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опубликовано редакцией на Переводике 29.11.16 11:23
скаут: Miroslav;
 
 

Пляски на костях: российская оппозиция о гибели Фиделя Кастро

Отечественные оппозиционеры отличаются особой беспринципностью. Для создания необходимого информационного фона они готовы устраивать провокации, лгать и клеветать, не задумываясь о последствиях. Последствия неосторожных высказываний иногда бывают довольно-таки серьёзными: например, в этом году в отношении яблочницы Ольги Ли возбудили уголовное дело по ст. 298 (клевета в отношении судьи).

Поэтому противники власти с особым удовольствием поносят тех, кто не может ответить на их поклёпы.

Практически каждый оппозиционер посчитал своим долгом прокомментировать кончину кубинского команданте Фиделя Кастро. Восторженный тон сменялся откровенным злорадством: оппозиционеры поливали грязью ушедшего из жизни человека, а кто-то даже искренне радовался его смерти.

Председатель партии «Демократический выбор», оппозиционер Александр Милов в день смерти команданте опубликовал в своём блоге на «Эхе Москвы» подборку фотографий с гаванскими трущобами и заявил: «Вот это убожество и есть памятник Кастро».

Яблочник Дмитрий Гудков кичится дорогой свадьбой, которую он отметил на острове Свободы. Гудков утверждает, будто бы Куба живёт в «…потрясающей нищете», но в то же время говорит, что в скором времени поездка на остров для Россиян станет не по карману, потому что теперь у Кубы появился шанс на развитие.

Не обошел вниманием гибель Фиделя Кастро и Алексей Навальный. Он рассказал подписчикам твиттера о своих главных впечатлениях от поездки на Кубу: «НИЩЕТА, РАЗРУХА, ВОРОВСТВО». Однако Навального быстро осадил один из его подписчиков:


Известный блогер с говорящим псевдонимом dolboeb (недавно он был осужден за распространение экстремистских материалов) также посвятил кончине Фиделя большую статью с заголовком «Одним паразитом меньше».

Конечно, идеальных политиков не бывает, а нынешнее экономическое состояние Кубы, к сожалению, действительно оставляет желать лучшего – однако это не оправдывает отечественных оппозиционеров, устроивших пляски на костях команданте. Противники власти в России готовы пойти на любую подлость ради примитивного и неэффективного самопиара. Они не понимают, что такие кощунственные высказывания способствуют дальнейшей маргинализации оппозиции в России и делают оппозиционеров еще дальше от народа.


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теги: Фидель Кастро  
   
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