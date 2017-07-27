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Россия угрожает возмездием

Россия угрожает возмездием израильским самолетам: Любой самолет, представляющий любую угрозу для сирийской территории, будет немедленно сбит

2017.07.2610:27
Faktru сообщает, что Москва предупредила, что будет сбивать израильские самолеты в Сирии, сообщает информационный портал Mideast Politic.
Согласно данным газеты The New York Post, Россия пригрозила возмездием израильским самолетам после сообщения о том, что израильские военные силы сбили сирийский истребитель, который бомбил поддерживаемых США повстанцев.
«Любые самолеты, в том числе израильские истребители и беспилотные летательные аппараты, представляющие любую угрозу для сирийской территории, будут немедленно сбиты наземными и воздушными силами ПВО в качестве воздушных целей», – говорится в заявлении Кремля в пятницу.
Израиль заявил, что его самолет атаковал позиции сирийской армии во вторник после того, как минометная бомба ударила по контролируемым Израилем Голанским высотам.
Россия, которая в военном отношении поддерживает правительство президента Сирии Башара Асада, назвала вторжение на сирийскую территорию «актом агрессии» и нарушением международного права.

Alpenforum
Ближневосточные дары...Россия уведомила США, Израиль, Иорданию о размещении своих войск в районе Голанских высот...
Прибалт
Ближневосточные дары...
 Россия уведомила США, Израиль, Иорданию о размещении своих войск в районе Голанских высот.
Это повод подвести некоторые итоги восточной политики последних лет.
Сирия. 
 Основная часть сирийской территории закреплена за Россией договоренностями с враждующими на территории этой страны силами: США, Израилем, Турцией, Катаром, Ираном. Вне всяких договоренностей оказалась Саудовская Аравия.
Израиль получил от нас гарантии безопасности на своей линии разграничения с сирийскими войсками (напомню, что Израиль находится в состоянии войны с Сирией); Иран обеспечил себе доступ по суше к Средиземному морю и в целом значительно повысил свое влияние на ситуацию на Ближнем Востоке, разместив войска не только в Сирии, но и в Ираке. США получили сирийский Курдистан. Турция – провинцию Идлиб, зону компактного проживания турок.
Асад остается у власти, алавиты продолжат править Сирией – в качестве страны, союзной России, или, фактически, протектората России.
 Багдадский пакт. 
 Некоторое время назад президент Турции, будучи в плену ложных представлений, назвал «багдадским пактом» предполагаемый союз России, Ирака, Ирана и Сирии. Хотя о таком «союзе» никогда не объявлялось, Турция, изменив впоследствии свои ложные представления на более справедливые, фактически присоединилась к участникам т.н. «багдадского пакта» в некоторых практических взаимодействиях, что в немалой степени способствовало освобождению сирийской территории от прокси-армий Саудовской Аравии, утихомирило «демократические войска» ЦРУ и улучшило положение самой Турции. Теперь турки могут по поводу курдских безобразий обращаться к своим американским союзникам, а не к курдам.
А если такие обращения не помогут, турки, вероятно, еще больше расширят свое взаимодействие с т.н. «багдадским пактом». Решение Эрдогана приобрести российские системы ПВО С-400 может рассматриваться в качестве предварительного шага в таком направлении. Реальной военной властью на севере Ирака сейчас обладают Корпус стражей исламской революции Ирана, спецназ США, курды. Правительство Ирака заявило на днях о желании дополнить этот спектр возможностей более масштабным военным присутствием России. Вероятно, Россия не будет с этим спешить до тех пор, пока ситуация в Сирии не стабилизируется окончательно, а ситуация вокруг американского Курдистана, напротив, окончательно не накалится.
 Ирак. 
 Исходя из изложенного, становится достаточно очевидным уход США из Ирака, после которого можно будет говорить об окончательном закреплении новой системы союзов в регионе. Это будет Багдадский пакт в качестве части Евразийской военной коалиции России, Китая и их союзников. И противостоящий им Аравийский пакт в качестве части Морской коалиции во главе с США.
 Евразийская военная коалиция. 
 Как и в случае с т.н. «багдадским пактом», о такой коалиции никогда не объявлялось. На факт ее присутствия в мировой политике, однако, указывают:
— создание общего района базирования СЯС на границе России и Китая.
— совместные учения армий и флотов России и Китая. Разумеется, речь не идет о создании каких-либо угроз другим уважаемым партнерам. Можно даже рассматривать эти учения как форму спортивных состязаний. А спорт – это мир. Вот почему, возможно, все больше мирных государств принимают участие в таких спортивных состязаниях с танками, самолетами и боевыми кораблями. Например, Израиль в этому году присоединился к своим иранским друзьям, чтобы стать 28-м участником III Армейских международных игр, охватывающих европейский и восточноазиатский ТВД, в частности, Балтийское, Каспийское и Японское моря.

DEFENSE News

Russia says 4 military police battalions deployed to Syria


Военнослужащие  российской  военной полиции  стоят на  посту  возле российского центра согласования в северном сирийском городе Манбидж 5 апреля 2017. . (George Ourfalian/AFP/Getty Images)
МОСКВА — Министр обороны России заявляет, что  в  настоящее  время,  в  зонах  безопасности  Сирии,    развертываются  четыре батальона российской военной полиции.
Россия и Иран,  сторонники сирийского президента Башара Асада, и Турция, которая  поддерживает  мятежников,  воюющих  с сирийскими правительственными силами, договорились  в мае  об  установлении в  Сирии  четырех  зон  “де-эскалации”,  они  оказали  давление  на военно-воздушные силы Асада, чтобы  остановить полеты  над  определенными  территориями  в  пострадавшей от войны стране.
Министр обороны Сергей Шойгу сказал российским информационным агентствам в среду, что эти четыре батальона теперь действуют в  зонах  безопасности. Руководитель российского Генерального штаба на прошлой неделе упомянул о  присутствии  военной полиции  только  в одной зоне, ничего  не  сказав о численности.
Россия поддерживает  борьбу  Асада против боевиков Исламского государства с 2015  года,  в  декабре  она  прислала  в  Сирию  свой  первый батальон военной полициию
 

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теги: Ближний Восток  
   
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