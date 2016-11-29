Пляски на костях: российская оппозиция о гибели Фиделя Кастро

Отечественные оппозиционеры отличаются особой беспринципностью. Для создания необходимого информационного фона они готовы устраивать провокации, лгать и клеветать, не задумываясь о последствиях. Последствия неосторожных высказываний иногда бывают довольно-таки серьёзными: например, в этом году в отношении яблочницы Ольги Ли возбудили уголовное дело по ст. 298 (клевета в отношении судьи).

Поэтому противники власти с особым удовольствием поносят тех, кто не может ответить на их поклёпы.

Практически каждый оппозиционер посчитал своим долгом прокомментировать кончину кубинского команданте Фиделя Кастро. Восторженный тон сменялся откровенным злорадством: оппозиционеры поливали грязью ушедшего из жизни человека, а кто-то даже искренне радовался его смерти.

Председатель партии «Демократический выбор», оппозиционер Александр Милов в день смерти команданте опубликовал в своём блоге на «Эхе Москвы» подборку фотографий с гаванскими трущобами и заявил: «Вот это убожество и есть памятник Кастро».

Яблочник Дмитрий Гудков кичится дорогой свадьбой, которую он отметил на острове Свободы. Гудков утверждает, будто бы Куба живёт в «…потрясающей нищете», но в то же время говорит, что в скором времени поездка на остров для Россиян станет не по карману, потому что теперь у Кубы появился шанс на развитие.

Не обошел вниманием гибель Фиделя Кастро и Алексей Навальный. Он рассказал подписчикам твиттера о своих главных впечатлениях от поездки на Кубу: «НИЩЕТА, РАЗРУХА, ВОРОВСТВО». Однако Навального быстро осадил один из его подписчиков:



