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опубликовано редакцией на Переводике 24.11.16 20:10
скаут: Miroslav;
 
 

Кирби и Де Мистура на раскалённой сирийской сковороде

Объявился спецпосланник ООН по Сирии Стефан Де Мистура. Не прошло, как говорится, и года. Разумеется, появился Стефан в информационном поле не для того, чтобы отчитаться в своих достижениях по процессу национального примирения в Сирии, а для того, чтобы выразить озабоченность действиями правительственных войск, которые, действительно, способствуют делу мира на всём Ближнем Востоке, уничтожая террористические бандитские группировки.

Спецпосланника встревожила активизация наступления сирийских войск в восточном Алеппо до инаугурации Дональда Трампа. Дескать, что ж вы делаете ироды, не даёте Бараку Хусейновичу спокойно уйти, так и хотите заклеймить позором обладателя нобелевской премии мира.

Любопытны сами формулировки. Де Мистура обеспокоен тем, что может произойти до 20 января в Сирии. Видимо, после это его уже не будет касаться, как будто вместе с Обамой на пенсию собрался.


Другая формулировка Стефана: сирийские войска могут жёстким и агрессивным путём занять весь Алеппо, что может обернуться трагедией. Интересно, а сирийские войска должны нежным и дружелюбным путём теснить боевиков, которые увлечены геноцидом сирийцев, в том числе при помощи химического оружия?! Трагедией же освобождение Алеппо может обернуться только для террористов и их покровителей.

Немецкие дипломаты объясняют пассаж Де Мистуры тем, что Трамп неизбежно присоединится к России и сирийскому правительству в деле уничтожения ближневосточных террористов. Текущим западным кураторам Ближнего Востока необходимо успеть спрятать концы в воду, чего как раз и не даёт сделать активизация сирийских правительственных войск по всем фронтам.

Уходящая американская администрация так торопится замести следы, что приходится даже жертвовать некоторыми незначительными фигурами. Речь о Кирби – он продолжает подставляться.


Адмирал информационной войны вновь заявил об ответственности России за «авиаудары по госпиталям» в Сирии. Тезисы стары, как мир: «если Россия не виновна, значит виновен Асад. Если же виновен Асад, то виновна и Россия, не оказавшая влияния на него». Доказательств, конечно, не будет.

Вместо этого: «Это не США предъявляет претензии и обвинения. Это международный консенсус авторитетных учреждений и организаций, а также новостных агентств». Авторитет этих организаций, видимо, настолько велик, особенно западных новостных агентств, что поверить им все должны на слово.

Что ж, судя по заявлениям Де Мистуры и Кирби, администрация Обамы находится в отчаянном положении. Всё что их заботит на данный момент – это спасение собственных шкур. Удачный момент, чтобы нанести сокрушительный удар по террористам.

Автор: Илья Новицкий

статью прочитали: 87 человек

   
теги: Сирия, ООН  
   
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