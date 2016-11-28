



архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 28.11.16 11:35 скаут: Miroslav;

Ссылка на оригинал Нет бога, кроме Эрдогана, и Жириновский – пророк Его! Неизвестно, то ли кофе турецкий так на Владимира Вольфовича подействовал, то ли гурии райские его обласкали до полной потери ориентации, но лидер ЛДПР заявил, что пора нам, дорогие россияне, разворачиваться по курсу Север-Юг, а не Восток-Запад. Позавчера он встретился с Ибрагимом Мелихом Гёкчеком, бессменным мэром столицы с 1994-го года, с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, а вчера был удостоен 45-минутной аудиенции у президента страны Реджепа Таипа Эрдогана. Как раз вчера была годовщина гибели Олега Пешкова, российского лётчика, убитого туркоманскими боевиками во время катапультирования из сбитой турецкими ВВС «Сушки». И, вспоминая слова ВВЖ годичной давности о стирании Анкары с лица земли и создания из турецкого берега одного большого пролива, поневоле начинаешь задумываться, а в порядке ли у него с головой-то? Так внезапно на 180° разворачиваться – на пенсию не пора? Но мы знаем, что политика – прежде всего холодный стратегический расчёт, а не эмоции. И в данном случае лучшего переговорщика с Турцией, чем Жириновский, найти сложно. Для него их язык как родной, он много лет изучает эту страну, один из крупнейших специалистов в России, а так как является лидером третьей по численности в Госдуме (да и в стране, наверное) партии, то выбор понятен. По его словам, никто в Кремле ему особых указаний не давал, как вести переговоры, которые велись, кстати, без переводчика, что, наверное, импонировало туркам, склонным к всякого рода лести и обхаживанию, так исторически сложилось, особенности восточного менталитета. Владимир Вольфович делает упор на то, что пора открывать новую веху в истории наших двухсторонних отношений. 600 лет нескончаемых войн и конфликтов – всё, хватит!

Турции пора переориентироваться с Запада на Россию. А России, соответственно, с того же Запада на Турцию. Справедливости ради отметим, что были в нашей совместной истории и моменты союзничества, обусловленных исключительно внешнеполитической ситуацией, например, во время изгнания французов с Ионических островов, однако войн было больше на порядок. Лидер ЛДПР склонен считать, что у турок наконец-то открылись глаза, что они поняли истинную роль Запада в отношениях наших стран: столкнуть лбами, чтобы ослабить обоих. Мы это поняли ещё во времена Екатерины: Запад не любит воевать своими руками, только чужими, а единственная страна, способная противостоять России на юго-западе – Турция. Отсюда вечное подзуживание, европейские специалисты по фортификации… Владимир Вольфович также предложил Эрдогану объединиться против западных провокаций, не исключая в перспективе присоединение к импровизированному союзу Тегерана, Дамаска и Багдада, назвав это «Северным поворотом». Автор назвал бы такой проект «Страшный сон прозападного араба и англосакса». Пять государств с полумиллиардным населением в общей сложности, с сильными и технологически передовыми армиями (Россия и Турция, а остальные всё равно на нашей технике ездят, хоть и старенькой) – топись в своей нефти, дом Саудов, удушись своим газом, дом Аль-Тани, застрелись из любимого «Магнума», американский демократ! Но автор думает, что такие громкие заявления г-н Жириновский делает с одной целью: оторвать Турцию от НАТО и ЕС, ведь предпосылки к такому возможному турецкому шагу есть. Более 50-ти лет Турция стучится в двери Евросоюза, намекая на то, что они тоже светское государство и тоже хотят безвизовый режим, как большинство белых людей. И каждый раз им отказывают, ссылаясь на «недостаток демократии» (это обобщённо), что гордую Турцию никак не устраивает. Эрдоган ведь уже грозил открыть свои границы, чтобы Европу заполонили сирийские и прочие беженцы; тогда ему удалось таким открытым шантажом выбить у ЕС 3 млрд. евро. Он и теперь открыто пригрозил тем же самым, в ответ на резолюцию о приостановке переговоров о вступлении в ЕС.

