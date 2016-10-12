



архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 12.10.16 20:54 скаут: ЛовецСнов;

Ссылка на оригинал Почему США обвиняют нас в хакерских атаках? Информационная политика США, за все время существования страны, претерпела достаточно много значимых изменений. Штаты одними из первых взяли на вооружение оружие пропаганды. Причем пропаганды не с помощью карикатур, как это делали японцы или британцы, а с помощью пропаганды в СМИ.







Так и стали появляться различные проекты, о которых мы вряд ли когда-нибудь узнаем что-то достоверно. США взяли на вооружение приемы пропаганды и манипуляций, и, по сути, стали родоначальниками гибридных войн. То, что происходит на информационном фронте сейчас - совсем не ново.



Те же обвинения в хакерских атаках. Даже если предположить, что наши хакеры действительно атаковали демократическую партию США, то возникает достаточно резонный вопрос - а где же доказательства взломов? Американцы абсолютно голословны в своих обвинениях. И целью они ставят не восстановление справедливости (как бы было, если бы мы действительно их взломали), а давление на Россию и повод для того, чтобы ввести новые санкции.



Но важнее всего, конечно же, сформировать “правильный ” образ в голове западного зрителя, а заодно и российского, по возможности. Оттого, теперь практически каждую новость, что приходит к нам из-за океана, приходится фильтровать… статью прочитали: 26 человек Комментарии Сегодня статей опубликовано не было.

Информационная политика США, за все время существования страны, претерпела достаточно много значимых изменений. Штаты одними из первых взяли на вооружение оружие пропаганды. Причем пропаганды не с помощью карикатур, как это делали японцы или британцы, а с помощью пропаганды в СМИ. Неслучайно их медиа-империи, контролируют практически все потоки информации в мире. После отставки Никсона, в Штатах прекрасно осознали, что если несколько журналистов смогли добиться отставки президента в одной из ведущих стран мира, то игнорировать силу “четвертой власти” было бы преступно.Так и стали появляться различные проекты, о которых мы вряд ли когда-нибудь узнаем что-то достоверно. США взяли на вооружение приемы пропаганды и манипуляций, и, по сути, стали родоначальниками гибридных войн. То, что происходит на информационном фронте сейчас - совсем не ново.Те же обвинения в хакерских атаках. Даже если предположить, что наши хакеры действительно атаковали демократическую партию США, то возникает достаточно резонный вопрос - а где же доказательства взломов? Американцы абсолютно голословны в своих обвинениях. И целью они ставят не восстановление справедливости (как бы было, если бы мы действительно их взломали), а давление на Россию и повод для того, чтобы ввести новые санкции.Но важнее всего, конечно же, сформировать “правильный ” образ в голове западного зрителя, а заодно и российского, по возможности. Оттого, теперь практически каждую новость, что приходит к нам из-за океана, приходится фильтровать…