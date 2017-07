архив



дата публикации 27.07.17 02:43 скаут: Игорь Львович Глобальная сеть Россия угрожает возмездием Россия угрожает возмездием израильским самолетам: Любой самолет, представляющий любую угрозу для сирийской территории, будет немедленно сбит



2017.07.2610:27

Faktru сообщает, что Москва предупредила, что будет сбивать израильские самолеты в Сирии, сообщает информационный портал Mideast Politic.

Согласно данным газеты The New York Post, Россия пригрозила возмездием израильским самолетам после сообщения о том, что израильские военные силы сбили сирийский истребитель, который бомбил поддерживаемых США повстанцев.

«Любые самолеты, в том числе израильские истребители и беспилотные летательные аппараты, представляющие любую угрозу для сирийской территории, будут немедленно сбиты наземными и воздушными силами ПВО в качестве воздушных целей», – говорится в заявлении Кремля в пятницу.

Израиль заявил, что его самолет атаковал позиции сирийской армии во вторник после того, как минометная бомба ударила по контролируемым Израилем Голанским высотам.

Россия, которая в военном отношении поддерживает правительство президента Сирии Башара Асада, назвала вторжение на сирийскую территорию «актом агрессии» и нарушением международного права.



Alpenforum

Ближневосточные дары...Россия уведомила США, Израиль, Иорданию о размещении своих войск в районе Голанских высот...

Прибалт

Ближневосточные дары...

Россия уведомила США, Израиль, Иорданию о размещении своих войск в районе Голанских высот.

Это повод подвести некоторые итоги восточной политики последних лет.

Сирия.

Основная часть сирийской территории закреплена за Россией договоренностями с враждующими на территории этой страны силами: США, Израилем, Турцией, Катаром, Ираном. Вне всяких договоренностей оказалась Саудовская Аравия.

Израиль получил от нас гарантии безопасности на своей линии разграничения с сирийскими войсками (напомню, что Израиль находится в состоянии войны с Сирией); Иран обеспечил себе доступ по суше к Средиземному морю и в целом значительно повысил свое влияние на ситуацию на Ближнем Востоке, разместив войска не только в Сирии, но и в Ираке. США получили сирийский Курдистан. Турция – провинцию Идлиб, зону компактного проживания турок.

Асад остается у власти, алавиты продолжат править Сирией – в качестве страны, союзной России, или, фактически, протектората России.

Багдадский пакт.

Некоторое время назад президент Турции, будучи в плену ложных представлений, назвал «багдадским пактом» предполагаемый союз России, Ирака, Ирана и Сирии. Хотя о таком «союзе» никогда не объявлялось, Турция, изменив впоследствии свои ложные представления на более справедливые, фактически присоединилась к участникам т.н. «багдадского пакта» в некоторых практических взаимодействиях, что в немалой степени способствовало освобождению сирийской территории от прокси-армий Саудовской Аравии, утихомирило «демократические войска» ЦРУ и улучшило положение самой Турции. Теперь турки могут по поводу курдских безобразий обращаться к своим американским союзникам, а не к курдам.

А если такие обращения не помогут, турки, вероятно, еще больше расширят свое взаимодействие с т.н. «багдадским пактом». Решение Эрдогана приобрести российские системы ПВО С-400 может рассматриваться в качестве предварительного шага в таком направлении. Реальной военной властью на севере Ирака сейчас обладают Корпус стражей исламской революции Ирана, спецназ США, курды. Правительство Ирака заявило на днях о желании дополнить этот спектр возможностей более масштабным военным присутствием России. Вероятно, Россия не будет с этим спешить до тех пор, пока ситуация в Сирии не стабилизируется окончательно, а ситуация вокруг американского Курдистана, напротив, окончательно не накалится.

Ирак.

Исходя из изложенного, становится достаточно очевидным уход США из Ирака, после которого можно будет говорить об окончательном закреплении новой системы союзов в регионе. Это будет Багдадский пакт в качестве части Евразийской военной коалиции России, Китая и их союзников. И противостоящий им Аравийский пакт в качестве части Морской коалиции во главе с США.

Евразийская военная коалиция.

Как и в случае с т.н. «багдадским пактом», о такой коалиции никогда не объявлялось. На факт ее присутствия в мировой политике, однако, указывают:

— создание общего района базирования СЯС на границе России и Китая.

— совместные учения армий и флотов России и Китая. Разумеется, речь не идет о создании каких-либо угроз другим уважаемым партнерам. Можно даже рассматривать эти учения как форму спортивных состязаний. А спорт – это мир. Вот почему, возможно, все больше мирных государств принимают участие в таких спортивных состязаниях с танками, самолетами и боевыми кораблями. Например, Израиль в этому году присоединился к своим иранским друзьям, чтобы стать 28-м участником III Армейских международных игр, охватывающих европейский и восточноазиатский ТВД, в частности, Балтийское, Каспийское и Японское моря.



DEFENSE News Russia says 4 military police battalions deployed to Syria

Военнослужащие российской военной полиции стоят на посту возле российского центра согласования в северном сирийском городе Манбидж 5 апреля 2017. . (George Ourfalian/AFP/Getty Images)

МОСКВА — Министр обороны России заявляет, что в настоящее время, в зонах безопасности Сирии, развертываются четыре батальона российской военной полиции.

Россия и Иран, сторонники сирийского президента Башара Асада, и Турция, которая поддерживает мятежников, воюющих с сирийскими правительственными силами, договорились в мае об установлении в Сирии четырех зон “де-эскалации”, они оказали давление на военно-воздушные силы Асада, чтобы остановить полеты над определенными территориями в пострадавшей от войны стране.

Министр обороны Сергей Шойгу сказал российским информационным агентствам в среду, что эти четыре батальона теперь действуют в зонах безопасности. Руководитель российского Генерального штаба на прошлой неделе упомянул о присутствии военной полиции только в одной зоне, ничего не сказав о численности.

Россия поддерживает борьбу Асада против боевиков Исламского государства с 2015 года, в декабре она прислала в Сирию свой первый батальон военной полициию



