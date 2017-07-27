Россия и Белоруссия могут исключить Прибалтику из энергокольца БРЭЛЛ





Прибалтика продолжает готовиться к выходу из единого электрического кольца Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ). Датой «побега» из «оккупационной энергосистемы» определен 2025 год.

Позволит ли разрыв кольца БРЭЛЛ Прибалтике стать более энергонезависимой и сколько стоит такая независимость? Об этом порталу RuBaltic.Ru рассказал главный редактор аналитического онлайн-журнала «Геоэнергетика.ru» Борис МАРЦИНКЕВИЧ:

— Г‑н Марцинкевич, руководство Прибалтики неоднократно публично подтверждало свою готовность выйти из энергетической системы БРЭЛЛ к 2025 году. Цель разрыва энергокольца — обретение независимости от России в энергетической сфере. Позволит ли выход из БРЭЛЛ Прибалтике действительно стать более энергонезависимой?

— Решение, о котором так много говорят представители стран Прибалтики, принято отнюдь не в их странах. Это решение Европейского союза, при этом оно носит подчеркнуто политический характер. А то, что прибалтийцы дисциплинированно пытаются реализовать это решение, — отдельная тема.

Проект выхода Прибалтики из БРЭЛЛ — это проект Евросоюза. А если Евросоюз принял решение, что Прибалтика каким-то образом станет энергонезависимой от России, то Прибалтика берёт под козырек и пытается каким-то образом реализовать этот замечательный план.

Возникает еще один вопрос: почему называется 2025 год, почему на такой, казалось бы, небольшой переход нужно 8 лет? Кабели из Эстонии в Финляндию и из Литвы в Швецию по морю уже проложены. Есть сухопутное соединение энергосистем Литвы и Польши. Казалось бы, остается только дернуть рубильник. Однако это поверхностный взгляд.

Речь идет не о синхронизации энергосистем Прибалтийских стран и Евросоюза. Прибалтика будет использована как территория, на которой будут синхронизированы две энергосистемы Евросоюза: западная синхронная зона (USTE), которая охватывает большую часть стран ЕС, и северная синхронная зона (NORDEL), в которую входят Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия и Исландия. Объединение этих зон — большая техническая задача, которая в том числе требует выхода Прибалтики из БРЭЛЛ.

— Для чего Евросоюзу объединять две синхронные зоны?

— Основная причина — экономическая. Это попытка ЕС каким-то образом противодействовать России. Я не думаю, что у них что-то из этого выйдет, потому что Европейский союз располагается только в двух часовых поясах, а Россия — уникальная с точки зрения геоэнергетики страна, единственная на нашей планете, — расположена в 11 часовых поясах.

Попытка объединить USTE и NORDEL — это попытка противоборствовать тем конкурентным преимуществам, которые Россия имеет от природы.

Объединенная энергосистема России позволяет существенно экономить на строительстве генерирующих мощностей, аккуратно просчитав все необходимые суточные перетоки. Это снижает стоимость электроэнергии, потенциально снижая и стоимость всей производимой в России товарной продукции.

— Готова ли Россия к потенциальному разрыву энергокольца?

— Особого секрета в том, что 40% потребляемой Калининградской областью электроэнергии идет через территорию Литвы, нет. Соответственно, на сегодняшний день кольцо БРЭЛЛ России необходимо, потому что Россия хочет, чтобы Калининградская область жила хорошо, счастливо и успешно развивалась. Если бы технически было возможно быстро и безболезненно буквам ЭЛЛ отсоединиться от энергокольца, то Калининградская область оказалась бы под ударом, что было бы крайне неприятно России. Но Европа может то, что может. Ей нужен 2025 год. И Россия тоже помнит про 2025 год, потому что рубильник от Калининградской области сейчас частично находится в Литве.

Россия «очень страшно испугалась» всего этого. По-моему, даже Владимир Владимирович подчеркивал, что он «очень боится» такого страшного катаклизма.

— То есть Россия не готова к выходу Прибалтики из БРЭЛЛ и российский эксклав оказывается под ударом?

— Еще раз. Был озвучен 2025 год. Россия начала «бояться до дрожи» заранее. Есть маленький маневр, который толком никто оценить не смог. Калининград является одним из городов, где будет проходить Чемпионат Мира по футболу 2018 года (ЧМ‑2018). Вы бы это связали с кольцом БРЭЛЛ? Я думаю, что нет.





Строительство футбольного стадиона в Калининграде, Фото: wikimedia.org

«Это очень серьезное спортивное мероприятие, и оно обязательно должно быть обеспечено светом в ночное время», — примерно так сказал наш президент. И Калининградская область начала неистово готовиться исключительно к ЧМ‑2018, потому что в Калининграде очень любят футбол. Там практически жить без него не могут, вы не знали?

