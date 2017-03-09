навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
автор  
karlos1911
статей: 11
 
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
09.03.17   Редакция

Новости Украины: Порошенко взялся популяризацию украинского языка

(0)
 
08.03.17   Редакция

Турция, США и Россия провели неожиданную трехстороннюю встречу по региональной безопасности

(0)
 
07.03.17   Редакция

"Дженерал Моторс" продает европейские бренды французской компании "Пежо"

(0)
 
06.03.17   Редакция

Рост напряженности, так как сепаратисты "национализировали" украинские компании в Донбассе

(0)

последние за вчера, 08.03.17  
 
21:45   Редакция

Турция, США и Россия провели неожиданную трехстороннюю встречу по региональной безопасности

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
09.03.17 00:50    
3674721 Добрые люди (1)
09.03.17 00:45    
CaptainHook Весёлые картинки (255)
09.03.17 00:34    
Олька Серьёзные люди (4)
08.03.17 14:30    
3674721 Царица Эвелина и другие люди (1)
08.03.17 11:50    
Fiora Что делаете, когда стоите в пробках? (3)
07.03.17 15:31    
Mavr Суслики и Дятлы (55)
05.03.17 15:52    
Олька Просто стихи (726)
02.03.17 15:39    
kirillki Кто знает? Мне родителям нужно купить русские каналы. (9)
 
опубликовано редакцией на Переводике 09.03.17 18:54
скаут: karlos1911;
 
 

Развитие бизнеса - толчок кнормализации отношений Германии и России

По большому счету, все сейчас находится в  руках европейцев. Если та же Германия, стремится поддерживать контакты и развивать с нами  торговое сотрудничество, президент РФ не станет от этого отказываться. 

Сегодня СМИ анонсировали, что российский лидер  встретиться с главами МИД России и ФРГ. Об итогах переговоров, конечно, говорить рано, но само по себе то, что они состоятся - уже большой шаг вперед. 

Немцы, пусть и с опозданием, все-таки поняли, что политика санкций в отношении РФ сильно  бьет по экономике. Если Европа из-за санкций потеряла 21 миллиард евро, то Германия – около 2 миллиардов.  Согласитесь, что для бюджета одной страны это много. 



 Учитывая положение Бундестага и интересы России,  президент РФ готов забыть, что Германия в первых рядах призывала разорвать экономические связи.  Европейские политики и сами сейчас понимают, что глупо было с их стороны идти на «санкционное убийство». 

Надо ли говорить, что представители бизнес-круга, рады, что политика не будет препятствовать налаживанию партнерства.   Немецкий бизнес всегда был  интегрирован в нашу экономику - это факт. Логично, что развитие новых совместных проектов не заставит себя ждать.

статью прочитали: 53 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2017
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2017  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 