Йемен: садистские планы западных «демократов»

мы говорили о том, какой хаос посеяли в Йемене саудовские войска, горячо поддерживаемые западным сообществом. Теперь рассмотрим, кому выгодна война в республике, и кто стоит за эпидемией холеры в непокорной стране.
Жажда наживы
Дабы выглядеть в глазах мировой общественности истинными меценатами, хитрые представители саудовской королевской семьи активно лоббируют свои «гуманитарные» проекты в Йемене. Центр по оказанию гуманитарной помощи и помощи короля Салмана (KS Relief), основанный сразу после вторжения в соседнюю республику, утверждает, что у Эр-Рияда «нет намерения убивать гражданских лиц». Вместо этого они намереваются «вернуть йеменскому народу власть», которую хуситы «силой отбирают».
В целях пропагандистской кампании с выше озвученными лозунгами саудовский Центр нанял британскую фирму по связям с общественностью, чтобы те помогли распространить по миру благие намерения короля Салмана. В каждой новости о деятельности этой НКО утверждалось: «мы здесь, чтобы помочь»
Действительно, KS Relief передал Йемену почти 3 миллиарда долларов, чем не преминул похвастаться на страницах своего сайта. В последнем отчете от мая 2017 говорится
о вложении более чем 600 млн долларов в решение гуманитарной ситуации в стране. Однако, хотя руководство НКО отрицает это, эта помощь распределена между различными структурами, которые действуют в рамках ограничений по тому, кому, как и когда передавать те или иные средства. То есть, саудовская кампания «за сердца и умы» в Йемене во многом напоминает американскую войну во Вьетнаме: там тоже Штаты сначала бомбили мирных жителей, после чего пытались оказать им помощь.
Эндрю Смит, представитель британской кампании против поставок вооружения (Campaign Against Arms Trade (CAAT)), сказал в интервью Independent, что может помочь предотвратить катастрофу в Йемене:
«Мы поддерживаем любую помощь, которую оказывают мирным гражданам республики. Однако лучшее, что может сделать саудовский режим для Йемена, - полная остановка жестоких массированных бомбардировок, которые убили тысячи человек и поставили миллионы людей на край голодания».
Из 27 миллионов проживающих в Йемене человек практически 20 миллионов испытывают острый недостаток еды, то есть голодают. И при этом, заметьте, голосов демократических правозащитников по этому поводу почему-то совершенно не слышно. Западные чиновники просто не дают подконтрольным СМИ отмашку начинать «крестовый поход» за права человека в Йемене, как это было сделано в Ливии и Сирии в 2011 году. Почему? Потому что в таком случае миру сразу станет ясно, кому выгодна продолжающаяся несколько лет война в ближневосточной республике.
Баснословные прибыли получает от участия в йеменской кампании американская и британская промышленность. Но, конечно, не только они – свою роль играют и другие члены Североатлантического альянса. За время заседания в Белом Доме Барака Обамы Штаты продали оружия на общую сумму в 200 миллиардов долларов. Одной только Саудовской Аравии досталось контрактов на сумму в 100 млрд. Дональд Трамп также продолжил дело своего предшественника, заключив с саудитами сделку на 110 миллиардов. Полмиллиарда приходится на поставки американских высокоточных систем.
Британская военная отрасль также наживается
на страданиях мирных граждан Йемена. Кампания против продажи вооружения (CAAT) сообщила в интервью изданию Independent:
«Великобритания предоставила Саудовской Аравии оружия на общую сумму в 3,3 миллиарда фунтов стерлингов. Прямо сейчас британские реактивные истребители управляются обученными Великобританией военнослужащими и сбрасывают бомбы британского производства на мирных йеменцев. Великобритания не просто свидетель этой войны, Великобритания - активный ее участник»
«Партнеры по преступлениям» могли, правда быть, быть более аккуратны в сокрытии своего участия: как уже было упомянуто, британское правительство обучает пилотов
Военно-воздушных сил для ударов по Йемену с воздуха. В это же время премьер Тереза Мэй отказывается от расследования «связей Эр-Рияда с экстремистами». Саудовские пилоты обучаются применять сделанные в Британии кассетные бомбы – пока «теоретически», конечно. Но важным будет напомнить, что кассетные бомбы – оружие массового поражения
, если используется против мирного населения. Ими позволяют поражать только позиции армии врага. Правда, проблема всех последних войн, в которых так или иначе участвовали Штаты, состоит в том, что «армия» и «враг» стали слишком туманными понятиями. Так что нет сомнений – мирных жителей убивают именно под предлогом их принадлежности к противнику.
