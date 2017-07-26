Дональд Трамп воткнул России «нож в спину»

Тот переломный момент, когда Россия и США начали бы тесно сотрудничать, так и не наступил. Более того, события, происходящие на геополитической арене, свидетельствуют об острении ситуации между Москвой и Вашингтоном. И за такую ситуацию в ответе Дональд Трамп.

С самого начала его президентской карьеры надежды на сотрудничество еще оставались. Даже в самой Америке боялись, что Трамп отойдет от привычной США политики «сдерживания» России и найдет точки соприкосновения с Москвой. Однако на примере той же Сирии можно прийти к выводу, что нынешний американский лидер ничуть не лучше своего предшественника, а в некотором роде даже хуже –более непредсказуемый, безжалостный и бездумный.

Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что Дональд Трамп непросто придерживается идеи свергнуть любым путем Башар Асада. Трамп готов идти против России и Ирана, которые «путают ему карты» и преследуют совершенно иные цели в САР.

О чем он, собственно, открыто заявляет на пресс-конференциях. Так, отвечая на вопросы журналистов на совместном брифинге с премьер-министром Ливана Саадом Харири, Дональд Трамп выразил уверенность: если бы Барак Обама не предотвратил преступления против человечности в Сирии, сегодня Россия и Иран не участвовали бы в сирийском конфликте.

«…я не останусь в стороне и не позволю ему безнаказанно совершать подобные поступки. Поступки, которые он совершал не раз. Тогда президент Обама условно провёл для себя красную линию. Ему следовало эту линию пересечь, потому как произошли ужасные преступления против человечности, в том числе газовые атаки и убийства с применением газа. Это стало печальным днём в истории Сирии.

Скажу даже больше, я думаю, если бы президент Обама пересёк эту линию и сделал то, что от него требовалось, Россия и Иран не были бы в столь значительной мере вовлечены в конфликт в Сирии, возможно, они и вовсе не участвовали в этом конфликте», — заявил Трамп.

К тому же, гипотеза, что нынешний американский президент ничуть не лучше своего предшественника, подтверждается усилением санкций. Ведь, по сути, Дональд Трамп ничего не сделал для того, чтобы предотвратить ужесточение запретов, а, наверное, наоборот, воспользовался ими, как выверенным оружием против России и Ирана, «показывая мускулы».

Впрочем, подобный шаг США может только усугубить ситуацию и как раз свидетельствует о том, что ни о каком сотрудничестве Москвы и Вашингтона в ближайшем будущем не может идти и речи. Ведь Трамп оказался такой же марионеткой внутренних американских сил, как и Обама, и просто воткнул России нож в спину.

Антон Орловский