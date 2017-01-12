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опубликовано редакцией на Переводике 12.01.17 16:11 скаут: Miroslav;

Ссылка на оригинал НАТО — странам Прибалтики: С русскими воевать не хотите? Мы вас заставим! BaltNews.lv регулярно — по нескольку раз в день — публикует западные «страшилки» о российской угрозе странам Прибалтики. Пожалуй, стоит дать слово и противоположной медиастороне. Обозреватель «Косомольской правды» Галина Сапожникова написала о том, зачем Североатлантический альянс нашпиговывает Литву, Латвию и Эстонию солдатами и военной техникой. B реальности эта война существует только на бумаге, пишет Галина Сапожникова в «КП». Все вроде бы к ней готовятся, но на самом деле прекрасно понимают, что войны не будет. Происходит странное: скоро год, как меня в редакции просят написать о войне, к которой готовятся в Прибалтике, — а я все отлыниваю, хотя, казалось бы, сложного ничего нет. Открой интернет и переписывай заголовки: «Россия придет к нам с войной, потому что этого хочет», «В Балтии грядет повторение 1940 года», «Балтия — плацдарм в случае военного конфликта России и Запада»… Я послушно еду в Таллин, в котором прожила много лет, чтобы поймать военный дух, вспоминая фильм «Вариант «Омега», который как раз там и снимался. И каждый раз возвращаюсь с одним и тем же ответом: войной и не пахнет. Как же так?— изумляются коллеги. Вон в Эстонии объявили, что будут для армейских нужд конфисковывать автомобили. А в Литве провели партизанские учения. А в Латвии начали перекличку армейского персонала! Госсекретарь минобороны Янис Гарисонс с гордостью рассказал вместе с 20 добровольцами лично собирается оборонять здание, в котором сидит, и даже держит для этого в сейфе винтовку!

Все так: у меня и у самой папка с «предвоенными» файлами скоро взорвет монитор. В ней даже есть один эстонский фильм, который так и называется: «Если завтра начнется война». Перлы экс-командующего вооруженными силами Эстонии, бывшего советского танкиста Антса Лаанеотса («Нет сомнения, что у русских есть планы завоевать Прибалтику. За нашей восточной границей находится враждебное по отношению к Западу государство, задача которого — восстановить контроль над постсоветским пространством») — ничто в сравнении с практическими советами о том, какое следует выбрать топливо, когда эстонцам придется на яхтах утекать в Швецию с Финляндией… «Все дело в том, что в реальности эта война существует только на бумаге. Все вроде бы к ней готовятся, но на самом деле прекрасно понимают, что войны не будет: что Россия на Прибалтику не нападет, а НАТО не станет рисковать будущим планеты из-за коллективного «пригорода Санкт-Петербурга», — сочиняю я умное письмо коллегам. Да?— переспрашивают они. И показывает свежие фотографии, на которых американские танки в немецком порту Бремерхафен выстраиваются в колонны длиной 14 километров, дабы взять курс на Польшу и Прибалтику… …И я понимаю, что отвертеться не удастся. Что все-таки придется садиться за стол и последовательно отвечать на вопросы о том, почему в Латвии, Эстонии и Литве готовятся к войне, с кем и сколько времени собираются воевать и как относятся к новым «освободителям» — солдатам НАТО, которые прибыли на поле битвы заблаговременно.

