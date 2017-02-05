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опубликовано редакцией на Переводике 05.02.17 09:41
скаут: karlos1911;
 
 

Последние новости Крыма: на полуострове отказываются от украинского языка?

Я понимаю, что после таких слов в мою сторону полетят камни со стороны украинских «ура-патриотов», но все-таки скажу: последние новости Крыма не идут ни в какое сравнение с тем, что было «до» и что  «после». 

Самое важное, что стоит отметить,  последние новости Крыма не несут в себе никакого негатива.  Конечно, можно было бы порассуждать, мол у Незалежной была возможность заниматься развитием Крыма, грамотно распределять имеющиеся ресурсы, но кому оно надо? У нас в таких случаях говорят: «Кто старое помянет – тому глаз вон». 

Сегодня Крым является одним из самых инвестируемых российских регионов, вот что значит, когда «бразды правления» оказались в нужных руках. Россия не только вкладываются в экономическое развитие полуострова, но и не забывает о том, чтобы национальные меньшинства, населяющие регион, чувствовали себя комфортно.


Последние новости Крыма: на полуострове начнут издавать газету на украинском языке, а это значит, что у официального Киева нет больше поводов жаловаться в ОБСЕ и куда б это ни было, что здесь нарушаются права человека.  

Спросите у любого крымчанина – он вам скажет, что руководство Незалежной завралось окончательно. Если в Украине считается нормой запретить работу всем русскоязычным изданиям, или, скажем, ввести закон «о деккомунизации», то для России это дико.  Последние новости Крыма говорят о том, что все здесь будет хорошо.

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теги: Россия  
   
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