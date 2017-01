архив



опубликовано редакцией на Переводике 10.01.17 16:26 скаут: Memento Mori;

Ссылка на оригинал «Медуза» пишет доказательства Тем удивительней стала реакция российского (?) издания «Медуза», которое попыталось хоть как-то восстановить репутацию спецслужб США в своем тексте « Пять главных вопросов к докладу разведки США о русских хакерах ».



Переворачивая уже всем известные факты, «Медуза» рассчитывает на неграмотность своих читателей, полагая, что им поверят «на слово» и никто не станет переводить первоисточник.

Между тем репутация «Медузы» буквально заставляет перепроверять каждую букву, каждое слово. Но в данном случае неприкрытая ложь бросается прямо в глаза. Приведем всего один очевидный пример.



Вот один из абзацев статьи «Медузы»



Что написано в закрытой части доклада, неизвестно, но по косвенным данным можно судить, что какие-то доказательства там все же имеются. Так, избранный президент США Дональд Трамп, увидев полный доклад, впервые открыто признал: Россия может быть причастна ко взлому компьютеров Демократической партии.

Ссылка на статью nytimes вроде бы должна подтвердить слова «Медузы», но… открываем статью «Donald Trump’s Statement After Intelligence Briefing on Hacking» и читаем, что после того, как избранный президент Дональд Трамп встретился с разведслужбами и заслушал краткую информацию о кибератак против Соединенных Штатов, его сотрудники (а не он сам) опубликовали заявление, в котором ни слова не говорится о том, что он увидел хоть какие-то доказательства. Единственное упоминание России в этом заявлении выглядело так:



While Russia, China, other countries, outside groups and people are consistently trying to break through the cyber infrastructure of our governmental institutions…



Пока Россия, Китай, другие страны, внешние группы и люди пытаются прорваться через кибер-инфраструктуры наших государственных учреждений, предприятий и организаций…



Так что же признали сотрудники Трампа: что какие-то неустановленные хакеры пытаются проникнуть в «кибер инфраструктуру»?



Сам же Трамп в своем Twitter говорит о том, что он вообще сомневается в том, что сервера были взломаны.



Это наглядный пример того, как «Медуза» рассматривает лишь выгодные спецслужбам США версии, не пытаясь разобраться в действительности и предлагая откорректированную информацию. Правда «Медузу» не интересует.



Как говорили римляне, «Медуза» опять «manifestus mendacii» (изобличена во лжи)



