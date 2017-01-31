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опубликовано редакцией на Переводике 31.01.17 09:09
скаут: Андрей Яшник;
 
 

Д. Трамп и его социализм в отдельных Соединённых Штатах Америки

 

   Выборы прошли.  По их поводу много восхищающихся, недоумевающих и противящихся.  Однако необходимо понимать, что проведение выборов – это работа по выполнению чьего-то  заказа. Общепринятая норма. Кого -  не знаю. Некоего «мирового правительства», которое по своей сути тоже неоднородно, имеются различные группировки со своими интересами.  О нём всё – дальше читайте в Интернете. Лучше приведём пример деятельности некоего мирового правительства применительно к состоявшимся в ноябре 2016 г. выборам президента в США. Каким образом? Так как написал автор ещё в 2013г. в статье «Элита, экономика и демократия» http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/12569.html. «Мы  (вставка -  избиратели, наблюдатели, зрители) видим собственно только сцену, на которой развивается драма, но не видим тех, кто пишет сценарий драмы и кто её ставит. Можно только косвенно определить в процессе самого действия драмы отрывочные представления о замыслах автора(ов) о дальнейших путях развития.»  Все видели первое действие драмы. Кто писал сценарий драмы и почему он был таков? Воспользуемся  всего одной цифрой.

   До начала выборов правительству (назовём его мировому), которое правит над всеми в США безусловно было известно, что средняя заработная плата в США по уровню покупательной способности находится на уровне  конца пятидесятых – шестидесятых годов прошлого века.  Известный российский экономист М. Л. Хазин приводит в своих выступлениях утверждает, что на уровне   1958 г. (  http://mikhail-khazin.ru/na-drugih-kanalah/hazin-500-letnyaya-ponyatnaya-model-razvitiya-neozhidanno-zakonchilas/ ). Видимо это правительство на примерах истории чему-то научилось.  При дальнейшем снижении этого показателя возможна в стране ситуация, когда   «… низы не захотят так жить». Поэтому  чтобы такая ситуация не возникала необходимо изменить продолжение этой фразы, а именно  «…верхи должны править».  Решение – необходимо заняться экономическими проблемами внутри США – помочь «низам» . При этом внутри остаются две партии с мощным финансовым и электоральным потенциалом, и каждая желает победить на выборах.

Тем не менее, для каждого, кто занимался выборами, далее следует классический вариант – «трёхходовка».  В США выборы проходят между двумя кандидатами:  а) выбираются два кандидатов  с абсолютно разными семейными ценностями и один из которых сторонник развития внутренней экономики - в  США высокий культ семьи, а развитие внутренней экономики – это повышение заработной платы,  б) закон о выборах в США – его комментировать не будем. Там широко применяется , как утверждал один американец – «голосуют кладбищами».  в) за неделю, полторы  до выборов сообщается о неких незаконных действиях одного из кандидатов, например,  в виде 600 тыс. писем и, вдобавок, возбуждается уголовное дело против этого кандидата, неприемлемого для  мирового правительства. Прочитать 600 тыс. писем за оставшееся время не возможно, тем более опровергнуть это в суде так же не возможно.  Однако шум пошел.  Результат – выбрали того, который должен заставить «…верхи править».  По сценарию, поигравший кандидат сразу признаёт победу соперника.    Первая часть драмы,  поставленной по сценарию (по мнению автора ) «написанному»  мировым правительством закончилась. Каковы  его дальнейшие замыслы – посмотрим.  Вторая часть – это провозглашение иннаугурационной речи – ею и воспользуемся (входит она в сценарий или нет – неизвестно).

     Какую цель ставит сам Д. Трамп?  Возьмём из его иннаугурационной речи: «Очень долго небольшая группа в столице наслаждалась всеми бонусами, а люди платили за это цену. Вашингтон расцветал, но не делился с народом своими богатствами. Процветали политики, но рабочие места сокращались и заводы закрывались. Высшие классы защищали себя, а не граждан нашей страны. И их победы не были вашими победами, их триумфы не были вашими. И пока они праздновали здесь, в столице, вам мало что было праздновать, всем семьям, которые страдали по этой стране. Все это изменится с этого дня. Именно здесь. Ибо этот момент - ваш момент. Он принадлежит вам. Он принадлежит всем, кто пришел сюда, и всем, кто смотрит нас по всей Америке. Это ваш день. Это ваш праздник. И эти США - ваша страна.

