Фонд "Большие сердца" готовит подростков к суициду !?

Английскому фонду

не удалось через Госдуму навязать России свою идею тотального умерщвления бездомных животных в качестве наилучшего способа регулирования их численности и заработать денег на поставках фармпрепаратов для эвтаназии.

Обозленные неудачей "благотворители" решили отомстить ассиметрично. Подобно злой фее из сказки "Спящая красавица" они подсунули в Россию через Украину сладкую идеологическую отраву, предварительно придав ей вид аппетитного румяного яблочка в глянцевой обертке из красивых слов.

Что бы понять в чём здесь подвох, необходимо вспомнить лейтмотив мировоззрения главы данного Фонда, который Анна объявила публично, - необходимо гуманно усыпить 80-90% бездомных собак и кошек.

Вторит этим

заявлениям и российская подручная англичанки - Анастасия Комагина :

Причём под свои логические построения об умерщвлении, как осознанной необходимости, руководители изуверского фонда подводят ещё и этическую базу, - мол на улицах и, даже, в приютах животные жестоко страдают :

Иными словами, слушателей этой "Академии" исподволь подводят к выводу, что для животных безболезненная смерть гораздо предпочтительнее нежели жизнь со всеми её болезненными превратностями. Т.е. эвтаназия это проявление гуманности.

Любой грамотный психолог подтвердит, что неокрепшее детское сознание мгновенно перекинет мостик от животных к себе и примерит на себя данный рецепт, - м.б. действительно лучше умереть, чем страдать от неразделенной любви, невнимания родителей, придирок учителей, непонимания одноклассников и т.д. и т.п. !?

Тем более, что публикации Фонда пестрят названиями препаратов пригодных для эвтаназии, т.е. обеспечивающих, якобы, быстрый и безболезненный уход из жизни.

Впрочем, некоторые дети уходят из жизни и без помощи рекомендованных "Большими сердцами" фармпрепаратов. Буквально только что двое подростков застрелили двух собак, а потом застрелились и сами, предварительно обстреляв полицейский автомобиль.

Эксперт-психолог

данное происшествие полностью подтверждает наши умозаключения, - н

аличие предсмертных обращений с обвинениями в адрес семьи говорит о возможном влиянии какой-то секты на ребят, считает врач, психолог, детский писатель Ирина Соковня : "...

Когда идёт речь о групповых самоубийствах — а в данной ситуации это групповое самоубийство, — нужно искать влияние извне..."

Вот и наисвежайшее подтверждение : "...СК, естественно, получил доступ к внутренней переписке создателей сообществ с подписчиками. География создателей и жертв – Краснодар, Коми, Башкирия, Волгоград, Тула, Кемерово, Новосибирск, Омск. Жителей Петербурга среди погибших нет..."

Всё потому, что во всех вышеперечисленных городах беспрепятственно действуют ячейки "Больших сердец", а вот в Санкт-Петербург они соваться бояться, после того как потерпели

в суде против вашего покорного слуги !

Зачем псевдоблаготворители из "Больших сердец" подталкиваю подростков к роковому решению !?

Для того, чтобы реанимировать свое прогоревшее предприятие по производству отравы ?

Думаю, - нет.

Сегодня копать надо глубже : почему бы не предположить, что за спиной английских радетелей за счастье россиян не стоят некие мощные силы, откровенно враждебные нашей стране !?

В пользу этой версии свидетельствует следующие факты :

1.) Глава пресловутых "Больших сердец" носит двойную фамилию :

( Kogan Nasser ) и замечена в тесных связях с лицами сочувствующими исламским фундаменталистам.

)

2.) Штаб-квартира т.н. "

" размещена в стране, руководство которой относится к России без особой дружелюбности. И преподают в ней россиянам выходцы с Западной Украины, которых трудно заподозрить в симпатиях к "москалям" .

Более того, - отбор слушателей производится в условиях повышенной секретности, а содержание курса тщательно

от посторонних глаз...

3.) Руководитель российского филиала английских "Больших сердец" Анастасия Комагина регулярно публикует в своем блоге

, которые, на мой взгляд, направлены на дискредитацию действующей власти и вполне могут быть названы "антипутинскими" :

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