Мертвый сезон Чтобы составить карту дислокации натовских подразделений в Прибалтике, шпионом быть необязательно. В нескольких минутах ходьбы от моего таллинского дома есть, например, самая настоящая база НАТО — киберцентр, возле которого находится стоянка антикварной военной техники: санитарные машины и полевые кухни примерно тридцатилетнего возраста, которые уже явно где-то повоевали. Эти машины там поставили еще пару лет назад, и с тех пор они, никуда оттуда не выезжая, работают телевизионной картинкой, когда СМИ — как европейским, так и российским — надо показать, как в Эстонии готовятся к войне. Объясняется все до банального просто: эту технику новые «старшие братья» втюхали по сходной цене своим младшим товарищам по коалиции. А те радостно ее и купили, приписав по пути пару нулей в свою пользу. Современная техника на улицах Таллина тоже есть: лично видела, как к отелю «Олимпия» бодро подъехала бээмпэшка, из которой вылез солдат с немецким флажком на рукаве и потопал в бар. В маленьком городе все всё знают: что натовские летчики из Германии любят вечерами пропустить бокальчик в «Рэдиссоне», что французов следует искать в «Меритоне» — по субботам их коллективно водят в СПА, а британцы обслуживаются в поликлинике района Мустамяэ, где находится еще одна военная база. Но это все! Никаких других следов «предвоенного духа» нет, даром что ключи от города по давней традиции были отданы захватчикам без боя. Как выглядит американская свобода А если предположить, что нам намеренно притупляют бдительность? Что на самом деле солдаты НАТО сидят на своих базах в позиции «К бою!» и готовятся выдвинуться в сторону России? Еще месяц назад я бы сделала так: поехала на электричке в главный натовский рассадник — крошечный городок Тапа, который меняет армии, как одежку, и написала бы материал о том, что советские солдаты, которые были там расквартированы целых пятьдесят лет, никогда не отрабатывали уличные бои средь бела дня и детских площадок. А натовцы делают это регулярно, без извинений и экивоков. Рассказала бы о том, как им там скучно — из развлечений в семитысячном городе только вечерний клуб, работающий по выходным, кинотеатр да окошко для раздачи пиццы. Зашла бы в бар, в котором они зажигают с местными девушками, причем на русском языке — потому как на базе НАТО в эстонском городе Тапа с Россией готовятся воевать бывшие казахстанские немцы. Чтобы составить карту дислокации натовских подразделений в Прибалтике, шпионом быть необязательно. Собственно говоря, я так и сделала. Но то, что увидела там, не расскажу — после того, как железнодорожник из Елгавы Александр Красноперов угодил в тюрьму по подозрению в шпионаже, сделав селфи на фоне танков. Зачем рисковать в эпоху международно-демократического маразма, если существует Инстаграм, где есть все: имена, пароли, явки… Вот, например, служит в городе Тапа солдат Джо Шмитт — он фотографируется на фоне эстонской военной машины с номером 76 EKS. А Джастин Дакота Уолкер в выходные посещает музей КГБ в отеле «Виру». А Кларк Кернер, судя по всему, является танкистом. «Показываю эстонским детям, как выглядит американская свобода», — горделиво подписывает он фото себя любимого на фоне бронемашины. Но весь этот улов, согласимся, на предвоенную сенсацию не тянет — хоть вдоль ты эту Прибалтику прокопай, хоть поперек. Будто бы пунктик со словом «война», около которого уже поставлена галочка, существует в чьих-то чужих виртуально-абстрактных планах. Но не в реальных. «Русский народов защита сила» Вот бы в них заглянуть! И выяснить наконец: в кого хотят заставить стрелять новых «оккупантов»? Осенью прошлого года в Риге случилась роскошная история: пьяные британцы избили латыша Акселя Айзкалнса, заподозрив в нем русского — о чем немедленно написала газета «Таймс». И теперь этот бедный парень не знает, как доказать миру, что он латыш и что морду бить следовало вовсе не ему. Не стоит думать, что британские солдаты ошиблись по пьяни. Они как-никак являются «объектом информационного воздействия» — то есть читают английские газеты и книги. Например, произведение бывшего заместителя верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Ричарда