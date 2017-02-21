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Великобритания
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дата публикации 21.02.17 20:00
   
 

США перестали поддерживать сирийскую оппозицию

Константин Волков

"Российская газета"

США перестали помогать сирийской оппозиции как деньгами, так и оружием, сообщает 21 февраля Reuters. Источники агентства в Вашингтоне отмечают, что такое решение не связано с приходом к власти в стране Дональда Трампа.

При этом сирийские повстанцы говорят, что официально ни о каких сокращениях объявлено не было. Однако в январе исламисты атаковали светскую оппозицию и захватили часть вооружения и финансовых средств, переданных американской стороной.

Также Reuters отмечает, что исламисты, поддерживаемые монархиями Персидского залива, вооружены и оснащены лучше, чем светская оппозиция, которой американская сторона оказывает крайне ограниченную помощь.

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теги: США, Сирия  
   
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