Затем в документе открыто признается, что - если не удастся свергнуть сирийское правительство - обескровливание страны является приемлемой альтернативой, заявляя (курсив автора): Соединенные Штаты могут все равно вооружать оппозицию, даже зная, что они, вероятно, никогда не будут иметь достаточно сил самостоятельно, чтобы выбить сеть Асада. Вашингтон может решить сделать это, просто полагая, что предоставление угнетенному народу возможностей сопротивляться их угнетателям - это лучше, чем совсем ничего не делать, даже если у предоставленной поддержки мало шансов превратить поражение в победу. Как альтернативный вариант, Соединенные Штаты могут посчитать, что все еще целесообразно сковать режим Асада и обескровить его, поддерживая регионального противника слабым, избеая при этом расходов на прямую интервенцию. Если вам кажется, что предвыборные речи Трампа, его предвыборный штаб и переходная команда, а также его возможная президентская администрация настроены сохранить непрерывность политики, которая на сегодняшний день явно вышла за пределы обоих 8-летних президентских сроков Буша и Обамы, то это потому, что так оно и есть. "Оптимизм" России в отношении нового американского президента является, возможно, не более чем дипломатическим жестом доброй воли. И точно так же, как министр иностранных дел Лавров приспосабливался к спектаклю "перезагрузки" госсекретаря Клинтон, полностью ожидая вероломства, Россия и ее сирийские союзники должны полностью быть снова готовыми к американскому вероломству - от администрации, имеющей отчетливую ДНК тех самых политических кругов, которые изначально добавили Сирию к "Оси зла" и с тех пор беспрестанно работали, чтобы дестабилизировать ее и ее союзников, в течение более десятилетия. Тони Карталуччи, базирующийся в Бангкоке исследователь геополитики и автор, специально для онлайн-журнала "Новое восточное обозрение". статью прочитали: 64 человек Комментарии