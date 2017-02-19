Лидер движения «Черные жизни важны» объявляет белых «недочеловеками»

Даниэль Ланг, http://beforeitsnews.com, 16 февраля 2017

Похоже, леваки не в состоянии заставить себя признать правду о движении «Черные жизни важны» ( Black Lives Matter , BLM ). Они непреклонны, рассматривая BLM как движение за освобождение афроамериканцев от расизма и гнета властей. Однако каждый, кто способен трезво смотреть на вещи, видит, что это не так, и что в действительности BLM - скорее движение расистское, основанное на идее превосходства черных. Но поскольку леваки считают, что расистами бывают только белые, они полностью слепы к реальным фактам.

Левым следовало бы обратить внимание на слова соучредителя BLM в городе Торонто Юсры Хогали ( Yusra Khogali ), которая на этой неделе выложила напыщенный и странный расистский пост с рассуждениями о белых. В нем она пишет: «белизна не признак человечности (в значении принадлежности к человеческому виду – прим. перев.), на самом деле, белая кожа – признак недочеловека», и утверждает, что белые генетически неполноценны.

Что еще более странно, в отличие от большинства расистов, говорящих о неполноценности других рас со ссылкой на их физическую слабость или глупость, Хогали строит свои рассуждения вокруг количества меланина в коже белых. Она заявляет, что «у белых высокая концентрация ферментативных ингибиторов, которые подавляют выработку меланинов. Белые генетически неполноценны, поскольку меланин играет роль в зарождении жизни»

Тут ее расистские рассуждения превращается в откровенный бред сумасшедшего: «Меланин дает возможность черной коже улавливать свет и сохранять его в памяти, что позволяет черноте преобразовывать свет в знание. Меланин напрямую связан с космической энергией».

Если вам интересно, ее написание слов «недочеловек» (“ sub - humxns ”) и «человечность» (“ humxness ”) – это не опечатка. Она специально коверкает эти слова, чтобы исключить корень « man » (мужчина) из слова «человек» ( human ). Так что она, вероятно, еще и радикальная феминистка.

Примечательно также, что однажды Хогали написала: «Пожалуйста, Аллах, дай сил не проклинать/убивать этих мужиков и белых здесь и сейчас. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». По-видимому, отделение BLM в Торонто вдохновляется безумной смесью ньюэйджерских, мусульманских, феминистских и расистских идей. Если вы попытаетесь вникнуть во всю глупость и противоречивость этой смеси, и это не взорвет вам мозг, то его уже ничто не сможет взорвать.

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