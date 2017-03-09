Развитие бизнеса - толчок кнормализации отношений Германии и России

По большому счету, все сейчас находится в руках европейцев. Если та же Германия, стремится поддерживать контакты и развивать с нами торговое сотрудничество, президент РФ не станет от этого отказываться.





Сегодня СМИ анонсировали, что российский лидер встретиться с главами МИД России и ФРГ. Об итогах переговоров, конечно, говорить рано, но само по себе то, что они состоятся - уже большой шаг вперед.





Немцы, пусть и с опозданием, все-таки поняли, что политика санкций в отношении РФ сильно бьет по экономике. Если Европа из-за санкций потеряла 21 миллиард евро, то Германия – около 2 миллиардов. Согласитесь, что для бюджета одной страны это много.













Учитывая положение Бундестага и интересы России, президент РФ готов забыть, что Германия в первых рядах призывала разорвать экономические связи. Европейские политики и сами сейчас понимают, что глупо было с их стороны идти на «санкционное убийство».





Надо ли говорить, что представители бизнес-круга, рады, что политика не будет препятствовать налаживанию партнерства. Немецкий бизнес всегда был интегрирован в нашу экономику - это факт. Логично, что развитие новых совместных проектов не заставит себя ждать.

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