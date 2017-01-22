Уникальные кадры: Ракета «Тополь-М» запечатлена с высоты 11 километров
Блоггер Марина Лысцева сделала
уникальные кадры, которые вряд ли удастся запечатлеть многим корреспондентам, специализирующимся на военной тематике. Удача улыбнулась блоггеру во время перелёта в Архангельск.
За полчаса до посадки Марина заметила инверсионный след от ракеты, достала фотоаппарат и сделала несколько кадров. Полёт тогда проходил на высоте 11 километров.
В дальнейшем оказалось, что это была межконтинентальная баллистическая ракета РС-12М «Тополь-М», запущенная с космодрома Плесецк в Архангельской области.
По словам, Лысцевой в какой-то момент ракета её напугала. В процессе съёмки ей показалось, что ракета замедлилась и, падая, направилась в сторону самолёта.
Но как вы уже догадались, Марина зря переживала, а мы с вами теперь можем насладиться видом межконтинентальной ракеты не только во время пуска или успешного поражения цели, но и на этапе полёта.
статью прочитали: 14 человек
Сегодня статей опубликовано не было.
Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь