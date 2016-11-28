Клинтон добивается начала гражданской войны

Штаб Хиллари Клинтон присоединился к бывшему кандидату от партии зелёных Джилл Стайн в её порыве оспорить результаты выборов президента США. Стайн собрала необходимую сумму для того чтобы пересчитать голоса в штатах Висконсин и Пенсильвания, посчитав что при первоначальном подсчёте имели место манипуляции. Кроме того кандидат от партии зелёных намеревается также пересчитать голоса в штате Мичиган. В перечисленных штатах Трамп победил Клинтон с небольшим отрывом. В общей сложности стоимость пересчёта голосов в трёх штатах составит 7 миллионов долларов. Пересчитывать бюллетени будут вручную. Показательно, что кандидат, который набрал на выборах менее одного процента и даже не баллотировался в некоторых штатах, озаботился пересчётом голосов. Теперь к кандидату-аутсайдеру присоединились демократы, чтобы процедура прошла «справедливо по отношению ко всем сторонам». Не трудно догадаться, какой именно «справедливости» хотят демократы. Велика вероятность, что значительная часть пожертвований для пересчёта имени Стайн была сделана из фонда Клинтонов.



Хиллари уже отыграла своё признание поражения на выборах. Оказывается, Обама буквально заставил Клинтон признать поражение. Действующий президент якобы позвонил кандидату от демократов ещё до оглашения итоговых результатов, чтобы сказать: «ты должна признать поражение».

Тем не менее телефонным звонком не ограничилось. После оглашения итоговых цифр штаб демократов сделал официальное заявление о том, что результаты выборов отражают волю американского народа. Кроме того, штаб демократов усомнился, что на итоговый результат могли повлиять пресловутые хакеры или какие-то другие внешние силы.

Данные заявления на эмоциональный порыв или давление Обамы не списать, и общественность обязательно их вспомнит, если демократы надумают поменять свою позицию.

Американское общество итак достаточно расколото, а Хиллари вбивает в «трещину» дополнительный клин. Ничем хорошим для США «пересмотр результатов выборов» не кончится, а именно этого добиваются демократы. Америка сейчас напоминает пороховую бочку, готовую взорваться от любой искры. Похоже, Клинтон готова ввергнуть страну в пучину гражданской войны, ради собственных политических амбиций.

Посмотрим, как отыграет эту взрывоопасную ситуацию Трамп и отыграет ли. Дональд уже призвал «принять результат выборов и смотреть в будущее». Также Трамп обвинил инициатора пересчёта Стайн в мошенничестве. По мнению избранного президента США, Стайн просто желает обогатиться за счет пожертвований.

Автор: Илья Новицкий

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