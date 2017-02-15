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опубликовано редакцией на Переводике 15.02.17 16:00
скаут: Lilu; переводчик Lilu;
   
 

Хакерские атаки против Макрона: "Атаки идут из Украины", согласно пресс-секретарю

КИБЕРАТАКИ - Лоранс Хаим, пресс-секретарь Эммануэля Макрона, заверяет, что сайт движения "En Marche!" был жертвой 4000 хакерских атак за один месяц. Она указывает на "людей из Украины" как на ответственных за это. 

Лоранс Вальдес

В гонку за Елисейский дворец вмешались информационные хакеры. Лоранс Хаим, пресс-секретарь кандидата Эммануэля Макрона на международном уровне, была приглашена на канал LCI в среду, 15 февраля. Она снова вернулась к подозрениям о российском вмешательстве в президентские выборы в то время как сайт "En Marche!" стал мишенью для попыток кибератак.   

"Это совсем не паранойя [...] Наш сайт был жертвой 4000 атак за один месяц", - уверяет бывшая корреспондентка телеканалов iTélé и Canal + в Вашингтоне. В своем номере за 8 февраля "Le Canard enchaîné" насчитала 1922 атаки.

Эта информация появилась в момент, когда вовсю распространяются слухи, что Эммануэль Макрон является мишенью Кремля. Среди прочих признаков - интервью депутата от "Республиканцев" Николя Дуика, которое он дал про-российскому сайту Sputnik News, в котором он утверждал, что Макрона "поддерживает очень богатое гей-лобби". А также информация Russia Today - также финансируемого Москвой - что Джулиан Ассанж вскоре сделает разоблачения в отношении электронной переписки кандидата и Хилари Клинтон. 

"Я надеюсь, что Кремль сохранит свою нейтральность"

В том, что звучит как невыполнимое желание, пресс-секретарь "надеется, что Кремль сохранит свою полную нейтральность [...] в демократическом процессе". По ее словам, "ежедневные атаки" на их информационную систему на самом деле совершаются "людьми в том числе из Украины". Их цель: "Получить информацию о 185000 членах движения и получить доступ к переписке с обсуждением нашей предвыборной стратегии". Такие неблаговидные действия, по ее мнению, "невозможны в демократии". 

Пресс-секретарь, которая в свое время следила за американскими выборами, которые привели Дональда Трампа к власти, утверждает, что "аналогичные атаки против Хилари Клинтон имели последствия" в виде избрания победителя.  Отсюда ее призыв "к бдительности со стороны верховной французской власти".  

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теги: Россия, Украина, Франция, Евросоюз, выборы президента  
   
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  27.01.2017 23:30  
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