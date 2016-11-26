Эстония проводит массовую подготовку диверсантов для работы в подполье в случае нападения России

23.11.2016

Перевод со шведского





Высказывания Дональда Трампа о том, что НАТО устарела и страны-члены должны платить больше, чтобы получить от Америки защиту, породили неуверенность в реальном существовании гарантий безопасности со стороны альянса.

Внезапно тишина оборвалась и грохочущее эхо заскакало меж соснами. Это выстрелы шведского автоматического карабина АК-4. Звук из нового мира, в котором больше нет уверенности в завтрашнем дне.

29-летняя Бярбель Салумяэ сидит на корточках, плотно прижав к себе оружие. Сейчас она впервые стреляла из автоматического карабина. Когда рано утром она ушла из дома, оставив мужа и двух дочерей в деревне Лагеди, ее беспокоили отдача и громкие выстрелы.

Теперь она со стометровой дистанции укладывает каждую пулю точно в центр полуростовой мишени.

– Это не так трудно, как я думала, – признается она.

Мы находимся на военном стрельбище еще советских времен, в Мяннику, в 10 километрах от Таллина. Здесь тренируется эстонская добровольческая армия «Кайтселийт», чтобы научиться защищать свою страну, если та подвергнется нападению, чтобы продолжать партизанскую войну после оккупации. Согласно разработанному графику, на протяжении 10 выходных, распределенных в течение года, группа Бярбель Салумяэс, состоящая из 30 новобранцев, из них треть – женщины, будет учиться обращаться со стрелковым оружием, накладывать повязки и изготавливать простые мины. Это не всё, они освоят искусство находить съедобные растения и выживать в лесу, не имея при себе практически ничего.





Капитан Танель Куурисо, 34 лет, говорит, что добровольцы должны быть готовы уйти в подполье, чтобы превратить пребывание врага на своей территории в ад даже после оккупации страны .

– Сегодняшняя молодежь привыкла к GPS и не умеет читать карту. Всё потому, что всегда в магазине есть молоко, а свет появляется сразу после нажатия кнопки на стене. Мы готовим их к совершенно другой реальности, – говорит 40-летняя Сигрид Хартман, которая в обычной жизни продает стоматологическую продукцию, теперь же выполняет задачу по планированию учений.

Война на Украине стала поворотным пунктом для многих эстонцев. Явилось напоминанием, что их 25-летняя независимость находится под угрозой. Этот конфликт послужил стимулом, который привел в добровольческий корпус такое количество курсантов, которое никогда раньше не было.





В Эстонии всего 1,3 миллионов жителей, что меньше населения Стокгольма вместе с пригородами. Примерно четверть эстонских жителей являются этническими русскими, однако такая пропорция никак не отражается на национальном соотношении среди бойцов «Кайтселийта».

Сигрид Хартман не хочет говорить о разногласиях между эстонцами и русскими.

– Путин сумасшедший, но русский народ нам зла не желает. Они не враги. Это всё политика, – говорит она.

По официальным расчетам, Эстония с армией численностью 6000 человек, не имеет никаких шансов. Российский военный потенциал за последние годы переживает колоссальный рост и на настоящий момент по оценкам экспертов эта гигантская страна разместила более 300 000 солдат к западу от Москвы.

Малые сторожевые корабли, способные нести ядерное оружие, стоят в Балтийском море. В понедельник президент Владимир Путин заявил о своем очередном шаге – перебазировать так называемые ракеты «Искандер» в Калининград.





В отличие от обычной армии, добровольцев призывать на мобилизацию не нужно. Сведения о том, сколько оружия рассеянно по всей Эстонии, составляют государственную тайну .

Членство в НАТО стало для Эстонии залогом безопасности. Гарантией, что она не останется один на один с врагом в случае нападения.

На авиабазе Эмари стоят натовские самолеты, готовые к сопровождению российской авиации. Этим летом НАТО приняло решение отправить по батальону в каждую прибалтийскую страну. Даже когда ситуация оказывалась напряженной, возможное развитие событий было предсказуемым до тех пор, пока на выборах не победил Дональд Трамп.





– Для врага это станет кошмаром. Они даже понятия не имеют, у кого есть оружие, – говорит Сигрид Хартман.

Высказывания Дональда Трампа, что НАТО устарела и его страны-члены должны платить больше, чтобы получить от Америки защиту, породили неуверенность в реальном существовании гарантий безопасности со стороны альянса. Растет тревога перед будущим. Раньше было какое-то невыразимое чувство, которое теперь только сильнее окрепло – о том, что Эстонии придется защищать себя самостоятельно. Именно в этот момент на передний план выходит «Кайтселийт», располагающий 15 000 добровольцами.





На следующее утро снег, подобно мягкому одеялу, накрыл местность. Война, о которой никто не хочет думать, кажется, где-то далеко. Немыслима. Изо рта капитана Танеля Куурисо, 34 лет, на морозе вырывается облако пара, он дает команду добровольцам построиться. Бярбель Салумяэ протирает глаза после ночевки в палатке и занимает свое место в строю.

