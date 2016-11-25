Прибалтийские политики попались в ловушку холодной войны

Прибалтийский политический истеблишмент опасается вновь избранного президента США Дональда Трампа. Дело, даже не в возможной необходимости больших трат на оборону. Напомню, в ходе предвыборной кампании Трамп заявил, что США не готовы тратить для обороны своих союзников по альянсу сверхнормы. Дело в том, что прибалтийские политики не хотят налаживания отношений с Россией. Многие из них построили свою карьеру на русофобии и теперь просто опасаются за свои «тёплые места». Страх потери власти заставляет «европейских» политиков закручивать гайки, в особенности это касается русскоязычного населения, в коем они видят себе главную угрозу. Под раздачу попадают даже благотворительные организации, причём поводы для репрессий порой переходят все логические границы. Так, например, латвийские власти объявили благотворительную организацию вне закона за празднование её членами российских праздников. Трудно представить, чтобы в Европе преследовали людей за подобное, но у латвийских властей свои понятия о свободе.



Что удивительно, в это время в Таллине хотят установить памятник Герою Советского Союза Арнольду Мери, передает портал BaltNews.

Ещё одной отличительной особенностью Латвии в общем европейском доме является преследование по языковому признаку. Учителей русскоязычных школ в скором времени обяжут знать латышский язык на уровне «носителей». Сейчас учителя обязаны знать латышский на уровне «профессионального владения». Помимо ужесточения требований к преподаванию на русском, власти зачастую не выдают лицензии русскоязычным школам. По мнению властей, только преподавая на латышском языке можно воспитать настоящего патриота.

Лично мне сразу вспоминается методика воспитания украинских патриотов. По данной методике вырастают патриоты-показушники, которые вместо развития своего края гордятся символами, а при первой возможности уезжают за рубеж гордиться Родиной на расстоянии.





Ну и, конечно, никуда не делась извечная проблема Прибалтики – так называемая интеграционная политика. На деле мнимая интеграция оказывается дискриминацией, например, в Латвии живёт 200 тысяч человек с паспортами неграждан, более того их дети после рождения тоже не становятся гражданами Латвии, что беспрецедентный в мировой практике случай.





Таким образом, урезая в правах русскоязычное население, прибалтийские политики строят свою карьеру. Зачастую карьера такого условного политика держится только на двух опорах: русофобии и вере в североатлантический альянс.

В 21 веке это, по меньшей мере, недальновидно. Куда приведут свои страны политики, которые соглашаются быть по чужой указке буфером между Россией и Европой? В Германии и Франции в последнее время всё активнее обсуждают проект создания «европейской армии». Что будет, если прибалтийским атлантистам не найдётся места в новом военном объединении? Выдержит ли их карьера только одну опору в лице русофобии?

Прибалтийские политики приняли западные правила гибридной войны против России, но ещё пока не поняли, что они в этой игре лишь разменные монеты.

Автор: Илья Новицкий

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