Соответственно, власти Российской Федерации приняли решение построить в Калининградской области к ЧМ‑2018, и только к нему, 4 новые электростанции (3 газовые и одну угольную), суммарная мощность которых составляет 1 ГВт. Все они войдут в строй в 2018 году, исключительно чтобы футболистам и футбольным фанатам было хорошо. Не подумайте никто ничего плохого…

Если посмотреть статистику, то в 2015 году Калининградская область произвела 6,2 млрд КВт*ч. Уже на тот момент область была энергоизбыточной, общий переток за год лишнего электричества по кольцу составил 1,6 млрд КВт*ч. А сейчас добавляется еще один ГВт установленной мощности, что даст дополнительную генерацию не менее 6 млрд кВт*ч. Рост энергопотребления Калининградской области за последнее десятилетие составляет в среднем 2–4% в год.

Следовательно, с учетом того, что в Калининграде уже работает и что еще добавится, на ближайшие 40 лет, как говорят энергетики, образуется 2‑й запас прочности. И всё это, конечно же, «исключительно из-за ЧМ‑2018».

— На Ваш взгляд, потенциальная угроза энергобезопасности Калининградской области действительно велика?

— Правительство Российской Федерации так считает, оно пошло на все эти затраты не просто так. Построить с нуля 4 электростанции — это недешево. Однако это далеко не всё. К 2020 году в Калининградской области, по планам, будет реконструировано 1,5 тысячи километров линий электропередач (многие из них работают со времен Второй мировой войны), будет построено 300 новых подстанций. Это тоже большие деньги. На реконструкцию электросетей до 2020 года будет потрачен 21 млрд рублей из Госбюджета, не считая строительства электростанций. Причем новые трансформаторы будут стоять там, где их никогда раньше не было: на Куршской косе, которая сейчас запитывается от Литвы, появится 2 новых подстанции. Когда всё будет сделано, буквам БР в составе кольца БРЭЛЛ оставшиеся буквы будут не нужны.

— Могут ли Прибалтийские страны попытаться помешать этим планам, например перекрыв поставки углеводородов в Калининградскую область? Каким образом новые электростанции будут снабжаться сырьем?

— Под Санкт-Петербургом строится завод по сжижению природного газа — это решит вопрос поставок газа.

Так что кто кого будет отключать: Европа Россию в 2025 году или Россия Европу в 2020 году — это большой вопрос.

Как ни странно, этот вопрос упирается в государства под названиями Латвия и Белоруссия. Латвийское газохранилище Инчукалнс является источником поступления газа в Санкт-Петербург и некоторые другие крупные города на западе России. Здесь Россию выручить может только Белоруссия, у которой есть свои подземные хранилища. Эти газохранилища к 2020 году планируется расширить, причем объемы расширения составляют (удивительно, правда?) ровно столько, сколько каждую зиму забирает Россия газа из Инчукалнского газового хранилища.





Инчукалнское газохранилище (Латвия), Фото: RuBaltic.ru

Если планы господина Лукашенко будут реализованы, то к 2020 году газовые хранилища Белоруссии смогут выполнять те же функции, что и газовое хранилище Латвии в Инчукалнсе. Конечно, реализация проекта требует дополнительных финансовых вложений: нужны новые трубопроводы, чтобы перекачивать газ из Белоруссии в регионы Санкт-Петербурга, Пскова и Новгорода. Но не будем забывать, что в политическом решении о выходе Прибалтики из энергокольца БРЭЛЛ запланированной датой остается 2025 год, — следовательно, Россия имеет запас времени, чтобы создать всю необходимую дополнительную газотранспортную инфраструктуру.

Я думаю, здесь всё будет зависеть от того, как будут складываться отношения России не с Прибалтикой, а с Евросоюзом. Министр энергетики России на переговоры о перспективах кольца БРЭЛЛ ездит не в Таллин, Вильнюс или Ригу — он ездит в Брюссель, где принимаются реальные решения.

— Литва активно протестует против строительства БелАЭС. Спасет ли выход из БРЭЛЛ страны Балтии от «недемократической» белорусской электроэнергии?

— Это будет зависеть от того, как будут развиваться события в связи с объединением двух европейских энергосистем. На сегодняшний день очередной скачок цен на 20% на электроэнергию на оптовом рынке Литвы связан с 21‑й по счету аварией на кольце, которое формирует Европейский союз. Кабель из Швеции в Литву лег в декабре 2015 года. Сейчас июль 2017‑го. То есть кабель работает 18 месяцев, и это уже 21‑я авария. Я считаю, что это большой «успех» энергетиков Евросоюза. Думаю, до конца года они успеют сломаться 24 раза, чтобы аварии можно было считать ежемесячными.

— Если всё-таки предположить, что Прибалтика не будет покупать электроэнергию у Белоруссии, то куда будет сбываться электроэнергия с БелАЭС?

— Белоруссия может совершенно спокойно поставлять электроэнергию в Калининградскую область, откуда она будет уходить в Европу.1

Здесь есть сугубо технический момент. Неподалеку от Калининградской области проходит трасса «Северного потока». Она уже проложена, в бетонном коробе на дне моря уже лежит труба. Чтобы обеспечить поставки в Германию еще и электроэнергии, требуется пройти участок от берега Калининградской области до трассы «Северного потока», а дальше кабель совершенно спокойно ложится в тот же короб и выходит на берег Германии.