Но денег на этот раз не потребовал, сделав иное заявление, а именно – о возможном вступлении в ШОС. Мол, ну вас к шайтану с вашим Евросоюзом, уйду к китайцам и русским, вот тогда поплачете у меня. И народ, кстати, его в этом поддержит, ибо по данным последних опросов, 65% турецкого населения не хотят ни в какой ЕС. Насчёт ШОС, правда, не спрашивали. Похожая ситуация сложилась и в отношении НАТО, где главный НАТОвец – США – так и не отдаёт ему на расправу злобного проповедника Гюлена, который, по версии турецких спецслужб, организовал попытку переворота в июле этого года. С темой вступления в ШОС Эрдоган и его новый пророк Жириновский немного погорячились. Организация-то Шанхайская, сиречь, в Китае находится. Да, там представлены страны Востока, мусульманские в большинстве своём, но быть восточным правоверным ещё не значит стать членом этого экономического и военно-полицейского союза. К тому же официального запроса не было, а у Китая есть свои претензии к туркам. О переходе во взаимных финансовых расчётах на внутренние валюты тоже был разговор. Но, как правильно было замечено, зачем нам получать турецкие лиры в обмен товары, если нигде, кроме самой Турции, эта валюта не ходит? Одно дело, когда с Китаем рассчитываемся в рублях и юанях, юань давно уже считается альтернативой осточертевшему доллару, а экономика нашего полуторамиллиардного соседа впереди планеты всей. А лиры куда девать будем? Только если держать их в обменниках для туристов, которые снова заполонили курорты Турции. Ну или в качестве пипифакса. С другой стороны, это приведёт к снижению массы доллара и евро в наших странах, что может сказаться на их текущих курсах, и ещё неизвестно, как именно. А теперь взглянем на развитие российско-турецких отношений без восторгов Владимира Вольфовича. Безусловно, Анталья давно и прочно пользуется успехом у наших туристов, как и прочие курорты этой черноморско-эгейско-средиземноморской страны. Из Турции к нам едет дикое количество одежды и обуви, зачастую очень неплохого качества, кое-какая техника, обычно не самая лучшая, фрукты-овощи в любое время года, гастарбайтеры-строители. Только туристы не едут, хотя многие молодые и не только турки усиленно учат русский. Но не надо обманываться на этот счёт: это не для внутреннего общения с россиянами в Петербурге или Воронеже, а для лучшего торга на базарах в той же Анкаре или Стамбуле.

Тёплая Абхазия не сможет обеспечить всю страну помидорами и мандаринами, поэтому здесь нужен товарооборот. И не все молодые россияне, вступающие во взрослую жизнь, пойдут плиточниками/штукатурами работать, так что качественные (автор подрабатывал в юности на стройках и уверяет: турки и армяне действительно хорошо работают, в отличие от хохлов и молдаван) рабочие руки нужны. Но самое главное в наших отношениях, на что надо делать упор, это военное сотрудничество, с экономикой и без них разберёмся. Г-н Жириновский упоминал об этом, но вскользь, возможно, это закрытая информация. Самые больные темы в наших современных отношениях – Сирия и курды. Только вчера сирийские ВВС атаковали турецкие позиции, в результате чего погибло несколько военнослужащих Турции, а сегодня нанесли ещё один удар по району Аль-Баб в Восточном Алеппо, где также базируются части турецкой армии. По идее Сирия в своём праве: вторгаться с операцией «Щит Евфрата» на сирийскую территорию никто туркам полномочий не давал. Но именно Сирия и Асад могут стать (и давно стали, в общем-то) камнем преткновения в налаживании российско-турецких отношений. Поговаривают, Эрдоган просто мстит Асаду за то, что его, Асада, жена плохо отозвалась о платье жены самого Реджепа Таипа. И если это так, то на Востоке, который, как известно, дело тонкое, личные мотивы часто доминируют над политическими, что делает архисложным тему урегулирования. Многих военных и политических экспертов также беспокоит вопрос маршрута Босфор-Мраморное море-Дарданеллы. Согласно конвенции Монтрё плавать могут все, ограничения существуют лишь для военных судов. Но в военное время, либо при угрозе вторжения Турция имеет право их закрыть, чего так опасались год назад. Вот подписать бы отдельное соглашение по пользованию проливами для всех судов, вот это была бы победа. Прямой выход в Средиземье к местным хоббитам нам очень на руку, а то плаваем вокруг Европы. И здесь вопрос о членстве в НАТО, которое никогда не разрешит Турции таковое соглашение с нами подписать. Так может, Эрдогану стоит задуматься о выходе из сего образования, которое, кстати, ровно год назад от него просто отреклось, прямо сказав: «Реджик, был у тебя русский бомбардировщик, не был – разбирайся сам. Если на тебя сейчас Россия накинется, мы про 5-ю статью, наверное, забудем». Автор, конечно, не на месте Эрдогана, но такой подставы не простил бы. А может быть это была как раз турецкая проверка, насколько крепок Альянс и стоит ли ему вообще доверять? Не исключено. Многие говорят, что скорее Дунай повернёт вспять, а небо упадёт на землю, чем Турцию выпустят из НАТО (автор перефразирует ответ сераскира Айдозле-Мехмет-паши, коменданта Измаила, Суворову). С другой стороны, выходит же Великобритания из ЕС, некоторые штаты в США хотят отделяться, «Шинн Фейн» снова набирает популярность как раз на теме сваливания из Грэйт Бритн… Началась глобальная перестройка мира, так что выход Турции из Альянса не такая уж фантастика, как может показаться.

Автор придерживается позиции, что лучше торговать, чем воевать. На войне наживается узкий круг промышленников, а вот от добрососедских отношений хорошо всем. Неизвестно, чем закончится эта большая политическая игра, будем надеяться, что не глобальной войной, но поставки российских средств ПРО/ПВО в Турцию уже активно обсуждаются. Ну и напоследок: г-н Жириновский в качестве, заметьте, не посла, премьер-министра или главы государства, а всего лишь лидера оппозиционной партии, в разное время встречался с Хамидом Карзаем, Саддамом Хусейном, Хосни Мубараком, Муаммаром Каддафи, и все знают, как сложилась их судьба. Не постигнет ли такая же участь и турецкого президента, как пошутил В. Р. Соловьёв? Автор: Валерий Усачёв

статью прочитали: 101 человек Комментарии ﻿