– Смирно!

– Здравия желаю, солдаты!

– Здравия желаем, капитан!

Бярбель Салумяэ говорит, что она здесь для того, чтобы отдать долг своей стране. Ну и потому, что ей нравится жизнь военнослужащей.





40-летняя Сигрид Хартман, которая в обычной жизни продает стоматологическое оборудование, здесь занимается планированием учений.

– Дома я в роли жены и мамы, занимаюсь женскими делами. Вот это всё – вторая часть меня самой. Половинки единого целого и мне нужно что-то подобное этому, чтобы почувствовать себя цельной натурой.

Что вы думаете о Дональде Трампе?

– Какой-то скользкий тип. Отношения между США и Россией, конечно, будут немного получше. Но как долго это будет продолжаться?

Вы боитесь войны?

– Я живу, как все нормальные люди, со своей семьей и стараюсь не думать слишком много о будущем. Ну да, у себя дома мы разговариваем об этом очень много.

О чем же Вы разговариваете?

– Мой муж говорит, что если начнется война, он вместе с детьми купит билет на теплоход до Швеции. Планирует уйти сразу, через Балтийское море. Разумеется, он хочет, чтобы я ехала вместе с ним. Но в этот момент я буду занимать боевые позиции, потому что у меня долг перед родиной. Конечно, не могу предсказать, какие будут ощущения, если это произойдет на самом деле и когда мои дети будут стоять на берегу и плакать и мне придется с ними прощаться...





Учатся обращаться со стрелковым оружием и читать карту.

В отличие от обычной армии, добровольцев из «Кайтселийта» призывать на мобилизацию не нужно. Командующий корпусом генерал Меелис Киили хочет видеть страну, состоящую из вооруженных граждан и призывает членов «Кайтселийта» получать лицензии на оружие, чтобы на законных основаниях хранить оружие и боеприпасы дома.

Количество оружия, которое, таким образом, разбросано по всей Эстонии, является государственной тайной.

– Для врага это станет кошмаром. Они даже понятия не имеют, у кого есть оружие и что выстрелить могут из любого окна, – говорит Сигрид Хартман.









Эстония, экспортировавшая в Россию мясо и молоко, серьезно пострадала из-за торговых санкций Европейского Союза. Количество денег на финансирование «Кайтселийта» уменьшилось именно тогда, когда добровольческий корпус получил задачу увеличить количество новобранцев, проходящих боевую подготовку.

Капитан Танель Туурисо, мужчина мощной комплекции, который руководит учениями, широко расставив ноги, рассказывает о том, каким образом добровольцы должны готовиться к работе в подполье, чтобы создать адские условия для врага даже в том случае, когда страну оккупируют.

Конечно, как говорит он, «мы изучили опыт Чеченской и Афганской войн. А это войны разных типов».

С гордостью в голосе он подчеркнул, что «Эстония – одна из немногих стран-членов НАТО, которым удается потратить 2% ВВП на оборону».

Поможет ли это защитить страну?

– Лично я не верю, что будет война, – отвечает он, – во всяком случае, она не начнется в ближайшие годы.





Бярбель Салумяэ, 29 лет – «Пошла добровольцем по велению сердца. Вступление в «Кайтселийт» помогло мне понять саму себя.»

История, прошлое, не так уж далеки от нас. Дедушка Бярбель Салумяэ видел, как разбомбили его дом в годы Второй Мировой войны и погибли родители. Другие родственники, что постарше, исчезли в ГУЛАГе и вернулись оттуда спустя много лет и никогда не ничего рассказывали, что с ними происходило там.

Бярбель Салумяэ знает историю своей страны и ей известно, что свободу, недавно завоеванную, можно снова легко потерять.

– Пойти добровольцем стало решением, исходившим от самого сердца. «Кайтселийт» помогает мне понять саму себя, кто я такая есть на самом деле, – заявляет она.

Она берет оружие и уходит на полигон, исчезая в лесу, так поразительно похожем на шведский. Сейчас, по плану маневров, у нее будет ориентирование.





Раньше было какое-то невыразимое чувство, которое теперь только сильнее окрепло во мне – о том, что Эстония должна быть готова защищать себя сама.



Новая группа добровольцев занимает место на стрельбище. Они хватают свои АК4, которая Швеция передала в дар вместе с бронетранспортерами и гранатометами, когда в нашей стране потребовалось списать излишки мобилизационных складов. Это происходило в то время, когда шведские политики недальновидно полагали, что нам самим не нужно будет защищаться от агрессии. Тогда мало кто мог подумать, что Россия вновь начнет увеличивать свой военный потенциал.

При зарядке магазина раздается щелчок.

Снова начинается пальба.

Выстрелы из нового мира, где уже нет уверенности в завтрашнем дне, грохочущим эхом заскакали меж соснами.

Стаффан Линдберг

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