С этого дня Америка будет, прежде всего. Америка прежде всего. Каждое решение, о торговле, о налогах, об иммиграции, об иностранных делах, будет сделано в пользу американских рабочих и американских семей».

http://khazin.ru/articles/155-otstavki-i-naznachenija/29160-inauguratsionnaja-rech-donalda-osvoboditelja

   Что дальше по сценарию нам неизвестно, но попробуем спрогнозировать сценарий развития ситуации, опираясь на «Основы теории экономических систем»  Издательство LAP LAMBERT Academic Publishing

(2014-10-21) - ISBN-13: 978-3-659-60735-6

https://www.ljubljuknigi.ru

  и книгу «Проблемы федерализма и пути их решения (идеология, религия, экономика)»

https://ridero.ru/books/problemy_federalizma_i_puti_ikh_resheniya/.  Известна ли эта теория Президенту Д. Трампу  – нет, в США она не издана, да и в России её  экономисты не читают.  Поэтому всё будет зависеть от его интеллектуального уровня. А мировому правительству? Тоже нет. Оно не представляет теорию экономических систем, а возможно представляет свыше 50 так называемых экономических теорий,  которые опираются на набор слов: производство, распределение, обмен и потребление.

  Тем не менее других материалов, на которые можно было бы опереться, у нас нет.  Идёт подготовка  следующей сцены – расстановка декораций и подбор актёров в нашей, в хорошем смысле слова, интерпретации. Из представленных работ следует, что выбор у Д. Трампа не большой. Необходимо определиться с экономическими платформами на одной из которых ему придется реализовывать свои цели. Это экономическая платформа А. Смита и экономическая платформа В. И. Ленина. Других   платформ нет. Остальное - это опции на этих платформах -  структуры различные. Практически же осталась одна платформа.  Сейчас экономика США базируется на платформе А. Смита, которая и «довела экономику США до жизни такой».

 Не надо забывать – с какой целью пришел Д. Трамп – поднять жизненный уровень американцев. Он у них отстаёт на ЧЕТЫРЕ ДЕСЯТКА ЛЕТ! Поэтому темпы роста должны быть в разы больше чем сейчас.  Цели, которые могут быть реализованы на этих платформах, наиболее полно определил И. В. Сталин в форме законов   в работе “Экономические проблемы социализма в СССР” как цели капитализма и цели социализма, а именно:

Существенные черты и требования основного экономического закона социализма можно было бы сформулировать примерно таким образом: обеспечение максимального удовлетворения постоянно растущих материальных и культурных потребностей всего общества путем непрерывного роста и совершенствования социалистического производства на базе высшей техники”.

Главные черты и требования основного экономического закона современного капитализма можно было бы сформулировать примерно таким образом: обеспечение максимальной капиталистической прибыли путем эксплуатации, разорения и обнищания большинства населения данной страны, путем закабаления и систематического ограбления народов других стран, особенно отсталых стран, наконец, путем войн и милитаризации народного хозяйства, используемых для обеспечения наивысших прибылей”.

 

 Не трудно видеть, что сравнивая цели, которые провозгласил Д. Трамп в своей речи и цели которые могут быть реализованы на одной из двух платформ – это экономическая платформа В. И. Ленина. При этом в качестве «управления 2»  в её структуре экономики, которое у В. И. Ленина выполняла ВКП(б) (за Д.Трампом нет партии профессионалов, которая была у В. И. Ленина) может выполнять национальная элита. Как это было в странах АТР.

  Правильно ли выберет экономическую платформу Д. Трамп?  Сейчас идёт подбор актёров. Проблема состоит в том, что если он выберет платформу А. Смита, то поставленных целей не добьётся. В. И. Ленин находясь в существенно худших условиях своей цели добился  - из разваливающегося государства за четыре года (весна 1918 г. – «Очередные задачи советской власти» -  конец 1922 г. – создание СССР)  создал новое государство.

 PS.  Иногда можно слышать, что Д. Трамп предлагает национал-социализм. Это не так. Вот выдержка из его речи:   «Мы хотим установить хорошие отношения с другими странами мира. Но так мы делаем, понимая, что право каждой нации - заботиться, прежде всего, о собственном интересе. Мы не хотим навязывать наш образ жизни никому, но пусть он сияет как пример. Мы будем сиять. И каждый сможет брать с нас пример».

 

  Вместо заключения – будем наблюдать следующие сцены драмы – сценарий нам не известен. Посмотрим, по какому пути пойдёт Д. Трамп.

 

   Андрей Яшник

 

 

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