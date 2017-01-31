Д. Трамп и его социализм в отдельных Соединённых Штатах Америки

Выборы прошли. По их поводу много восхищающихся, недоумевающих и противящихся. Однако необходимо понимать, что проведение выборов – это работа по выполнению чьего-то заказа. Общепринятая норма. Кого - не знаю. Некоего «мирового правительства», которое по своей сути тоже неоднородно, имеются различные группировки со своими интересами. О нём всё – дальше читайте в Интернете. Лучше приведём пример деятельности некоего мирового правительства применительно к состоявшимся в ноябре 2016 г. выборам президента в США. Каким образом? Так как написал автор ещё в 2013г. в статье «Элита, экономика и демократия» http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/12569.html. « Мы (вставка - избиратели, наблюдатели, зрители) видим собственно только сцену, на которой развивается драма, но не видим тех, кто пишет сценарий драмы и кто её ставит. Можно только косвенно определить в процессе самого действия драмы отрывочные представления о замыслах автора(ов) о дальнейших путях развития.» Все видели первое действие драмы. Кто писал сценарий драмы и почему он был таков? Воспользуемся всего одной цифрой.

До начала выборов правительству (назовём его мировому), которое правит над всеми в США безусловно было известно, что средняя заработная плата в США по уровню покупательной способности находится на уровне конца пятидесятых – шестидесятых годов прошлого века. Известный российский экономист М. Л. Хазин приводит в своих выступлениях утверждает, что на уровне 1958 г. ( http://mikhail-khazin.ru/na-drugih-kanalah/hazin-500-letnyaya-ponyatnaya-model-razvitiya-neozhidanno-zakonchilas/ ). Видимо это правительство на примерах истории чему-то научилось. При дальнейшем снижении этого показателя возможна в стране ситуация, когда «… низы не захотят так жить». Поэтому чтобы такая ситуация не возникала необходимо изменить продолжение этой фразы, а именно «…верхи должны править». Решение – необходимо заняться экономическими проблемами внутри США – помочь «низам» . При этом внутри остаются две партии с мощным финансовым и электоральным потенциалом, и каждая желает победить на выборах.

Тем не менее, для каждого, кто занимался выборами, далее следует классический вариант – «трёхходовка». В США выборы проходят между двумя кандидатами: а) выбираются два кандидатов с абсолютно разными семейными ценностями и один из которых сторонник развития внутренней экономики - в США высокий культ семьи, а развитие внутренней экономики – это повышение заработной платы, б) закон о выборах в США – его комментировать не будем. Там широко применяется , как утверждал один американец – «голосуют кладбищами». в) за неделю, полторы до выборов сообщается о неких незаконных действиях одного из кандидатов, например, в виде 600 тыс. писем и, вдобавок, возбуждается уголовное дело против этого кандидата, неприемлемого для мирового правительства. Прочитать 600 тыс. писем за оставшееся время не возможно, тем более опровергнуть это в суде так же не возможно. Однако шум пошел. Результат – выбрали того, который должен заставить «…верхи править». По сценарию, поигравший кандидат сразу признаёт победу соперника. Первая часть драмы, поставленной по сценарию (по мнению автора ) «написанному» мировым правительством закончилась. Каковы его дальнейшие замыслы – посмотрим. Вторая часть – это провозглашение иннаугурационной речи – ею и воспользуемся (входит она в сценарий или нет – неизвестно).

Какую цель ставит сам Д. Трамп? Возьмём из его иннаугурационной речи: « Очень долго небольшая группа в столице наслаждалась всеми бонусами, а люди платили за это цену. Вашингтон расцветал, но не делился с народом своими богатствами. Процветали политики, но рабочие места сокращались и заводы закрывались. Высшие классы защищали себя, а не граждан нашей страны. И их победы не были вашими победами, их триумфы не были вашими. И пока они праздновали здесь, в столице, вам мало что было праздновать, всем семьям, которые страдали по этой стране. Все это изменится с этого дня. Именно здесь. Ибо этот момент - ваш момент. Он принадлежит вам. Он принадлежит всем, кто пришел сюда, и всем, кто смотрит нас по всей Америке. Это ваш день. Это ваш праздник. И эти США - ваша страна.