За последние несколько дней Верховный суд Британии отклонил просьбу
кампании против продажи оружия (CAAT), которая ранее призвала королевство приостановить поставку военной техники Саудовской Аравии. Активисты пытались предотвратить войну в Йемене, лишив вооружения главного военного преступника. Верховный суд, однако, не счел эту просьбу стоящей – там отметили, что военные контракты с СА полностью соответствуют британским и европейским законам об экспорте оружия.
По всей видимости, правда, продажа техники и оружия Саудовской Аравии – вертолеты, беспилотники, кассетные бомбы, ракеты – действительно нарушает законы ЕС и Британии. Иначе почему Верховный суд, обычно яро отстаивающий «права человека», вовсе не захотел рассматривать это заявление CAAT и пересмотреть судебную практику правительства?!
Две трети граждан Соединенного королевства в настоящий момент выступают категорически против продажи вооружения Саудовской Аравии. Джереми Корбин соглашается с большинством, называя интервенцию монархий Персидского залива «вероломным вторжением». Между тем, дальше слов в отдельных СМИ дело не заходит.
Отголоски геноцида иракского народа
В то время как военные преступления в Йемене усердно игнорируются и замалчиваются в СМИ, страдания мирных жителей ближневосточной республики только усиливаются. Вспышка холеры каждый день уносит около 20 жизней: практически каждый час умирают гражданские, которые заразились чрез грязную воду. К сожалению, чистой воды в столице, не говоря уже о других, более мелких, городах, просто нет.
Эта катастрофическая ситуация является отголоском не менее страшной ситуации в Ираке в 1990-х годах, когда страна подверглась многолетним санкциям
(13 лет) со стороны США, инициированным при Буше-старшем и продолженным Клинтоном. После бомбардировок объектов водоснабжения во время войны в Персидском заливе США эффективно (и, по всей видимости, сознательно) отравили воду, поступающую в дома мирных граждан Ирака. В настоящий момент известно более чем о 500 тысячах детей (статистика ЮНИСЕФ) в возрасте до пяти (!) лет, которые умерли с 1990 по 2003 года вследствие отравления питьевой воды, в которую были добавлены хлор-содержащие вещества.
Многое об американской политике говорит и тот факт, что бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт позже призналась в интервью CBS, что случаи массовой младенческой смертности в Ираке вследствие отравления водой «стоили того».
Кроме того, санкции в отношении официального Багдада были инициированы 6 августа – в день ядерной бомбардировки Хиросимы, за которую Штаты, кстати, до сих пор не понесли наказание. Садистское совпадение, не правда ли?
Первые больные холерой йеменцы начали поступать в больницы в октябре 2016 года – когда саудовцы активно обстреливали страну с воздуха. Однако эпидемия разразилась в стране между апрелем и июнем 2017 года. По данным ВОЗ, в настоящий момент от болезни страдают более 300 тысяч йеменцев, более половины из которых – дети. Ситуация осложняется тем, что в стране банально нет чистой воды, царит полная антисанитария. А саудовцы тем временем блокируют все торговые пути в страну.
И самое печальное, сейчас уже никто в СМИ и на дискуссионных площадках не спрашивает «а стоит ли оно того?». Возможно, конечно, что этот вопрос встанет позже, когда счет мертвых граждан пойдет на миллионы, и когда йеменцы уже не будут мешать реализации геноцида под названием «внешняя политика Соединенных Штатов на Ближнем Востоке». Сейчас же западным средствам массовой информации попросту плевать на «права человека» в каком-то там Йемене – их куда больше заботит благополучие гегемона, которому жизненно необходимо принести в жертву еще одну ни в чем неповинную страну.
Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь