Йемен: геноцид в лучших традициях нацизма





Каждые десять минут в Йемене умирает ребенок, причем умирает он от излечимых болезней. Об этом заявили в ЮНИСЕФ в июне. Детская смертность, достигшая катастрофических масштабов – это всего часть той гуманитарной катастрофы, которая случилась в республике в результате иноземного вторжения. В стране неистовствует настоящая эпидемия холеры, к которой вдохновляемые идеями Геббельса западные СМИ остаются глухими, немыми и слепыми.





Тем не менее, даже в условиях информационного вакуума в освещении ситуации в Йемене, в некоторых СМИ появляются сведения и ужасающие цифры статистики. Британская Independent 10 июля опубликовала разговор с Ваэлем Ибрагимом, сотрудником гуманитарной миссии в стране:





«Восстановление инфраструктуры, системы медицинского обслуживания и обыкновенной подачи электричества могут занять годы. Необходимо больше людей, больше СМИ, чтобы говорить о катастрофе в Йемене» - сказал Ибрагим





Еще в марте 2015 году Саудовская Аравия, поддержанная Штатами и Великобританией, в лучших традициях Вашингтона – то есть без санкции Совета Безопасности ООН – вторглась на территорию Йемена. Дурной пример Билла Клинтона, который начал в 1999 году бомбить Югославию, видимо, оказался заразителен.

Лицемерие военных преступников

Целью англо-американской поддержки саудовского вторжения на территорию республики было восстановление в правах бежавшего в Эр-Рияд президента Йемена Мансура Хади. Беглый лидер страны не смог урегулировать ситуацию с шиитскими повстанцами хуситами, которых Вашингтон и его союзники обвиняют в том, что они «пешки» в руках Ирана.













Американское лицемерие просто поражает: США оправдывают свою поддержку сирийским повстанцам, большинство из которых являются террористами «Аль-Каиды» и «Исламского государства», в то время как Ирану, по мнению «ястребов», поддерживать хуситов, к числу которых никакие террористы не прибивались, строго воспрещено. Именно такая логика у «зажравшегося» гегемона: поддерживать мятежников в одном месте и сбежавшее правительство – в другом.





Из-за этого – поддержки повстанцев со стороны Ирана – саудиты блокируют воздушное пространство и порты Йемена: таким образом, Эр-Рияд проверяет поток военных и гуманитарных поставок со стороны ИРИ в республику. То есть к позору грязной войны Саудовская Аравия, поддерживаемая Штатами, добавляет и позор экономической блокады. Почему позор? Прежде всего, потому, что страдают от этих «антииранских» мер мирные йеменцы, счет погибших среди которых идет на десятки тысяч. Однако для западного сообщества смерть гражданских лиц – всего лишь побочный эффект и уже некая традиция обманчивой «войны с терроризмом».





Блокада, которая объявлена Йемену со стороны Эр-Рияда, не дает возможности гражданам полыхающей страны получить еду и медикаменты. Последние новости говорят о том, что из-за вопиющих действий со стороны «международной коалиции» ВОЗ не поставила практически 500 тысяч вакцин против холеры, хотя именно эти препараты могли спасти жизни мирных жителей.





Тем не менее, некоторые наблюдатели сомневаются, что война в Йемене, спровоцированная администрацией Барака Обамы и их британскими коллегами в кабинете Кэмерона, имеет целью только лишь удар по Ирану. Как и в Ираке в 2003 году, британская «помощь» в йеменской кампании неоценима из-за своего многолетнего опыта управления бывшей «колонией», когда порт Адена являлся центральным и решающим транспортным пунктом в торговле Британской империи, которая охватывала де трети планеты.





Провозглашая, что Иран дестабилизирует ситуацию в регионе, несмотря на доказательства неоднократного вмешательства на Ближний Восток именно США и компании, советник Трампа по вопросам национальной безопасности позволил себе еще и «предупредить» ИРИ в январе:





«На сегодняшний день мы предупреждаем Иран»





Йемен, таким образом, оказался очень неудачной страной, которая оказалась на карте между Ираном и западными стервятниками, которые в попытках прибрать к рукам порт Адена и, между делом, задеть интересы ИРИ бомбят республику, блокируют поставки и подрывают экономику. Типичная тактика феодального Средневековья.





Геноцид

С марта 2015 года более 3 миллионов йеменцев покинули страну. По меньшей мере, 13 тысяч мирных граждан (официальная статистика, по неофициально, жертв свыше 30 тысяч) погибли. Два миллиона детей не имеют возможности посещать школу, Почти 15 миллионов человек не имеют доступа к базовой медицинской помощи и получению необходимых препаратов. Кто несет за уничтожение Йемена ответственность? И почему о геноциде народа республики не говорят западные СМИ?!













В прошлом октябре саудовская бомба обрушилась на головы 114 человек (по некотормы данным, 140 человек), которые пришли на похороны в Сане. Ранены в результате этой атаки были свыше 600 человек из 750 скорбящих жителей. Представьте, один удар унес столько жизней, а сколько умирает гражданских в ходе ежедневных саудовских обстрелов рынков и лагерей беженцев. Несмотря на то, что даже эксперты ООН заявляли, что Саудовская Аравия нарушила международное право, международное сообщество не может и не хочет положить конец этому беспределу.





В марте 2017 года Эр-Рияд с воздуха разбомбил 40 сомалийских беженцев, которые на лодке пытались убежать из своей страны в йеменский лагерь беженцев. Чуть позже саудиты обстреляли и рыночную площадь на границе с республикой – погибли более 30 человек, в том числе 6 детей.