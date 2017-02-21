ООН не пригласил оппозицию обсуждать сирийский конфликт

По мере укрепления режима прекращения огня в САР сирийский конфликт постепенно перетекает в дипломатическую плоскость. По предварительным данным, 23 февраля в Женеве должны стартовать межсирийские переговоры, которые, как ожидается, закрепят успех, достигнутый сторонами конфликта в Астане (оппозиция и правительство впервые за шесть лет войны сели за стол переговоров; удалось установить режим тишины).

Тем не менее, вчера стало известно, что спецпосланник ООН по сирийскому вопросу Стаффан де Мистура не направил приглашение на переговоры в Женеве члену руководства одной из оппозиционных группировок Сирии, принимавшему участие во встрече в Астане. Речь идёт о лидере группировки «Народный фронт за перемены и освобождение» Кадри Джамиле.

Сложно сказать, с чем связана подобная, мягко говоря, «неучтивость». Может, в ООН сочли оппозиционную организацию «Народный фронт за перемены и освобождение» недостаточно весомой в рамках сирийского политического поля. Или же это действительно вопиющая халатность специалистов ООН, которые по ошибке не направили приглашение на переговоры Кадри Джамилю, однако верится в это с трудом. Что бы это ни было, данная «недароботка» должна быть исправлена в самое ближайшие время, так как межсирийские переговоры в Женеве стартуют буквально со дня на день. Об этом вчера сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава российского МИД заявил, что подобное поведение ООН абсолютно недопустимо, отметив, что российское внешнеполитическое ведомство уже направило соответствующий сигнал спецпосланнику организации по Сирии Стаффану де Мистуре. Также Сергей Лавров подчеркнул: «Кадри Джамиль не говорил, что он не поедет, он лишь сказал, что он приглашения не получал, а без приглашения, конечно, вежливые люди никуда не направляются».

Более того, глава российской дипломатии подчеркнул, что в данном конкретном случае перед ООН не стоит выбор, приглашать лидера группировки «Народный фронт за перемены и освобождение» или нет – это не жест доброй воли, а их профессиональный долг. И в условиях шаткого перемирия, установившегося в Сирии благодаря встрече в Астане, подобные пренебрежения в отношении участников переговорного процесса, безусловно, недопустимы.

Озабоченность главы МИД РФ, без сомнений, можно понять, ведь именно Москва прикладывала колоссальное количество усилий к комплексному разрешению сирийского кризиса на протяжении последних полутора лет. Лавров пояснил, что встреча в Астане, организованная по инициативе России, помогла прекратить период бесконечного выжидания со стороны ООН момента, когда некоторые политические оппозиционеры-иммигранты соблаговолят сесть за стол переговоров. Так же нельзя не упомянуть о роли России в борьбе с международными террористическими группировками в Сирии, ведь это тоже неоценимый вклад в дело последующего политического урегулирования конфликта в стране.

С момента начала оказания Россией поддержки правительственным силам легитимного президента страны Башара Асада российская авиация нанесла более 70-ти тысяч авиаударов, в результате которых были уничтожены десятки тысяч членов террористических формирований и тысячи объектов инфраструктуры, используемых боевиками. При поддержке российских военных сирийской армии удалось организовать широкий фронт борьбы с террористами по всем ключевым направлениям.

Данная тактика ведения боя подразумевает широкое фланговое наступление на позиции экстремистов по всей линии фронта. Впоследствии это позволяет укрепляться в пустыне и на прилегающих к ключевым населенным пунктам территориях, за счет создания там цепей из опорных пунктов и блокпостов. Подобная тактика если и не полностью исключает возможность быстрого и успешного контрнаступления террористов на позиции правительственных войск, то делает эту задачу весьма и весьма затруднительной.

И вот теперь, когда столько всего сделано для разрешения сирийского вопроса и уничтожения террористических группировок в многострадальной Сирии, российская сторона сталкивается со столь вопиющим пренебрежением спецпосланника ООН по Сирии к уже достигнутым успехам переговорного процесса. Хочется верить, что ООН всё-таки пересмотрит свой деструктивный подход к работе над сирийским вопросом.

Евгений Радугин