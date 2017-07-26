CNN: появились новые доказательства того, что Россия поставляет оружие афганским талибам
25 июля 2017 г.
Телекомпания CNN публикует видеозаписи, подкрепляющие ранее озвученные американскими и афганскими официальными лицами подозрения о том, что Россия поставляет оружие "Талибану".
Речь идет о двух видеозаписях, на которых фигурируют две группировки афганского "Талибана" - на севере и на западе страны.
Талибы демонстрируют снайперские винтовки, модификации автоматов Калашникова и крупнокалиберные пулеметы, с которых были сняты все опознавательные знаки.
Одна из группировок, базирующаяся под городом Герат на северо-западе Афганистана, заявляет, что это вооружение было отбито у другого подразделения талибов.
На втором видео, снятом под Кабулом, боевики утверждают, что оружие было получено ими из Таджикистана "от русских".
Отметим, что видеозаписи и показания талибов не могут являться доказательством того, что Москва вооружает афганский "Талибан", и могут только подкреплять ранее озвученные в адрес Кремля обвинения со стороны США и Афганистана.
Впервые эти обвинения прозвучали в марте этого года, когда Генерал Кертис Скапаротти, верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил NATO в Европе и командующий Европейским командованием вооруженных сил США, заявил: он не исключает вероятность того, что Россия вооружает террористическую группировку "Талибан", действующую на территории Афганистана.
Скапаротти подчеркнул, что в последнее время заметно возросло влияние России во многих регионах, в том числе, и в Афганистане. Однако генерал не уточнил, какие именно поставки отправляются из России талибам и какую роль играет Москва в этом альянсе.
В апреле командующий американскими вооруженными силами в Афганистане генерал Джон Николсон заявил, что не исключает факт поставок Россией оружия "Талибану".
Официальные представители афганских властей также неоднократно озвучивали подобные обвинения.
В свою очередь МИД России неоднократно отрицал, что Москва поставляет оружие афганским боевикам.
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