США перестали поддерживать сирийскую оппозицию

Константин Волков

"Российская газета"

США перестали помогать сирийской оппозиции как деньгами, так и оружием, сообщает 21 февраля Reuters. Источники агентства в Вашингтоне отмечают, что такое решение не связано с приходом к власти в стране Дональда Трампа.

При этом сирийские повстанцы говорят, что официально ни о каких сокращениях объявлено не было. Однако в январе исламисты атаковали светскую оппозицию и захватили часть вооружения и финансовых средств, переданных американской стороной.

Также Reuters отмечает, что исламисты, поддерживаемые монархиями Персидского залива, вооружены и оснащены лучше, чем светская оппозиция, которой американская сторона оказывает крайне ограниченную помощь.

статью прочитали: 26 человек