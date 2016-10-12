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опубликовано редакцией на Переводике 12.10.16 20:54
скаут: ЛовецСнов;
 
 

Почему США обвиняют нас в хакерских атаках?

Информационная политика США, за все время существования страны, претерпела достаточно много значимых изменений. Штаты одними из первых взяли на вооружение оружие пропаганды. Причем пропаганды не с помощью карикатур, как это делали японцы или британцы, а с помощью пропаганды в СМИ.

Неслучайно их медиа-империи, контролируют практически все потоки информации в мире. После отставки Никсона, в Штатах прекрасно осознали, что если несколько журналистов смогли добиться отставки президента в одной из ведущих стран мира, то игнорировать силу “четвертой власти” было бы преступно.

Так и стали появляться различные проекты, о которых мы вряд ли когда-нибудь узнаем что-то достоверно. США взяли на вооружение приемы пропаганды и манипуляций, и, по сути, стали родоначальниками гибридных войн. То, что происходит на информационном фронте сейчас - совсем не ново.

Те же обвинения в хакерских атаках. Даже если предположить, что наши хакеры действительно атаковали демократическую партию США, то возникает достаточно резонный вопрос - а где же доказательства взломов? Американцы абсолютно голословны в своих обвинениях. И целью они ставят не восстановление справедливости (как бы было, если бы мы действительно их взломали), а давление на Россию и повод для того, чтобы ввести новые санкции.

Но важнее всего, конечно же, сформировать “правильный ” образ в голове западного зрителя, а заодно и российского, по возможности. Оттого, теперь практически каждую новость, что приходит к нам из-за океана, приходится фильтровать…

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теги: США, Политика  
   
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