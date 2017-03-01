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опубликовано редакцией на Переводике 01.03.17 20:06
скаут: kurozu;
 
 

Лучше бы Шлосберг был «не наш»

В качестве главного героя своей заметки товарищ Шлосберг выбрал персонажа, о котором в 2017 году не написал только ленивый. Да, снова Трамп, снова с намеком на ожидания россиян. Спустя две недели после неоднозначного заявления пресс-секретаря нового президента США Лев понял: надо сварганить вброс о том, что российские власти якобы больше не надеются на какую-либо помощь от Дональда.

Предлагаю даже не пытаться выяснить, что там за «трампомания» такая была, кто рыдал в подушку и так далее. Начнем с Крыма. До победы на выборах Трамп неоднократно говорил о готовности признать полуостров российским, с чего бы вдруг ему кардинально менять свою точку зрения? СМИ могут писать что угодно, у них с новым президентом США свои отношения. Говорил ли Дональд сам о каких-то переменах в этом вопросе? Нет, подобными новостями наполняли интернет-пространство лишь непрофессиональные журналисты, гонящиеся за просмотрами. Вроде Шлосберга.

Едем дальше. Фраза, фактически говорящая об участии руководства РФ в американских выборах. Довольно серьезное обвинение, доказательств которому, напомню, не нашли даже вездесущие спецслужбы США. А прошедшие выборы в России, мол, никого из чиновников не интересовали. Наверное, этот феерический бред даже и комментировать не нужно.

Еще одна минутка идиотизма на волнах «Эха Москвы». За президентскими выборами в США традиционно с огромным интересом следит весь мир, что здесь удивительного? О Трампе писали ВСЕ. Журналисты и блогеры из России (тот же Шлосберг также внес свой вклад), Украины, Европы, Африки и даже из какой-нибудь крохотной африканской страны. Про Путина написали чуть меньше, но разве он должен был стать главным медиа-героем января (при всем уважении к президенту, конечно же)? Он сенсационно победил на выборах президента США? Или, может, Дмитрий Медведев? Какая-то глупая сравнительная статистика. Вся суть в неожиданности события, а не какой-то «трампомании» в отечественных СМИ.

А вот, собственно, и то, для чего создавалась заметка Шлосберга. Повод вылить очередное ведро грязи на действующую власть, не более того. Крым и Трамп не наши, в России упадок, государство больно манией имперского величия... Типичный ход для «Эха Москвы» и либералов, публикующихся на данном сайте. Однако сделано все настолько непрофессионально, что ни один сознательный читатель в непредвзятость подобных статеек не поверит.

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