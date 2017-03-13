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опубликовано редакцией на Переводике 13.03.17 18:24 скаут: Diana;

Ссылка на оригинал Будет ли Трамп учиться у Меркель? Как будут строиться отношения Трампа и Меркель? Этим вопросом задаются сейчас многие на Западе. Непредсказуемость Трампа для них сущее наказание. И вот, сейчас европейская «медиаистерика», после того, как Трамп заменил Обаму в Белом доме, сменилась на явное «придумывание образа».



Западные СМИ начали дружно выстраивать привычную им картинку: Трамп не политик, и он не может вершить судьбы мира. Поэтому, он непременно должен спросить совет у того, кто уж точно знает, как быть и что делать. Таким политиком, по мнению Запада, является Ангела Меркель. Скорее, здесь кроется надежда на то, что Меркель укажет неистовому Дональду на место.



Эта выдуманная история, про то, как президент Америки приедет советоваться с тетушкой Меркель, представляющую западную политическую верхушку, становится всеобщей иллюзией, которая вроде бы всех примирит,а Трамп по закону жанра видимо еще начнет «дружить» с Меркель против Путина. Вот, в чем смысл этого выдуманного хеппи-энда по европейски. Эту же версию западных СМИ поддержали такие интернет издания как



Однако Дональд Трамп тоже против, мало того, он высказывает явное пренебрежение к решениям Меркель-политика, называя «катастрофической ошибкой» миграционную политику канцлера. Почти девятьсот тысяч беженцев могут стать концом для Европы, считает Трамп. Здесь можно вспомнить политику американского президента, направленную на ограничение въезда в страну. Кстати говоря, о создании ЕС, нынешний президент также отзывается не самым лучшим образом, считая его инструментом Германии для управления всей Европой. По сути, такое же отношение у главы США и к НАТО, которое он называет «устаревшей организацией».



Что касается экономического союза, то здесь также пока нет особого рвения со стороны Дональда Трампа, поскольку он уже высказался по поводу обложения таможенными пошлинами немецкое производство машин, на тот случай, если немцы построят завод в Мексике. На это глава немецкой ассоциации автопроизводителей VDA Матисс Виссман заявил, что они тоже могут «прижать» американских производителей. Так что, как видим, идиллии нет.



И конечно здесь стоит задать вопрос, будут ли в этой непростой ситуации отношения Меркель и Трампа идеальными? Насколько он может доверять канцлеру, если ее политика не устраивает Трампа? Даже отношения Ангелы Меркель и Барака Обамы имели определенные, установленные раз и навсегда границы, особенно после того, когда выяснилось, что Штаты установили телефонную прослушку за «лучшим другом» президента. То есть даже их, безоблачные отношения строились по принципу «доверяй, но проверяй», а что уж говорить о Трампе?



Вряд ли можно с уверенностью заявлять, что Дональд придет к Меркель с поклоном и будет у нее чему-то учиться. Скорее всего, это лишь некая попытка Запада хоть как-то приукрасить ситуацию, сложившуюся после прихода к власти в Америке другого президента.



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Как будут строиться отношения Трампа и Меркель? Этим вопросом задаются сейчас многие на Западе. Непредсказуемость Трампа для них сущее наказание. И вот, сейчас европейская «медиаистерика», после того, как Трамп заменил Обаму в Белом доме, сменилась на явное «придумывание образа».Западные СМИ начали дружно выстраивать привычную им картинку: Трамп не политик, и он не может вершить судьбы мира. Поэтому, он непременно должен спросить совет у того, кто уж точно знает, как быть и что делать. Таким политиком, по мнению Запада, является Ангела Меркель. Скорее, здесь кроется надежда на то, что Меркель укажет неистовому Дональду на место.Эта выдуманная история, про то, как президент Америки приедет советоваться с тетушкой Меркель, представляющую западную политическую верхушку, становится всеобщей иллюзией, которая вроде бы всех примирит,а Трамп по закону жанра видимо еще начнет «дружить» с Меркель против Путина. Вот, в чем смысл этого выдуманного хеппи-энда по европейски. Эту же версию западных СМИ поддержали такие интернет издания как Meduza .Такая подача материала отображает лишь их собственное видение и картину мира, по сути совсем не отображает происходящие события.Однако Дональд Трамп тоже против, мало того, он высказывает явное пренебрежение к решениям Меркель-политика, называя «катастрофической ошибкой» миграционную политику канцлера. Почти девятьсот тысяч беженцев могут стать концом для Европы, считает Трамп. Здесь можно вспомнить политику американского президента, направленную на ограничение въезда в страну. Кстати говоря, о создании ЕС, нынешний президент также отзывается не самым лучшим образом, считая его инструментом Германии для управления всей Европой. По сути, такое же отношение у главы США и к НАТО, которое он называет «устаревшей организацией».Что касается экономического союза, то здесь также пока нет особого рвения со стороны Дональда Трампа, поскольку он уже высказался по поводу обложения таможенными пошлинами немецкое производство машин, на тот случай, если немцы построят завод в Мексике. На это глава немецкой ассоциации автопроизводителей VDA Матисс Виссман заявил, что они тоже могут «прижать» американских производителей. Так что, как видим, идиллии нет.И конечно здесь стоит задать вопрос, будут ли в этой непростой ситуации отношения Меркель и Трампа идеальными? Насколько он может доверять канцлеру, если ее политика не устраивает Трампа? Даже отношения Ангелы Меркель и Барака Обамы имели определенные, установленные раз и навсегда границы, особенно после того, когда выяснилось, что Штаты установили телефонную прослушку за «лучшим другом» президента. То есть даже их, безоблачные отношения строились по принципу «доверяй, но проверяй», а что уж говорить о Трампе?Вряд ли можно с уверенностью заявлять, что Дональд придет к Меркель с поклоном и будет у нее чему-то учиться. Скорее всего, это лишь некая попытка Запада хоть как-то приукрасить ситуацию, сложившуюся после прихода к власти в Америке другого президента.