опубликовано редакцией на Переводике 30.01.17 18:30 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “Telegraph”,

"Russia is targeting French, Dutch and German elections with fake news, EU task force warns" Великобритания - 24 января 2017 г. Россия атакует французские, голландские и германские выборы фальшивыми новостями, предупреждает целевая группа ЕС Дезинформация - это "военное средство" для Кремля, предупреждает источник в целевой группе ЕС "East StratCom". Фото: Саша Мордовец/Getty Images Джастин Хагглер в Берлине и Роланд Олифант Россия стремится повлиять на результат нескольких ключевых выборов в европейских странах в этом году посредством фальшивых новостей, предупреждает специальная целевая группа, созданная Европейским Союзом. ЕС, по сообщениям, выделяет больше финансовых средств своей целевой группе East StratCom, чтобы противодействовать дезинформации в условиях опасений, что Россия нацелится на выборы во Франции, Германии и Нидерландах. "Существует огромная, масштабная, по крайней мере частично организованная кампания дезинформации против ЕС, его политиков и его принципов", - сказал германскому журналу "Шпигель" источник, близкий к целевой группе. "Весьма вероятно", что Россия попытается повлиять на европейские выборы, "как она это сделала в США", сказал источник. Главной мишенью является Ангела Меркель, которая подвергается "бомбардировке" фальшивыми новостями из-за ее политики в отношении беженцев и поддержки экономических санкций против России. Дезинформация является "частью государственной политики" и "военным средством" для Кремля". В докладе американских разведывательных служб ранее в этом месяце было установлено, что Владимир Путин лично "приказал провести кампанию влияния, нацеленную на президентские выборы". Германский канцлер Ангела Меркель. Фото: REX/Shutterstock/Patric Fouad Немецкая разведка предупредила в прошлом году, что российские хакеры могут попытаться повлиять на выборы в стране в сентябре. Но теперь усиливаются опасения в связи с воздействием фальшивых новостей, после того, как распространилась совершенно фальшивая история, утверждавшая, что старейшая церковь Германии была сожжена 1000 мусульман, скандировавших "Аллаху Акбар". Группа East StratCom, созданная Европейским Союзом в 2015 году для противодействия российской пропаганде и дезинформации, говорит, что она уже обнаружила свидетельства массированной кампании распространения фальшивых новостей, нацеленной на европейские страны. Эксперты группы обнаружили более 2500 примеров "сообщений, напрямую противоречащих публичным фактам" на 18 различных языках всего за 15 месяцев. Эти сообщения повторялись ежедневно и воспроизводились на многих языках. Фальшивые новости, обнаруженные целевой группой, варьируются от теорий заговора в отношении того, кто сбил самолет МН17 над Украиной, до утверждений, что ЕС планирует запретить снеговики как "расистские". Они также включают фальшивую террористическую видеозапись, угрожавшую атаками в Нидерландах, если страна поддержит соглашение ЕС об ассоциации с Украиной. Россию обвиняли в запуске "кампании влияния", чтобы помочь Дональду Трампу победить Хилари Клинтон на выборах в США в 2016 году "Нет никаких сомнений, что про-кремлевская кампания дезинформации является хорошо организованной стратегией", - утверждает целевая группа, входящая в Европейскую службу по внешним делам (EEAS), дипломатическую службу ЕС, на своем веб-сайте.

"Целью этой кампании дезинформации является ослабление и дестабилизация Запада посредством использования существующих разногласий или создания искусственных новых. "Часто применяется откровенная ложь с целью очернения конкретного человека, политической группы или правительства. "Другой стратегией является распространение как можно большего количества противоречивой информации, чтобы убедить публику, что есть так много версий событий, что невозможно установить правду". Джеймс Клаппер, директор национальной разведки США, сказал, что только самые высокопоставленные российские чиновники могли дать разрешение на кражу данных и утечки, которые имели место во время выборов 2016 года. Фото: Andrew Harrer/ © 2017 Bloomberg Finance LP Чешская контрразведка сказала в докладе 2015 года, что целью кремлевской дезинформации является "ослабление воли общества к сопротивлению или к конфликту". Большая часть российской дезинформации в ЕС распространяется "внутренними действующими лицами", которые независимо повторяют темы для обсуждения, которые сначала появляются в российских государственных новостных изданиях, потому что это подходит им с идеологической точки зрения, сказал Якуб Янда, заместитель директора центра "Европейские ценности" в Праге, который отслеживает подозрительную российскую дезинформирующую деятельность и тесно сотрудничает с целевой группой ЕС. Он выделил Милоша Земана, президента-евроскептика Чешской Республики, как пример высокопоставленного европейского политика, который "копипастит российскую пропаганду и помогает российской внешней политике, повторяя ее основные тезисы по Сирии и Украине". Европейская служба по внешним делам, согласно сообщениям, перераспределяет средства группе East StratCom для отражения угрозы из своего существущего бюджета после того, как страны-члены ЕС не поддержали предложение увеличить ее финансирование на 800000 евро (689000 фунтов) в прошлом году. Представитель Европейской службы по внешним делам сказал, что финансирование является частью "общей реорганизации бюджета". Пять видов фальшивых новостей Сообщения, относящиеся к фальшивым новостям, можно в целом поделить на пять категорий, в то время как эксперты пытаются разработать метод предупреждения читателей о том, с чем они, возможно, сталкиваются. 1. Намеренно вводящие в заблуждение Это новостные сообщения, созданные полностью для обмана читателей. Выборы 2016 года были полны примерами, когда утверждалось, что "знаменитость икс поддержала Дональда Трампа", в то время как это было неправдой. 2. Шутки, принимаемые за правду Такие юмористические сайты как Onion или Daily Mash представляют фальшивые новостные сообщения для высмеивания СМИ. Проблемы могут возникнуть, когда читатели видят это сообщение вне контекста и делятся им с другими людьми. 3. Масштабные фальшивки Неправда, которую затем честно сообщают авторитетные новостные источники. Недавним примером является сообщение, что основатель пива Corona сделал всех жителей своей родной деревни миллионерами в своем завещании. 4. Тенденциозная подача реальных фактов Выборочно подобранные, но правдивые элементы сообщения, скомпанованные, чтобы соответствовать каким-то целям. Одним из самых распространенных примеров этого являются продвигаемые пиарщиками сообщения по теме науки или питания, такие как "продукт икс, который вы считали вредным, на самом деле полезен для вас". 5. Сообщения, в которых "правда" является спорной По таким вопросам, в которых сталкиваются идеологии или мнения - например, территориальные конфликты - иногда не существует базовых параметров для правды. Журналисты могут быть неосознанно пристрастными или казаться таковыми. Сноска: Обнаружение обмана в новостях, университет Западного Онтарио