С этого дня Америка будет, прежде всего. Америка прежде всего. Каждое решение, о торговле, о налогах, об иммиграции, об иностранных делах, будет сделано в пользу американских рабочих и американских семей».

http://khazin.ru/articles/155-otstavki-i-naznachenija/29160-inauguratsionnaja-rech-donalda-osvoboditelja

Что дальше по сценарию нам неизвестно, но попробуем спрогнозировать сценарий развития ситуации, опираясь на «Основы теории экономических систем» Издательство LAP LAMBERT Academic Publishing

(2014-10-21) - ISBN-13: 978-3-659-60735-6

https://www.ljubljuknigi.ru

и книгу «Проблемы федерализма и пути их решения (идеология, религия, экономика)»

https://ridero.ru/books/problemy_federalizma_i_puti_ikh_resheniya/ . Известна ли эта теория Президенту Д. Трампу – нет, в США она не издана, да и в России её экономисты не читают. Поэтому всё будет зависеть от его интеллектуального уровня. А мировому правительству? Тоже нет. Оно не представляет теорию экономических систем, а возможно представляет свыше 50 так называемых экономических теорий, которые опираются на набор слов: производство, распределение, обмен и потребление.

Тем не менее других материалов, на которые можно было бы опереться, у нас нет. Идёт подготовка следующей сцены – расстановка декораций и подбор актёров в нашей, в хорошем смысле слова, интерпретации. Из представленных работ следует, что выбор у Д. Трампа не большой. Необходимо определиться с экономическими платформами на одной из которых ему придется реализовывать свои цели. Это экономическая платформа А. Смита и экономическая платформа В. И. Ленина. Других платформ нет. Остальное - это опции на этих платформах - структуры различные. Практически же осталась одна платформа. Сейчас экономика США базируется на платформе А. Смита, которая и «довела экономику США до жизни такой».

Не надо забывать – с какой целью пришел Д. Трамп – поднять жизненный уровень американцев. Он у них отстаёт на ЧЕТЫРЕ ДЕСЯТКА ЛЕТ! Поэтому темпы роста должны быть в разы больше чем сейчас. Цели, которые могут быть реализованы на этих платформах, наиболее полно определил И. В. Сталин в форме законов в работе “Экономические проблемы социализма в СССР” как цели капитализма и цели социализма, а именно:

“Существенные черты и требования основного экономического закона социализма можно было бы сформулировать примерно таким образом: обеспечение максимального удовлетворения постоянно растущих материальных и культурных потребностей всего общества путем непрерывного роста и совершенствования социалистического производства на базе высшей техники”.

“Главные черты и требования основного экономического закона современного капитализма можно было бы сформулировать примерно таким образом: обеспечение максимальной капиталистической прибыли путем эксплуатации, разорения и обнищания большинства населения данной страны, путем закабаления и систематического ограбления народов других стран, особенно отсталых стран, наконец, путем войн и милитаризации народного хозяйства, используемых для обеспечения наивысших прибылей”.

Не трудно видеть, что сравнивая цели, которые провозгласил Д. Трамп в своей речи и цели которые могут быть реализованы на одной из двух платформ – это экономическая платформа В. И. Ленина. При этом в качестве «управления 2» в её структуре экономики, которое у В. И. Ленина выполняла ВКП(б) (за Д.Трампом нет партии профессионалов, которая была у В. И. Ленина) может выполнять национальная элита. Как это было в странах АТР.

Правильно ли выберет экономическую платформу Д. Трамп? Сейчас идёт подбор актёров. Проблема состоит в том, что если он выберет платформу А. Смита, то поставленных целей не добьётся. В. И. Ленин находясь в существенно худших условиях своей цели добился - из разваливающегося государства за четыре года (весна 1918 г. – «Очередные задачи советской власти» - конец 1922 г. – создание СССР) создал новое государство.

PS. Иногда можно слышать, что Д. Трамп предлагает национал-социализм. Это не так. Вот выдержка из его речи: « Мы хотим установить хорошие отношения с другими странами мира. Но так мы делаем, понимая, что право каждой нации - заботиться, прежде всего, о собственном интересе. Мы не хотим навязывать наш образ жизни никому, но пусть он сияет как пример. Мы будем сиять. И каждый сможет брать с нас пример».

Вместо заключения – будем наблюдать следующие сцены драмы – сценарий нам не известен. Посмотрим, по какому пути пойдёт Д. Трамп.

Андрей Яшник