А Германия, которая желает работать на «зеленой» энергетике, ничего не имеет против того, чтобы откуда-то — незнамо откуда — приходила электроэнергия, вырабатываемая где угодно, но не на территории Германии. Остаются ли вопросы, куда будет уходить электроэнергия с БелАЭС и из России, если она достроит Балтийскую АЭС?





Расположение АЭС относительно границ с соседними государствами, Рис.: belta.by

Удастся ли в таких условиях Прибалтике оставаться без электроэнергии с БелАЭС и России? Не знаю.

Мало того, энергетика ведь штука хитрая. Есть такая страна Финляндия, кабель из которой проложен в Эстонию. Финляндия ежегодно покупает электроэнергию из России с Ленинградской АЭС. С одной стороны, независимая Прибалтика получает из независимой Финляндии независимое электричество. А с другой стороны, определить, финское это электричество или российское, не представляется возможным.

Поломки систем, которые передают электричество из Скандинавии в Прибалтику, неизбежны. Они будут происходить. Чтобы их прекратить, нужны большие деньги. ЕС это понимает и, по-моему, не испытывает особого желания инвестировать.

— Здесь есть противоречие. Вы говорите, что решение о вхождении Прибалтики в энергокольцо ЕС — это решение Брюсселя. Почему же тогда Брюссель не готов профинансировать свое решение?

— Деньги дать — дело нехитрое. Вопрос в том, окупятся они или нет. Если ЕС и Прибалтика хотят, чтобы вакханалия аварий на формируемом ими энергокольце прекратилась, нужны дополнительные инвестиции, причем большие, серьезные инвестиции.

В Европе и в России разное допустимое отклонение параметров электричества в сети, так складывается объективно. Для полной синхронизации этих параметров передающих кабелей недостаточно — нужны специальные вставки постоянного тока.

— Член Комиссии по энергетике литовского Сейма Линас Бальсис в интервью DW сказал, что ЕС будет поставлять в Литву энергию по ценам на 10−15% ниже российских. Как отразится выход Прибалтийских стран из БРЭЛЛ на стоимости электроэнергии для конечного прибалтийского потребителя?

— Сейчас электроэнергия с территории России заходит на северо-восток Эстонии, прокатывается по всей территории Прибалтики и уходит в Калининградскую область, частично — в Белоруссию. Если электричество в Эстонию будет приходить со стороны Финляндии через морские кабели, в Литву — через морской кабель из Швеции и по линиям энергопередач из Польши, это значит, что нужно не только проложить кабели, что уже сделано, не только смонтировать вставки постоянного тока, но еще и построить новые линии электропередач, потому что сейчас точки входа и выхода находятся в новых местах.





ЛЭП, Фото: engineering-tula.ru

Что это значит при капиталистическом ведении хозяйства? Это значит, что под каждую ЛЭП необходимо будет выкупать кусочки территории у того или иного частного владельца.

Система вставок постоянного тока будет стоить около 2,8 млрд евро. Сколько будет стоить новая система ЛЭП, сказать сейчас сложно. Кроме того, нужно построить новые подстанции, трансформаторные узлы. Я думаю, что всё это никто даже не пытался просчитать. Возникает вопрос: каким образом Прибалтика может отработать такие серьезные инвестиции?

В начале июля случилась очередная авария на кабеле, который идет из Швеции, стоимость электроэнергии в Литве увеличилась на 25% в течение недели.

— Если программа по переподключению Прибалтики не будет реализована, означает ли это, что Прибалтийские страны будут продолжать использовать электроэнергию из России и Белоруссии?

— Это зависит от того, что решат Россия и Белоруссия, выгодно ли им будет торговать электроэнергией со странами Прибалтики. К 2020 году Россия и Белоруссия имеют возможность исключить из энергокольца буквы ЭЛЛ, если они будут вести себя так, как сейчас: сопротивляться, кричать, что у нас ток неправильный. России и Белоруссии это просто скучно: потребители маленькие, с непонятными амбициями.

После закрытия советских военных баз и массового отъезда трудоспособного населения в ЕС в трех Прибалтийских странах набирается около 4 миллионов жителей. Вот и представьте: такое число потребителей, при отсутствии крупных производств, интересно для России и Белоруссии? Что такое 4 миллиона для России? 2 района в Москве? Межгосударственные переговоры на уровне одного большого города? Так ли это интересно?

Значительнее интереснее вести переговоры с Польшей, Германией — они более серьезные потребители и деньги считать умеют.

Прибалтийским государствам предстоит самим делать свой выбор. Либо в угоду политическим антироссийским амбициям выходить из состава энергокольца БРЭЛЛ, которое работает без аварий, стабильно и предсказуемо, не требуя многомиллионных инвестиций. Такой выход потребует огромных по масштабам Прибалтики инвестиций, возврат которых ляжет на плечи и кошельки оставшегося населения. Либо, напротив, возвращаться к добрососедским, прогнозируемым отношениям с Россией, которая вполне способна предложить и всей Европе, и Прибалтике в частности немало обоюдовыгодных проектов, в том числе и в энергетике.

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