Уникальные кадры: Ракета «Тополь-М» запечатлена с высоты 11 километров

Блоггер Марина Лысцева сделала уникальные кадры, которые вряд ли удастся запечатлеть многим корреспондентам, специализирующимся на военной тематике. Удача улыбнулась блоггеру во время перелёта в Архангельск.





За полчаса до посадки Марина заметила инверсионный след от ракеты, достала фотоаппарат и сделала несколько кадров. Полёт тогда проходил на высоте 11 километров.













В дальнейшем оказалось, что это была межконтинентальная баллистическая ракета РС-12М «Тополь-М», запущенная с космодрома Плесецк в Архангельской области.













По словам, Лысцевой в какой-то момент ракета её напугала. В процессе съёмки ей показалось, что ракета замедлилась и, падая, направилась в сторону самолёта.













Но как вы уже догадались, Марина зря переживала, а мы с вами теперь можем насладиться видом межконтинентальной ракеты не только во время пуска или успешного поражения цели, но и на этапе полёта.