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опубликовано редакцией на Переводике 22.01.17 18:29
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Уникальные кадры: Ракета «Тополь-М» запечатлена с высоты 11 километров



Блоггер Марина Лысцева сделала уникальные кадры, которые вряд ли удастся запечатлеть многим корреспондентам, специализирующимся на военной тематике. Удача улыбнулась блоггеру во время перелёта в Архангельск. 

За полчаса до посадки Марина заметила инверсионный след от ракеты, достала фотоаппарат и сделала несколько кадров. Полёт тогда проходил на высоте 11 километров. 



В дальнейшем оказалось, что это была межконтинентальная баллистическая ракета РС-12М «Тополь-М», запущенная с космодрома Плесецк в Архангельской области. 



По словам, Лысцевой в какой-то момент ракета её напугала. В процессе съёмки ей показалось, что ракета замедлилась и, падая, направилась в сторону самолёта. 



Но как вы уже догадались, Марина зря переживала, а мы с вами теперь можем насладиться видом межконтинентальной ракеты не только во время пуска или успешного поражения цели, но и на этапе полёта.



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теги: Министерство Обороны РФ  
   
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