Ширреффа: «2017. Война с Россией». Бестселлером бредовая книга британского генерала явно не станет… Я эту книжку тоже купила, поддавшись моде, хотя освоить 436 страниц феерического бреда было непросто. Фабула такова: новый президент США решил вооружить Украину супероборудованием и развернул там американский военный контингент. В ответ на это Россия решила завоевать Прибалтику. Случилось это 14 мая 2017 года. Имена главных героев этого произведения уже сейчас можно вбивать в гранит: Вронский! Брежнева! Киркоров! Не тот, который поет, — у Шериффа это целый генерал-лейтенант! В общем, пригодилось все, что автор когда-либо читал о России в Google. Или слышал. Итак: «Толпа «неграждан», вдохновленная передачами подконтрольного Кремлю русскоязычного ТВ, марширует к советскому монументу свободы. Туда же стекаются подготовленные генералом Вронским провокаторы из организации, которая называется (дословно. — Г. С.) «Русский народов Защита Сила» (РНЗС). Аэропорты Таллина, Риги и Вильнюса захвачены русскими. Американские генералы думают, как доложить об этом своему верховному главнокомандующему». Вернее, СВОЕЙ! В этом месте сюжет спотыкается о реальный ужас, потому что там написано: «МАДАМ ПРЕЗИДЕНТ»!!! Бедного писателя в этот момент даже жалко — поспешил с изданием книги и так прокололся… Но продолжим. В это же время в Москве, в Центре национальной обороны, происходит следующее: «На больших телеэкранах русские танки и солдаты двигались по улицам Эстонии, Латвии и Литвы и на них смотрели толпы шокированных горожан. Генерал-лейтенант сделал глубокий вздох и начал: «Владимир Владимирович, вооруженные силы российской армии одержали полную победу. Благодаря успешной операции maskirovka целостность латвийского государства сдулась, как шарик. Наше счастье, что НАТО не разместило там хорошо вооруженные силы на постоянной основе». Вот она, фраза, ради которой сочинялся этот труд! Месседж явно адресован руководству НАТО: если в срочном порядке не разместить в Прибалтике «хорошо вооруженные силы на постоянной основе» — всем каюк… Закончится, впрочем, все хорошо, как в американском кино: с неба посыплются американские зеленые береты и всех спасут… Изображая жертву Резюмируем. Три республики, которые все последние 25 лет пытались заставить планету вертеться в обратную сторону, уверяя себя и окружающих, что дружба с заокеанским партнером выгоднее хороших отношений с ближайшим соседом, внезапно обнаружили, что никому не нужны. И, стараясь обратить на себя внимание, назначили себя жертвой. С чем мы в действительности имеем дело в Прибалтике? Во-первых, с имитацией войны, обставленной декорациями из провинциального театра, но в понимании народа пока еще не совсем реальной. Именно поэтому время от времени из рукавов фокусников вытаскиваются заготовленные страшилки о неизбежном нападении России. Обратите внимание, кстати, что транслируются они исключительно на языках титульных наций. На военные сборы обладателей российского гражданства и паспортов неграждан, коих там несколько сотен тысяч, не зовут — то есть в случае военного конфликта русские станут безоружными заложниками ситуации. Во-вторых, с конкуренцией: в каждой из этих стран вам с пеной у рта будут доказывать, что Россия начнет захват именно с них — с эстонской Нарвы, латвийской Латгалии или Литвы, граничащей с Калининградской областью. Это еще не все: свое право быть захваченной Россией теперь отчаянно отстаивает и Польша. Это вообще носит характер какой-то эпидемии — Швеция готовится оборонять от русских остров Готланд, Финляндия присматривается к владельцам дач, на которых потенциально могут прятаться «вежливые люди». Интересно, что военная истерика не мешает всем этим странам спокойно зарабатывать на новогоднем туризме… В третьих, с бизнесом на войне: на ржавой военной технике и списанном у «ветеранов НАТО» вооружении можно неплохо заработать — как это недавно сделала Латвия, купившая у британцев устаревшую бронетехнику и списавшая под этот проект лишние 200 миллионов евро. Форпост по сговору …Вот вроде бы все я аргументированно излагаю, а в душе сомнения: в 1939 году в вероятность войны в Европе тоже никто не верил, а она пришла. То ли мы слепы и не желаем видеть очевидное, то ли сами участвуем в кукольном спектакле, где все декорации картонные? Прокомментировать ситуацию согласился член таллинского горсобрания, правозащитник и политик Алексей Семенов. — Ощущение у вас правильное. Любой нормальный человек понимает, что Прибалтика России не нужна ни в каком отношении. На вторичную ее индустриализацию Россия еще раз не пойдет. Одно дело — речи, которые произносят местные элиты, а другое — нормальное состояние общества, в котором нет ни малейшего ожидания угрозы. Есть сформированное западными медиа мнение, что Россия — это экзистенциальный враг европейской цивилизации, к которой страны Прибалтики стараются себя причислять. — А для чего тогда выстраивают эти декорации со списанной техникой и прогоном танков через всю Европу? — Чтобы продемонстрировать преданность начальству в Вашингтоне и Брюсселе. Такова генеральная линия. Понятно, для чего это нужно представителям местной элиты: европейские субсидии для новых членов ЕС скоро закончатся, надо зарабатывать на другом — демонстрировать атлантическую солидарность и преподносить себя форпостом. Журналисты эту элиту обслуживают и потому подпевают. — А мы с вами не занимаемся самообманом: военная техника на территорию Прибалтики пришла, солдаты переброшены, ротация происходит на регулярной основе. Может быть, на самом деле все готово к войне, а мы просто не хотим это признавать? — Достаточно посмотреть на карту, чтобы понять, что для военного плацдарма Прибалтика — место крайне неудачное, это вам подтвердит любой военный аналитик. Ее совершенно невозможно ни оборонять, ни снабжать. Балтийские страны — это фигуры, которые можно смахнуть со стола. «Блокированные фигуры», как говорят в шахматах. — Но почему в эту театральщину все в Европе верят? — С одной стороны, это общая русофобская традиция, с другой — расчет: НАТО недофинансируется, армия развалилась еще 25 лет назад, когда стало ясно, что войны с Советским Союзом не будет. Для того, чтобы эту армию восстановить, нужен мотив. Значит, следует придумать врага. Ну не с Китаем же им воевать! Россия на эту роль подходит лучше. — А режиссеров этой драмы не подведет массовка, поверив в сценарий? — Может. Но если они сорвутся самопроизвольно, без команды «фас», то их точно никто защищать не станет. Кто скажет «фас»? Главный вопрос: кто эту команду отдаст — уходящий президент Обама, который под самый занавес отправил в Европу новую порцию танков, или приходящий президент Трамп, для которого этот суетливый марш-бросок станет самой первой головной болью? Что с этими 4 тысячами командированных американских солдат делать, если обещано ни в какие военные авантюры за рубежом Америку больше не вмешивать? Возвращать обратно в их арканзасы и оклахомы? Это не гуд: это не лучшим образом повлияет на армейский дух и общеамериканский имидж. Оставлять на жительство в местах временной дислокации? Тоже не вариант: солдаты, заряженные на войну, за ее неимением могут организовать ее сами — как чеховское ружье, которое в конце пьесы должно обязательно выстрелить. Актеры пошили платья и потратились на макияж. Им хочется хлеба и зрелищ. Они не знают самого главного: враг на этот спектакль не явится… статью прочитали: 62 человек Комментарии Материалы по теме - Эй, НАТО, так кто ты – стальная птичка или просто «утка»? Ну, здравствуйте, приехали, а если быть точнее, то прилетели. НАТО, ау! Это что вообще было? Теперь еще и в Альянсе есть смертники? Я, конечно, понимаю, дурной пример заразителен, но чтобы настолько… читали: 11560 , обсуждали: 3 читать далее - О, Боже, Латвия нас раскусила! Помните, не так давно Литва истерила по поводу кранов российского производства, с которых наша страна якобы получает всю необходимую информацию о НАТО, телодвижениях его военной техники – уж очень много подозрительных совпадений. читали: 12538 , обсуждали: 3 читать далее Эксклюзив Spiegel online - Европа боится восточного курса Эрдогана Террористический акт в Стамбуле снова наглядно демонстрирует внутренний раскол в Турции. 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